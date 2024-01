Burger King x One Piece : Quand la gastronomie rencontre le Grand Line

Dans un croisement culinaire digne d’une saga épique, Burger King et “One Piece” fusionnent pour une expérience gastronomique qui transcende les sept mers. Avec des recettes spécialement concoctées pour capturer l’essence des personnages emblématiques de la série, cette collaboration offre une aventure unique pour les papilles des fans d’anime et de manga.

Une odyssée culinaire inspirée par Luffy

Burger King introduit le Menu Luffy Burger, une création qui capture l’esprit aventureux du capitaine au chapeau de paille. Avec une viande grillée à la flamme, nappée de sauce barbecue et enveloppée dans un pain aux graines de sésame, ce burger est une véritable réplique gastronomique du courage et de la détermination de Luffy. Au prix de 13,90 €, embarquez pour un voyage où chaque bouchée est une exploration de saveurs audacieuses.

Sanji aux commandes de la cuisine

Le Menu Sanji Burger est un hommage au cuisinier virtuose du Thousand Sunny. Ce burger, avec ses oignons fondants, sa salade iceberg croquante et sa sauce à la moutarde à l’ancienne, incarne la passion de Sanji pour la cuisine raffinée. Également proposé à 13,90 €, ce menu est un délice qui combine habilement le goût de l’aventure avec l’art culinaire.

Trésors cachés pour les fans

L’achat d’un menu One Piece n’est pas seulement un festin pour les sens; c’est aussi une quête de trésors pour les fans. Avec chaque menu, Burger King offre des tee-shirts collectors, créant ainsi des pièces de collection convoitées. Les cartes à collectionner incluses dans les menus King Junior ajoutent une dimension ludique à l’expérience, invitant les plus jeunes fans à participer à cette aventure unique.

Burger King et “One Piece” démontrent qu’une rencontre entre fast-food et manga peut aboutir à une création innovante et passionnante. Cette collaboration, limitée dans le temps, est une occasion à ne pas manquer pour tous ceux qui souhaitent vivre une aventure où gastronomie et manga se rencontrent pour une expérience mémorable.

Source : carbone.ink