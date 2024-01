AMD Radeon RX 7600 XT : deux fois plus de mémoire

La RX 6700 XT reste une concurrence redoutable au même prix.

La Radeon RX 7600 XT d’AMD offre une grande capacité de mémoire, mais elle n’améliore les performances que dans certaines charges de travail comme l’IA, et l’augmentation du prix pousse finalement la carte à entrer en concurrence avec un matériel de niveau supérieur. C’est une bonne carte si vous avez vraiment besoin de VRAM, mais c’est surtout un pas de côté par rapport à la RX 6700 XT de la génération précédente.

Points forts

+Beaucoup de VRAM pour l’IA et les jeux à venir

+Horloge plus élevée que celle de la RX 7600 vanille

+Matériel IA, AV1, AFMF

Inconvénients

-Moins efficace que la concurrence

-Retombe sur la RX 6700 XT de la génération précédente

-Les jeux qui nécessitent 16GB ont besoin de plus de calcul brut

L’AMD Radeon RX 7600 XT est la troisième nouvelle carte graphique lancée au cours des deux dernières semaines, après les Nvidia RTX 4070 Super et RTX 4070 Ti Super. Elle se positionne dans une catégorie totalement différente, avec un prix de départ de 329 €, soit un peu plus de la moitié du prix de la 4070 Super. Utilisant la même architecture Navi 33 RDNA 3 que la RX 7600, AMD a augmenté les limites de puissance et les horloges des cœurs et doublé la capacité VRAM, comme Nvidia l’a fait avec la RTX 4060 Ti 16GB. Sera-t-elle l’une des meilleures cartes graphiques ? C’est ce que nous allons découvrir.

Voici le récapitulatif complet des spécifications des GPU AMD et Nvidia de la génération actuelle, ainsi que de la RX 6700 XT de la génération précédente. Nous ne savons pas si le Navi 22 est toujours en production, car il a techniquement deux ans et demi et a été remplacé par le RX 7700 XT. Mais il est essentiellement disponible au même prix que le 7600 XT, ce qui peut être un problème, comme nous le verrons dans les benchmarks.

Spécifications de la Radeon RX 7600 XT par rapport aux GPU concurrents

Graphics Card RX 7600 XT RX 7600 RX 6700 XT RX 7700 XT RX 7800 XT RTX 4060 RTX 4060 Ti RTX 4060 Ti 16GB RTX 4070 RTX 4070 Super Architecture Navi 33 Navi 33 Navi 22 Navi 32 Navi 32 AD107 AD106 AD106 AD104 AD104 Technologie des procédés TSMC N6 TSMC N6 TSMC N7 TSMC N5 + N6 TSMC N5 + N6 TSMC 4N TSMC 4N TSMC 4N TSMC 4N TSMC 4N Transistors 13.3 13.3 17.2 28.1 + 3x 2.05 28.1 + 4x 2.05 18.9 22.9 22.9 32 32 Taille (mm^2) 204 204 336 200 + 113 200 + 150 158.7 187.8 187.8 294.5 294.5 SMs / CUs / Xe-Cores 32 32 40 54 60 24 34 34 46 56 GPU Cores (Shaders) 2048 2048 2560 3456 3840 3072 4352 4352 5888 7168 Tensor / AI Cores 64 64 N/A 108 120 96 136 136 184 224 Ray Tracing Cores 32 32 40 54 60 24 34 34 46 56 Boost Clock (MHz) 2755 2655 2581 2544 2430 2460 2535 2535 2475 2475 VRAM Vitesse(Gbps) 18 18 16 18 19.5 17 18 18 21 21 VRAM (GB) 16 8 12 12 16 8 8 16 12 12 VRAM Bus Width 128 128 192 192 256 128 128 128 192 192 L2 / Cache de l’infini 32 32 96 48 64 24 32 32 36 48 Unités de sortie de rendu 64 64 64 96 96 48 48 48 64 80 Unités de mappage de textures 128 128 160 216 240 96 136 136 184 224 TFLOPS FP32 (Boost) 22.6 21.7 13.2 35.2 37.3 15.1 22.1 22.1 29.1 35.5 TFLOPS FP16 (FP8) 45.2 43.4 26.4 70.4 74.6 121 (242) 177 (353) 177 (353) 233 (466) 284 (568) Largeur de bande(GB/s) 288 288 384 432 624 272 288 288 504 504 TBP (watts) 190 165 230 245 263 115 160 160 200 220 Date de lancement Janvier 2024 Mai 2023 Mars 2021 Septembre 2023 Septembre 2023 Juillet 2023 Mai 2023 Juillet 2023 Avril 2023 Janvier 2024 Prix de lancement 329€ 269€ 479€ 449€ 499€ 299€ 399€ 499€ 599€ 599€ Prix en ligne 330€ 270€ 330€ 440€ 500€ 295€ 385€ 440€ 535€ 600€

