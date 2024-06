Anthony Joshua met KO Francis Ngannou avec une finition brutale au 2e round

Anthony Joshua a fait ce que Tyson Fury n’a pas pu contre Francis Ngannou. Francis Ngannou a commencé sa carrière de boxeur par une défaite impressionnante contre Tyson Fury, suivie d’une défaite peu impressionnante contre Anthony Joshua. Le champion poids lourd de l’UFC devenu boxeur a été mis KO de manière brutale au deuxième round par l’ancien champion unifié des poids lourds, Anthony Joshua, qui a enregistré sa quatrième victoire consécutive depuis la perte de ses titres contre Oleksandr Usyk.

Le combat se passait bien pour Ngannou pendant quelques minutes, mais un changement en garde gaucher l’a ouvert à un knockdown via un coup droit puissant de Joshua. Même si Ngannou n’a eu aucun mal à se relever, le ton était donné pour le reste court du combat.

L’élan était fermement du côté de Joshua au début du deuxième round, Ngannou mordant à chaque feinte et ne montrant pas la puissance qui l’a rendu célèbre dans le monde du MMA. Joshua a obtenu son deuxième knockdown après quelques minutes, puis a mis KO l’outsider camerounais avec un peu plus de 30 secondes restantes.

Ngannou a eu besoin de quelques minutes pour se relever, puis a reçu de l’oxygène en attendant l’annonce officielle sur son tabouret.

C’était le genre de domination que beaucoup attendaient lorsque Ngannou a affronté Fury pour la première fois. Ngannou est arrivé dans le sport comme l’un des nombreux combattants de l’UFC à la recherche d’un meilleur salaire, mais a fait taire tous les douteurs avec une performance de 10 rounds qui l’a vu faire tomber le champion WBC et gagner le combat sur la carte d’un juge. C’était assez impressionnant pour qu’il obtienne Joshua pour son deuxième combat, mais cela s’est avéré être plus qu’il ne pouvait mâcher.

Le record de boxe de Ngannou est maintenant de 0-2 et il n’est pas clair où il va à partir de là. Il a encore une carrière en MMA à PFL, mais son avenir en boxe nécessitera un peu de calcul sur comment équilibrer la qualité de son prochain adversaire. Il a reçu le genre d’opportunités dont la grande majorité des boxeurs ne peuvent que rêver et il n’y a pas de honte à perdre contre des champions, mais il aura besoin d’une victoire à un moment donné.

Quant à Joshua, lui et son promoteur Eddie Hearn ont clairement indiqué qu’il visait un autre combat pour le titre contre le vainqueur de Fury vs. Usyk le 18 mai. Ngannou n’est pas exactement le genre d’adversaire qui vous fait monter dans l’échelle des poids lourds, mais on peut assez arguer que Joshua y était déjà.