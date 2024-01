Baldur’s Gate 3 : Les règles non écrites du jeu du moine expliquées

Le moine est l’une des classes de Baldur’s Gate 3 les plus difficiles à jouer efficacement, mais en connaissant des astuces clés, il est possible d’en faire une force avec laquelle il faut compter.

Baldur’s Gate 3 s’est imposé comme l’un des plus grands jeux de 2023 et l’un des RPG les plus populaires de ces dernières années, et l’engagement du développeur Larian Studios à honorer les classes de base du genre a largement contribué à ce succès. Le moine est une classe qui n’a pas la meilleure réputation dans les sources de Donjons et Dragons, mais les joueurs qui comprennent les façons implicites dont le moine peut s’épanouir peuvent se retrouver avec des dégâts parmi les plus élevés de Baldur’s Gate 3.

En tant que classe axée sur la simplicité et incompatible avec la grande majorité des équipements du jeu, il n’est pas surprenant que le moine apparaisse au bas des statistiques de popularité officielles de BG3. Bien qu’ils ne soient pas totalement incapables de manier des armes et de porter des armures, les moines sont censés s’éloigner de la progression typique des objets en faveur du développement de leur propre force interne. Cette classe a le potentiel de se situer quelque part entre un attaquant martial et un lanceur de sorts grâce à ses ressources uniques, mais se concentrer sur une sous-classe particulière a donné lieu à ce que plusieurs joueurs considèrent comme certains des meilleurs builds du jeu.

Construire un moine dans Baldur’s Gate 3

Comprendre les points de ki

Tous les moines ont accès à des points de ki, quelle que soit leur voie d’accès. Ces points sont utilisés pour les actions uniques de la classe auxquelles le moine a accès. Des points de ki supplémentaires sont gagnés à chaque niveau du moine après avoir commencé avec deux points au niveau 1, ce qui signifie que le multiclassage dans BG3 pourrait réduire la puissance globale de leur kit principal. Ces points sont récupérés lors d’un repos court, ce qui rend la planification de leur utilisation cruciale pour le succès au combat.

Les sous-classes et le pouvoir du trait de bagarreur de taverne

Bien que les sous-classes Voie de l’ombre et Voie des quatre éléments du moine de BG3 offrent respectivement des approches plus furtives et plus magiques de la classe, un aspect du gameplay a fait de la Voie de la main ouverte le choix de prédilection de la plupart des joueurs. Il y a plusieurs points où BG3 diverge des règles de DnD 5E, et la façon dont fonctionne la caractéristique Tavern Brawler est l’une des plus significatives. Tavern Brawler ajoute deux fois le modificateur de Force du joueur aux jets de dégâts et d’attaque des attaques improvisées, lancées et à mains nues, tout en agissant comme un ” demi-fat ” qui peut offrir un point de Force supplémentaire. Les moines sont généralement axés sur la Dextérité dans DnD, mais cette caractéristique à elle seule les rend puissants lorsque la Force est privilégiée, l’accent étant mis sur les attaques à mains nues, ce qui fait de Main ouverte l’atout idéal.

Éviter le moine MAD dans BG3

La classe du Moine était à l’origine censée se concentrer sur les scores de Dextérité et de Sagesse, mais l’arrivée du feat Tavern Brawler dans BG3 a introduit la Force dans le mélange. Prendre ce feat se fait au prix d’une amélioration potentielle du score de capacité, augmentant la probabilité que les stats du joueur deviennent inefficaces sur un personnage “Multiple Ability Score Dependent” (dépendant de plusieurs scores de capacité). En évitant cela, vous risquez de perdre des caractéristiques comme la Dextérité et la Constitution, ce qui rendra le moine encore plus fragile, mais le fait d’avoir le bon équipement peut compenser cette perte.