La RX 7600 XT est officiellement lancée aujourd’hui, le 24 janvier 2024. Il n’y a aucune raison de s’attendre à ce que ces cartes soient épuisées, étant donné la disponibilité de presque tous les GPU grand public au cours de l’année écoulée. Avec un prix de 329 €, AMD demande 60 € de plus que le modèle de base de la RX 7600 pour obtenir une modeste augmentation de l’horloge et des limites de puissance, ainsi que le doublement de la mémoire GDDR6. Selon nous, il s’agira d’un produit de niche, mais s’il s’avère qu’il répond à vos attentes, il pourrait s’agir d’un excellent choix.

Les spécifications de base sont les mêmes que celles de la RX 7600, puisque cette dernière et la RX 7600 XT utilisent un GPU Navi 33 entièrement activé. AMD n’a pas pu ajouter par magie plus d’unités de calcul à la puce, et opter pour Navi 32 aurait impliqué un design beaucoup plus coûteux dans l’ensemble. Cela signifie que le réglage de la puissance totale de la carte (TBP), l’augmentation de l’horloge et le doublement de la quantité de VRAM par canal étaient la seule option possible.

La RX 7600 XT a une horloge boostée à 2755 MHz, soit 100 MHz de plus que la RX 7600. AMD indique également une “Game Clock” qui est censée être une meilleure représentation des performances réelles, bien que dans la plupart de nos tests, nous avons constaté qu’il s’agit d’une estimation plus conservatrice des horloges que vous verrez dans le monde réel. (Quoi qu’il en soit, l’horloge de jeu du 7600 XT est de 2470 MHz contre 2250 MHz pour le 7600 vanille, ce qui signifie que la différence de performance est potentiellement plus importante que ce que le tableau ci-dessus pourrait laisser penser.

Globalement, le pic de calcul théorique du 7600 XT est de 22,6 téraflops FP32, soit seulement 4 % de plus que le pic de calcul du 7600. Mais le 7600 XT a également une limite de puissance de 190W qui est 15% plus élevée que les 165W du 7600, de sorte que la performance réelle pourrait suivre de plus près la différence de TBP.

AMD n’a pas augmenté la vitesse de la VRAM. Les 7600 et 7600 XT utilisent tous deux une mémoire GDDR6 à 18 Gbps. Il aurait été intéressant d’avoir une mémoire de 20 Gbps pour fournir plus de bande passante, au moins en théorie – peut-être que le bénéfice n’aurait pas justifié le coût supplémentaire. Et c’est bien là le nœud du problème : Les performances de la 7600 XT avec ses 16 Go de VRAM justifient-elles l’augmentation du prix ? Cela dépendra de ce que vous ferez avec la carte.

Avant de nous éloigner des spécifications, parlons aussi rapidement de la RX 6700 XT. Les différences architecturales signifient qu’elle ne prend pas en charge l’AV1, ni l’accélérateur d’IA dans RDNA 3, mais qu’elle offre 40 CU et des horloges de cœur similaires. En pratique, pour les jeux, nous avons constaté que les CU RDNA 2 et RDNA 3 restent relativement comparables, ce qui signifie que la 6700 XT pourrait être la carte la plus rapide (spoiler alert !). De plus, elle dispose de moins de VRAM que la 7600 XT mais atteint les 12 Go via une interface 192 bits, ce qui signifie une bande passante totale plus élevée.

Si l’on considère que la RX 6700 XT se trouve actuellement à 329 €, elle se trouve en concurrence directe avec la nouvelle venue. C’est un problème auquel AMD a été confronté avec la plupart des GPU de la série RX 7000, seuls les RX 7900 XT et XTX offrant de nouveaux niveaux de performance. Pour le reste, il s’agit essentiellement d’une évolution latérale du prix – du moins, du prix de vente – et des performances par rapport à la série RX 6000, mais avec quelques nouvelles fonctionnalités pour potentiellement adoucir le tout.

