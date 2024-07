Adieu aux voitures électriques : ce changement inattendu pourrait marquer le début de la fin

Tesla et ses voitures électriques rêvaient d’être les rois du marché. D’autres marques d’origines diverses ont rejoint la tendance électrique, comprenant que c’était le seul moyen de survivre dans un avenir déjà proche.

L’échéance européenne de 2035 se profile à l’horizon. Les constructeurs automobiles se sentent obligés de trouver une alternative aux dérivés du pétrole. Une alternative dans laquelle les voitures électriques ont été présentées comme la voie la plus facile et la plus sûre.

Tesla a réalisé une part importante de l’innovation. Tout avait déjà été inventé et il suffisait d’adapter le système électrique aux caractéristiques de la marque. Et le rééquipement pour fabriquer des voitures électriques a commencé.

Mais un rebondissement inattendu semble changer le destin de la mobilité automobile dans le monde. La grande vedette est l’hydrogène, qui apparaît comme le sauveur de la planète.

L’hydrogène sera-t-il le carburant idéal dans un monde en quête de durabilité ?

La crise de l’énergie a poussé les esprits scientifiques à chercher des substituts au pétrole. Et l’un des secteurs où l’accent a été mis est celui des véhicules. La priorité est d’assainir l’air, et la combustion de l’essence et du diesel est un facteur important d’encrassement de l’atmosphère.

De plus, les scientifiques savent que lorsqu’ils trouveront une alternative qui fonctionne dans les moteurs de voiture, ils pourront l’appliquer à d’autres domaines d’activité. Pour ouvrir les portes et les fenêtres de l’air pur, l’hydrogène est considéré comme la meilleure option. Ce carburant vert gagne du terrain depuis un certain temps.

L’utilisation de l’hydrogène dans la combustion de véhicules de différentes tailles est déjà une réalité. Les grandes marques qui misent sur l’hydrogène tentent de résoudre les inconvénients qui subsistent, dans le but de massifier son utilisation.

Quelles conditions l’hydrogène doit-il remplir pour être considéré comme le carburant du futur ?

Plusieurs avantages ont été identifiés qui placent l’hydrogène au premier rang des possibilités de carburant propre dans le monde. Parmi eux, les plus évidents sont qu’il répond au besoin de zéro émission, qu’il ne produit pas de gaz à effet de serre lorsqu’il est utilisé et qu’il provient de sources renouvelables.

D’autre part, il peut être stocké sous forme liquide ou gazeuse et distribué par des gazoducs, comme le gaz naturel. Toutes ces vertus, ainsi que d’autres liées à l’adaptation des moteurs, font de l’hydrogène la meilleure option.

Toutefois, il reste un problème majeur à résoudre : le coût de production. L’hydrogène n’est pas facile à obtenir, car il n’existe pas à l’état isolé dans la nature. Les prévisions indiquent que ce problème sera bientôt résolu et que l’hydrogène sera l’alternative la plus durable sur le marché.

Voitures à hydrogène ou voitures électriques ?

L’opinion majoritaire est que l’avenir sera partagé. Les voitures électriques et à hydrogène deviendront deux options tout aussi valables l’une que l’autre. Toutefois, la mobilité électrique occupe déjà une place importante qui ne sera pas abandonnée à court terme. Elle nécessite beaucoup d’investissements et son développement est bien avancé.

Mais la technologie de l’hydrogène progresse régulièrement et gagne du terrain chaque jour, avec des applications diverses. De nombreux pays se sont engagés dans la production d’hydrogène vert, signe de la robustesse du système.

Dans l’état actuel des choses, les coûts de ravitaillement restent un problème pour les voitures à hydrogène. On estime que le coût est deux fois supérieur à celui du ravitaillement des voitures électriques.

C’est un aspect essentiel qui pousse les techniciens et les chercheurs à se concentrer sur la réduction des prix. L’avenir de la mobilité en dépend probablement.