Calendrier de l’événement Monopoly GO Golden Blitz (hiver 2024)

Voici quand le prochain événement Blitz d’or de Monopoly GO devrait avoir lieu.

Avec ses mécanismes uniques et son gameplay captivant, Monopoly GO a conquis le cœur des joueurs du monde entier. Le jeu vous emmène dans une ville virtuelle où vous pouvez acheter, développer et échanger des points de repère. Dans le but ultime de ruiner vos adversaires, vous essayez d’acquérir davantage de propriétés et de faire payer un loyer à vos rivaux lorsqu’ils y accèdent.

Monopoly GO introduit régulièrement de nouveaux événements. Outre les événements partenaires, les événements principaux et les événements de saison, le jeu propose également le Blitz d’or. Il s’agit d’un événement spécial qui permet aux joueurs d’échanger leurs autocollants d’or.

Mise à jour le 21 janvier 2024 par Umama Ali : Le dernier Blitz d’or de Monopoly GO a eu lieu le 3 janvier pendant l’album Heartfelt Holidays. Le prochain Golden Blitz devrait avoir lieu entre le 10 et le 15 février. Bien qu’il n’y ait pas de confirmation officielle de cette date de sortie, les développeurs ont l’habitude d’organiser cet événement plus tard dans la saison des albums pour aider les magnats à terminer leurs albums d’autocollants.

Quand aura lieu le prochain Blitz d’or dans Monopoly GO ?

Les joueurs de Monopoly GO attendent avec impatience le prochain Blitz d’or. Le dernier album d’autocollants, Monopoly Origins, est sorti le 4 janvier et a suscité l’enthousiasme des magnats. Cependant, le Blitz d’or de début de saison n’a pas encore été lancé. Scopely a l’habitude de lancer cet événement plus tard dans la saison des albums pour aider les joueurs à compléter leurs packs d’autocollants en échangeant des autocollants avec leurs amis. Nous pouvons donc nous attendre à ce que l’événement ait lieu entre le 10 et le 15 février. Scopely n’a pas encore fait d’annonce officielle, cette estimation n’est donc qu’une supposition basée sur les précédentes sorties de l’événement. L’album d’autocollants sera actif jusqu’en mars 2024, les joueurs ont donc amplement le temps de compléter leurs albums d’autocollants.

Ceux qui connaissent Monopoly GO savent que le Blitz d’or, à l’instar d’autres événements, ne suit pas un calendrier fixe. En général, le jeu ne reçoit pas beaucoup d’événements Blitz d’or lorsqu’un nouvel album est introduit, mais ils deviennent de plus en plus fréquents à mesure que la date de fin de l’album approche. Cela vous permet de collecter davantage d’autocollants et de terminer votre album.

Qu’est-ce que l’événement Blitz d’or dans Monopoly GO ?

Le Blitz d’or est un événement spécial qui permet aux magnats d’échanger leurs autocollants en or et de compléter leur collection. Ces autocollants sont prédéterminés par les développeurs et tous les autres autocollants dorés restent bloqués. Alors que les autres événements du jeu durent cinq jours, voire plusieurs mois, cet événement limité dans le temps ne dure que 15 à 18 heures. Cela signifie que vous devez vous joindre à l’événement et commencer à échanger dès maintenant pour profiter au maximum de cette opportunité.

Comment échanger des vignettes d’or dans Monopoly GO ?

Pour ceux qui ne le savent pas, Monopoly GO a introduit une fonction d’échange sécurisé qui offre aux joueurs un moyen plus sûr d’échanger leurs autocollants. Après un test réussi au Brésil, les développeurs ont introduit cette fonctionnalité à l’échelle mondiale.

Pour échanger un autocollant en or avec la fonction d’échange sécurisé, vous devez d’abord trouver un échangeur potentiel sur Discord, Facebook ou d’autres plateformes, puis devenir ami avec lui dans Monopoly GO. Vous pourrez ensuite choisir un double de vignette à échanger, puis cliquer sur ” Amis “. Le commerçant peut alors accepter ou refuser votre offre. Pour l’instant, les échanges sont limités à cinq autocollants par jour.