Lors de nos tests, nous verrons des allers-retours entre le 7600 XT et le 6700 XT, en fonction de la charge de travail. Les jeux favoriseront probablement le GPU le plus ancien, mais l’IA en particulier devrait mieux fonctionner sur la carte la plus récente. Mais la RX 6700 XT semble définitivement entrer dans le domaine du “jusqu’à épuisement des stocks” – la plupart des GPU de la série 6000 sont maintenant en rupture de stock (enfin).

Sapphire Radeon RX 7600 XT Pulse

AMD ne fournit pas de carte de référence pour la RX 7600 XT, laissant le soin à ses partenaires de proposer des cartes d’extension (AIB). Nous avons reçu la Sapphire RX 7600 XT Pulse pour notre test, qui est au moins une carte à cadence de référence, et qui sera vendue à partir de 329 €. Des cartes overclockées existeront naturellement, à des prix plus élevés, mais à cette extrémité du spectre des GPU, il n’y a pas beaucoup de marge de manœuvre. Dès que vous envisagez de dépenser 50 dollars de plus pour une carte customisée et overclockée en usine, vous pouvez potentiellement passer à la catégorie de GPU supérieure.

La Sapphire Pulse mesure 250x129x45 mm, elle est donc à peine plus large qu’une carte à double emplacement et vous devez vous attendre à ce qu’elle occupe trois emplacements. Elle pèse 797 g, ce qui en fait un poids plume par rapport à la plupart des GPU plus volumineux que nous avons vus ces derniers temps. Il est équipé de deux ventilateurs de 95 mm, utilisant les “Angular Velocity Fan Blade” de Sapphire qui incluent une jante intégrée pour améliorer la pression statique, et ceux-ci devraient être plus que suffisants pour gérer les besoins de refroidissement du GPU.

Sapphire inclut deux connecteurs d’alimentation à 8 broches sur le Pulse, ce qui est probablement juste pour simplifier les choses. De nos jours, presque tous les blocs d’alimentation supportent les connexions à 8 broches, généralement via des connecteurs ajustables à 6+2 broches, alors pourquoi ne pas simplement sauter le connecteur à 6 broches ? Techniquement, même un simple 8 broches devrait être plus que suffisant pour le TBP de 190W (Sapphire indique en fait 192W), mais donner un peu de marge supplémentaire n’est pas une mauvaise idée et garantit que la carte n’aura pas besoin d’essayer de tirer trop de puissance à travers le slot PCIe.

Comme d’autres fabricants de cartes graphiques, Sapphire propose plusieurs niveaux de matériel. La ligne Pulse représente l’entrée de gamme et, à ce titre, comporte moins d’options. Il n’y a pas d’éclairage RGB, par exemple, ni de commutateur dual-BIOS. Nous utilisons rarement ce dernier sur les cartes qui le proposent, et pour beaucoup, l’absence de RGB sera en fait un aspect positif – tout le monde n’a pas envie d’un PC qui illumine la pièce. Si vous voulez une carte RGB, vous devrez vous tourner vers les cartes Pure et Nitro de Sapphire, qui incluent généralement un overclock d’usine.

Sapphire a opté pour une voie un peu moins traditionnelle en ce qui concerne les sorties d’affichage sur la Pulse, en fournissant deux ports DP2.1 54Gbps et HDMI 2.1 48Gbps. Comme de nombreux utilisateurs ne connecteront qu’un ou deux moniteurs, nous apprécions cette disposition car elle permet d’utiliser deux ports du même type. (Parfois, les moniteurs se comportent un peu différemment selon qu’ils sont connectés à l’HDMI ou au DisplayPort).

Hormis la carte elle-même, l’emballage ne présente rien d’autre. Il s’agit d’une boîte plus petite avec moins d’espace perdu mais toujours beaucoup de rembourrage, ce qui vous permet de n’avoir que ce dont vous avez besoin et aucun encombrement supplémentaire. La carte est suffisamment légère pour ne pas poser de problème, même si nous apprécions toujours d’avoir un petit support avec la taille des cartes graphiques modernes.

Configuration de test de l’AMD Radeon RX 7600 XT

Notre banc d’essai de cartes graphiques actuel est utilisé depuis plus d’un an, et nous n’avons pas encore ressenti le besoin urgent d’une mise à niveau. Le Core i9-13900K tient toujours la route, et si le i9-14900K ou le Ryzen 9 7950X3D peuvent améliorer légèrement les performances, à des résolutions et des paramètres plus élevés, nous sommes encore presque entièrement limités par le GPU – mais peut-être pas lorsque les futures séries RTX 50 et RX 8000 arriveront. Nous réalisons également des benchmarks professionnels et d’IA sur notre PC Core i9-12900K, qui est également utilisé pour notre hiérarchie de benchmarks GPU.

