One Piece Chapitre 1106 : Le nouvelle arc confirmé

Les premiers spoilers non officiels du chapitre 1106 de One Piece ont été publiés lundi dernier, offrant un aperçu passionnant des événements supposés se dérouler dans le prochain numéro.

Bien qu’ils n’aient pas encore été officiellement confirmés par Shueisha, ces spoilers ont toujours été très proches du contenu final du manga de l’auteur Eiichiro Oda.

Les fans discutent déjà avec enthousiasme du retour présumé des géants Dorry et Brogy comme s’il s’agissait d’un contenu canonique. Leur réapparition indique que l’arc actuel de l’île Egghead est probablement sur le point de s’achever.

Plus important encore, elle ouvre la voie à la prochaine intrigue majeure, l’arc Elbaf tant attendu, au cours duquel les Chapeaux de paille et Vegapunk se rendront dans le royaume d’origine des géants.

Après des années d’allusions et de références, les lecteurs peuvent enfin s’attendre à voir la légendaire île des géants explorée dans son intégralité, avec Luffy et son équipage au centre. Avec le retour de Dorry et Brogy dans l’histoire, Elbaf semble imminent.

C’est un arc que les fans attendent avec impatience depuis les premiers chapitres de One Piece.

L’anticipation grandit alors que One Piece confirme la prochaine intrigue majeure

Alors que la conclusion de l’arc Egghead Island approche, l’arc Elbaf, très attendu, a finalement été confirmé comme la prochaine intrigue majeure de One Piece.

Les fans attendent avec impatience le retour d’Elbaf depuis l’arc Little Garden, il y a plusieurs années, où les Chapeaux de paille ont croisé pour la première fois la route des géants Dorry et Brogy.

Ces deux géants ont refait surface sur l’île d’Egghead au moment où l’arc actuel atteint son apogée. Ce timing indique clairement qu’Elbaf est imminent pour l’équipage de Luffy une fois qu’il aura réglé ses problèmes avec Vegapunk.

De plus, l’île d’Egghead s’est avérée extrêmement pertinente pour Nico Robin et l’histoire d’Ohara, ce qui en fait une destination obligatoire pour l’arc de son personnage.

Au-delà des liens narratifs, Elbaf revêt une importance particulière en tant que territoire de l’empereur Shanks. Cela signifie que des confrontations et des progrès vers le but ultime de Luffy sont à venir.

Après des années de petits aperçus du pays d’origine des géants, les fans peuvent s’attendre à ce qu’Elbaf occupe bientôt le devant de la scène.

Avec Dorry et Brogy de retour sur la ligne de touche et le conflit entre les têtes d’œuf qui se termine, la prochaine grande aventure des Chapeaux de paille semble toute tracée.

En savoir plus sur le chapitre 1106 de One Piece

Les premiers spoilers non officiels du chapitre 1106 de One Piece commencent par révéler le titre du chapitre : “At Your Side” (À vos côtés). Bien que la signification ne soit pas claire sans un contexte complet, cela pourrait faire référence à Bonney qui prend le commandement des unités Pacifista ou à Kuma qui a survécu au cliffhanger du dernier numéro pour se réunir avec elle.

Quoi qu’il en soit, les spoilers indiquent que Saint Charlos et l’amiral Kizaru ont l’intention d’éradiquer toute vie restante sur l’île d’Egghead, y compris les Marines survivants.

Cela confirme le caractère impitoyable de Charlos et son mépris pour les humains “ordinaires”.

Cependant, avant que Kizaru ne puisse attaquer ceux qui se trouvent à proximité, Luffy intervient et repousse l’amiral d’un coup de poing.

Cela suggère que leur revanche commence en dehors de l’écran afin que le chapitre puisse se concentrer sur d’autres événements en premier lieu. Leur deuxième grande bataille commencera apparemment de façon très abrupte.

Les spoilers ne donnent pas plus de détails sur l’intrigue.

Mais le titre du chapitre et ces premières fuites indiquent que Bonney, Kuma, Luffy et Kizaru joueront des rôles centraux alors que le conflit entre les têtes d’œuf ira crescendo.

Le capitaine des Chapeaux de paille semble prêt à gagner du temps face à l’amiral menaçant, tandis que d’autres intrigues se terminent sur cette île cruciale.

La révélation de Bonney et le rebondissement inattendu de Vegapunk

L’attaque surprise de Luffy sur Kizaru a apparemment sauvé Bonney d’un danger immédiat, ce qui lui a permis de gagner du temps pour s’échapper ou être secourue. Plus important encore, Bonney voit Luffy utiliser ses capacités Nika en direct.

Cela lui permet de comprendre les pouvoirs du caoutchouc, que son fruit du démon peut désormais reproduire. La réalité du Nika étant confirmée, Bonney accède à des compétences extrêmement puissantes.

Les spoilers indiquent également que le Dr Vegapunk a reprogrammé les robots Pacifista pour que Bonney soit la seule à avoir autorité sur eux, et qu’elle l’emporte même sur les Dragons Célestes et les Gorosei.

Saint Charlos s’en rend compte en attaquant Vegapunk en représailles de l’abandon du contrôle des Pacifista. Les modifications apportées par le scientifique ont permis à Bonney d’utiliser l’armée cybernétique comme elle l’entendait.

En contrôlant des machines de combat avancées et en reproduisant les talents mythiques de Luffy, Bonney s’est donné les moyens d’agir. Pendant ce temps, Luffy s’occupe de Kizaru.

Le décor semble planté pour que Bonney orchestre une fin spectaculaire sur EggHead, probablement aidée par ses nouvelles capacités.

Avec tant de changements de mains, les derniers affrontements de l’île promettent d’avoir un impact significatif sur le monde de One Piece dans son ensemble.