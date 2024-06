Call Of Duty : black ops 6 transpose la guerre froide en jeu unique

Après des mois de spéculations, le prochain opus de Call of Duty a été officiellement dévoilé. Intitulé Call of Duty: Black Ops 6, ce nouveau chapitre marque le retour tant attendu de la célèbre sous-série de Treyarch. Bien que peu de détails aient été révélés sur le contenu du jeu, les fans sont extrêmement impatients de le découvrir, surtout qu’il sera le premier de la franchise à sortir sur Xbox. Cependant, malgré l’enthousiasme généré par cette annonce, l’arrivée de Call of Duty: Black Ops 6 suscite quelques interrogations.

La série Call of Duty : Black Ops semble être le roi des choix de noms qui ne s’accordent pas vraiment les uns avec les autres. Non seulement la série a techniquement commencé avec World at War, mais Black Ops : Cold War a aussi complètement changé la façon dont cette série a abordé sa numérotation pendant des années. Et ce n’est pas tout : Black Ops 6 supprime également un autre élément essentiel de la série : les marques de pointage. Bien que cela ne soit pas un gage de qualité, le système de dénomination de Treyarch mériterait d’être retravaillé.

Les conventions de dénomination de Call of Duty : Black Ops n’ont aucun sens

Call of Duty a suivi une tendance assez classique jusqu’à Cold War

Depuis sa création, Call of Duty a essentiellement suivi les conventions de dénomination classiques utilisées par les franchises depuis des années. Les joueurs savaient que Call of Duty 2 se déroulait après Call of Duty, puis Call of Duty 3. Puis Call of Duty 4 : Modern Warfare a commencé à changer tout cela en adoptant un sous-titre. C’est ainsi que sont nées deux sous-séries majeures de Call of Duty, entrecoupées d’épisodes ponctuels.

Depuis Call of Duty 4 : Modern Warfare, la franchise s’est principalement concentrée sur les suites Modern Warfare ou Black Ops. Et comme pour les quatre premiers jeux, ces entrées ont suivi un système de numérotation assez standard. Les joueurs pouvaient savoir quel titre venait après quel autre, et même si les jeux uniques n’étaient pas numérotés, cela permettait aux joueurs de savoir qu’ils ne faisaient pas partie de l’une ou l’autre des grandes sous-séries. Pourtant, pour une raison ou une autre, la série Call of Duty : Black Ops a semblé vouloir changer les choses avec Cold War.

Cold War a bouleversé les titres de toute la série Black Ops

Après le controversé Call of Duty : Black Ops 4, Treyarch a choisi de revenir aux sources de la série avec Black Ops : Cold War. Pour marquer ce retour, le studio a abandonné le numéro en faveur d’un autre sous-titre. Comme il ne s’agit pas d’une suite directe de Black Ops 4, mais plutôt de la continuation de l’histoire du jeu original, il était tout à fait logique de ne pas l’appeler Black Ops 5. Cependant, maintenant que Black Ops 6 a été révélé, le titre ne semble plus vraiment adapté.

La série passe désormais de Black Ops 4 à Black Ops : Cold War, puis à Black Ops 6. Bien que Cold War soit manifestement considéré comme le numéro 5, il n’a jamais été officiellement appelé ainsi. À première vue, on a donc l’impression que la série a sauté ce numéro pour une raison ou une autre. De plus, si l’on se base sur la façon dont les campagnes de la série se sont déroulées, l’histoire de Cold War risque de ne pas vraiment s’intégrer dans le prochain chapitre, puisqu’elle reprendra techniquement après la partie de Black Ops 2 se déroulant à la fin des années 1980. C’est ce qui fait que le jeu se démarque vraiment des autres, et au fur et à mesure que la série progresse, cela ne fera qu’empirer.

En outre, la série Call of Duty : Black Ops a également abandonné les marques de pointage pour une raison ou une autre. Les quatre premiers jeux utilisaient des marques de pointage pour indiquer de quelle entrée il s’agissait, mais pour Black Ops 6, Treyarch a simplement utilisé un chiffre. Bien que cela n’affecte pas vraiment la qualité du jeu, il s’agit d’un changement visuel étrange après que les quatre premiers jeux l’aient fait de manière complètement différente. Mais le studio semble s’être engagé dans cette voie pour le moment, et les fans n’auront plus qu’à attendre pour voir si l’éventuel Black Ops 7 bouleverse encore plus les choses.