Nous utilisons les pilotes de prévisualisation d’AMD pour la RX 7600 XT, la version 23.40.01.15-RCP4-Radeon-RX7600XT pour être précis. Ces pilotes ne prennent en charge que le 7600 XT, les autres GPU AMD ont donc été testés avec les pilotes 23.12.1. Pour Nvidia, nous avons utilisé les pilotes preview 551.15 et 546.42 des lancements 4070 Ti Super et 4070 Super, tandis que pour Intel, nous avons testé avec un pilote preview 5186 qui devrait être disponible publiquement sous peu.

Nous avons remarqué quelques divergences dans nos données pour les récents lancements de GPU, qu’elles soient dues à des mises à jour de pilotes, de systèmes d’exploitation ou de jeux, ce qui n’est pas très clair. C’est pourquoi nous avons fébrilement retesté autant de cartes que possible avec les derniers pilotes. Nous avons retesté, au minimum : Borderlands 3, Far Cry 6, Forza Horizon 5, Microsoft Flight Simulator et Spider-Man : Miles Morales. Les trois jeux “bonus” ont également été testés sur tous les GPU utilisant les derniers pilotes.

AMD et Nvidia aiment souvent parler du potentiel de mise à niveau des nouveaux GPU, en comparant souvent les nouvelles pièces avec les anciennes. Nous avons ajouté la RTX 3060 et la RTX 2060 à nos tableaux et comparaisons pour cette revue, ainsi que l’Arc A770 16GB. Tous ces produits sont ou ont été commercialisés dans une fourchette de prix comprise entre 300 et 350 dollars.

Notre suite de tests actuelle se compose de 15 jeux. Neuf d’entre eux prennent en charge DirectX Raytracing (DXR), mais nous n’activons les fonctionnalités DXR que dans six jeux. Les neuf jeux restants sont testés en mode de tramage pur. Nous avons également trois titres “bonus” plus récents qui ne figurent pas dans les tableaux principaux, dont deux utilisent DXR et un est un jeu de tramage. Bien que de nombreux jeux de notre suite de tests prennent en charge l’upscaling, nous l’ignorons pour des raisons de temps, bien que nous activions l’upscaling en mode FSR2/3 ou DLSS Quality dans deux des jeux bonus.

Nous testons en 1080p (moyen et ultra), 1440p ultra, et 4K ultra pour la plupart de nos tests – ultra étant le preset le plus élevé supporté s’il y en a un, et dans certains cas en maximisant tous les autres paramètres pour faire bonne mesure (sauf pour le MSAA ou le super échantillonnage). La RX 7600 XT vise principalement le 1080p, et peut-être le 1440p, de sorte que les résultats 4K sont inclus par curiosité.

Notre PC est relié à un moniteur Samsung Odyssey Neo G8 32, l’un des meilleurs moniteurs de jeu du marché, ce qui nous permet de profiter pleinement des taux de rafraîchissement plus élevés qui pourraient être disponibles. Les fonctions G-Sync et FreeSync ont été activées, comme il se doit. Comme nous ne testons pas de jeux d’esport, la plupart de nos performances sont loin de la limite de 240 Hz, ou même de la limite de 144 Hz de notre PC de test secondaire.

Nous avons installé Windows 11 22H2 et utilisé InControl pour verrouiller notre PC de test sur cette version majeure pour l’avenir prévisible (bien que des mises à jour de sécurité critiques soient encore installées tous les mois – et l’une d’entre elles a probablement causé la baisse de performance qui a nécessité de retester un tiers des jeux de notre suite).

Notre PC de test intègre le matériel PCAT v2 (Power Capture and Analysis Tool) de Nvidia, ce qui signifie que nous pouvons mesurer la consommation d’énergie réelle, l’horloge du GPU et bien plus encore pendant tous nos benchmarks de jeu. Nous aborderons ces résultats sur notre page consacrée à la consommation d’énergie.

Enfin, parce que les GPU ne sont plus uniquement destinés aux jeux, nous avons effectué des tests sur des applications de création de contenu professionnel, ainsi que des benchmarks de diffusion stable pour voir comment les charges de travail d’intelligence artificielle s’adaptent aux différents GPU.