5 fonctions de Palworld qui devraient être ajoutées aux prochains jeux Pokemon

Palworld est bien plus qu’un clone de Pokemon, mais certaines des fonctionnalités de ce jeu de survie seraient d’excellents ajouts à la franchise de Game Freak.

Au début de l’année 2024, Palworld a bouleversé la communauté des joueurs avec sa sortie colossale, attirant des millions de joueurs sur Steam et Xbox Game Pass. Le succès du jeu peut être attribué à beaucoup de choses, y compris son multijoueur de masse sur le genre de jeu de survie tout en incorporant des Pals. Palworld a été comparé à la franchise Pokemon parce que sa principale attraction est les Pals, qui ressemblent beaucoup aux Pokemon.

Les caractéristiques uniques mises en œuvre dans Palworld ont créé une expérience de jeu addictive malgré le fait que le projet en soit encore à ses débuts, la version actuelle étant en accès anticipé. En plus des nombreuses caractéristiques de Pokemon intégrées à Palworld, le jeu a incorporé des éléments des genres survie et action-aventure pour créer une expérience unique. Palworld étant un nouveau rival de Pokemon, le premier introduit des fonctionnalités qui pourraient apporter beaucoup au second.

5 Survie

Survivre dans un monde plein de dangers

Dans Palworld, la tâche principale des joueurs est de survivre, quel que soit le prix à payer. Tout au long du jeu, les joueurs doivent chasser, collecter et récupérer des ressources pour survivre dans un monde peuplé de créatures dangereuses. L’aspect survie de Palworld est bien développé et offre aux joueurs une action constante tout au long du jeu et de son système de montée en niveau. À l’inverse, dans la franchise Pokemon, les joueurs n’ont pas à se soucier de la survie de leurs personnages et de leur environnement, même s’ils explorent des îles peuplées de créatures dangereuses et de fauteurs de troubles.

Pokemon et Nintendo ont choisi de ne pas rendre leurs jeux plus difficiles, car la survie et le soin des Pokemon sont les fonctions principales du jeu. L’ajout de la collecte de ressources pour assurer la survie pourrait satisfaire les joueurs à la recherche d’un autre défi dans la franchise Pokemon.

4 Construction de la base

Construire des maisons avec style

Dans tout jeu de survie, l’artisanat est essentiel à la réussite, car il permet de nombreuses formes de personnalisation, comme la construction. Dans Palworld, l’artisanat permet aux joueurs de créer des objets pour améliorer l’expérience de jeu. L’artisanat permet également de construire, la construction de bases étant essentielle dans tout jeu de survie. Le nombre d’objets qu’il est possible de fabriquer dans Palworld offre aux joueurs un large éventail d’options de personnalisation pour faciliter leur expérience de jeu. Lors de la construction d’une base dans Palworld, les Pals aident à la création grâce à leurs talents de cueilleurs, ce qui ajoute une touche de personnalité et d’amusement à un jeu de survie.

La franchise Pokemon n’a exploré les bases que dans deux de ses opus, mais leur profondeur est bien faible comparée à ce qui est disponible dans Palworld. La construction de bases dans Pokemon par le biais de l’artisanat permettrait aux joueurs d’être créatifs tout en donnant à leur équipe un foyer permanent pour se détendre et s’amuser.

3 Multijoueur de masse

Chaos de 4 à 32 joueurs

Le système multijoueur de Palworld offre une interaction de masse dans le jeu, permettant d’inclure jusqu’à 32 joueurs dans un serveur dédié sur Steam. Sur le Xbox Game Pass, le nombre de joueurs est limité à quatre. Dans Palworld, les joueurs peuvent jouer ensemble dans le cadre d’une aventure complète et s’efforcer de devenir plus forts en capturant davantage de Pals. La collaboration dans des domaines tels que les combats, l’artisanat et la construction de bases rend les expériences de jeu plus attrayantes et plus agréables pour les amis, Palworld offrant de nombreux choix.

Dans le mode multijoueur de Pokemon, les joueurs sont souvent limités aux combats de Pokemon. Dans l’une des dernières versions, Pokemon Sword and Shield, l’exploration entre amis est incluse. Cependant, compte tenu de l’abondance des possibilités, Pokemon n’a pas encore vraiment excellé dans un cadre multijoueur en dehors du phénomène qu’a été Pokemon GO.

2 personnages impliqués dans les combats

Plus de pouvoir pour les joueurs

Une grande partie du buzz autour de Palworld tourne autour de l’intégration d’armes aux côtés des Pals, créant ainsi une dynamique unique. Contrairement à Pokemon, Palworld permet aux personnages de s’impliquer dans les combats contre les Pals. Dès le début du jeu, grâce à la fabrication de matériaux, une variété d’armes, telles que des arcs et des flèches, des fusils et des lance-roquettes, sont disponibles au fur et à mesure de la progression. Ces outils offrent une multitude de possibilités pour s’engager dans des combats passionnants.

Dans Pokemon, les Pokemon eux-mêmes seront toujours l’attraction principale. Cependant, si les personnages étaient plus impliqués dans les combats en utilisant différents outils, cela ajouterait une étincelle de fraîcheur à la franchise, qui en a bien besoin.

1 Incitations à attraper des amis

Les boosts d’XP aident à monter en niveau

Palworld utilise un système de montée en niveau qui permet aux joueurs de progresser par le biais de plusieurs moyens. L’une d’entre elles consiste à monter en niveau en attrapant des familiers. Sans surprise, l’une des premières choses que les joueurs choisissent de faire dans Palworld est d’attraper des familiers. Non seulement la capture de Pals donne de l’XP, mais les Pals capturés peuvent aider au développement de la base d’un joueur. Palworld introduit des incitations telles que des augmentations d’XP si les joueurs attrapent 10 Pals identiques, l’XP étant nécessaire pour progresser dans le jeu.

Dans les derniers opus de Pokemon, gagner de l’XP en attrapant des Pokemon a permis aux membres de l’équipe de devenir plus forts. Malgré cela, ces avantages ne sont pas comparables à ce que l’XP et les niveaux gagnés en attrapant des Pals offrent dans Palworld en termes d’infrastructure et d’outils.