Les meilleurs équipements et objets magiques pour les moines

Grâce à la défense sans armure, les moines de Baldur’s Gate 3 n’ont généralement pas besoin d’un équipement plus lourd que l’équipement vestimentaire. De plus, l’accent mis sur les coups à mains nues signifie que les armes ne seront pas souvent équipées, mais cela ne veut pas dire que l’équipement n’a pas d’influence sur la classe. Il y a plusieurs exemples d’objets dans BG3 qui peuvent servir à définir le build des Moines, certains étant spécifiquement conçus pour la classe et d’autres ayant simplement une bonne synergie.

Gants de dégâts à mains nues (Acte 1-3) – Il y a plusieurs ensembles de gants dans les trois actes qui renforcent les attaques à mains nues de différentes manières. Les gants de capture d’âme de l’acte 3 sont probablement les plus mortels, mais les gants des moines de Baldur’s Gate 3 offrent une grande variété de dégâts qui peuvent convenir à différents builds.

Armure de Kushigo désinhibé (Acte 1) – Contre-réaction de Kushigo sur les attaquants qui manquent leur cible pendant la défense patiente.

Amulette sensitive (Acte 1) – La restauration de ki permet de regagner 2 points de ki (plus après la conclusion de la quête de l’Acte 3 “Aider le moine maudit”).

Fist Breaker Helm (Acte 2) – +1 Spell Save DC, +1 Bonus aux jets d’initiative

Chapeau de Kushigo désinhibé (Acte 2) – +1 au DC de sauvegarde des sorts jusqu’à la fin du tour après avoir infligé des dégâts avec une attaque à mains nues.

Boots of Uninhibited Kushigo (Acte 3) – Dégâts supplémentaires égaux au modificateur de sagesse pour les attaques à mains nues.

Amulette de meilleure santé (Acte 3) – Augmente la Constitution du joueur à 23 (butin de la Maison de l’espoir de l’Acte 3 de BG3)

Garb of the Land and Sky (Acte 3) – Effets de Blade Ward pendant Patient Defense, 1d8 de dégâts de Force supplémentaires et avantage sur les jets d’attaque pendant Step of the Wind.

Vest of Soul Rejuvenation (Acte 3) – Guérit 1d4 en cas de jet de sauvegarde réussi contre un sort, contre-attaque à mains nues du Grand Kushigo Réaction sur les attaquants qui manquent leur cible.

Autres conseils pour jouer un moine dans Baldur’s Gate 3

La rafale de coups et le pas du vent rendent les actions bonus cruciales

Mettre l’accent sur l’attaque des adversaires avec les seuls poings du joueur semble simple, mais l’approche peu orthodoxe du moine de la Voie de la Main Ouverte en ce qui concerne l’utilisation des actions en combat la rend extrêmement unique. La plupart des classes consacrent leurs actions à leurs caractéristiques les plus fortes et utilisent les actions bonus pour le soutien, mais cette dynamique est largement inversée pour les moines. La rafale de coups est une attaque à coups multiples avec trois variations différentes capables d’infliger différents états, tandis que le pas du vent est une caractéristique qui augmente le joueur à partir d’un ensemble similaire de trois options. Il s’agit dans les deux cas d’actions bonus, ce qui signifie que les manœuvres les plus puissantes d’un moine peuvent toujours être accompagnées d’actions normales.

Le multiclassage améliore le moine chargé de front de Baldur’s Gate 3

Il est dans l’intérêt du joueur de maximiser ses points de ki en tant que moine, mais l’ajout d’une autre classe peut également offrir un potentiel DPS. Étant donné l’efficacité indéniable de l’action bonus supplémentaire de la sous-classe Voleur, il est probable qu’une multiclasse Moine/Rogue dans Baldur’s Gate 3 soit l’une des combinaisons les plus dévastatrices qu’un joueur puisse assembler. Le sacrifice d’au moins trois niveaux de Moine entraîne une perte, mais les caractéristiques acquises dans les derniers niveaux, telles que la Résonance du Ki, peuvent difficilement rivaliser avec les dégâts bruts d’une rafale de coups boostée et répétée. Il s’agit peut-être de l’une des classes les plus discrètes de toute la sélection, mais le Moine de BG3 peut se frayer un chemin dans le jeu s’il dispose des bonnes connaissances.