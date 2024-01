Call Of Duty : Modern Warfare 3 Saison 1 – Tous les défis de la semaine 7

Terminez cinq des défis de cette semaine pour débloquer le LMG TAQ Evolvere.

La première saison de Call of Duty : Modern Warfare 3 a publié son patch de mi-saison, apportant avec elle deux nouvelles armes et une poignée de nouveaux défis hebdomadaires. Les joueurs peuvent obtenir le nouveau SMG HRM-9 grâce au Battle Pass, tandis que le nouveau LMG de cette saison est lié au système de défis hebdomadaires.

Les défis de cette semaine vous encouragent à utiliser des pièces de rechange dans tous les contenus de MW3, y compris le multijoueur de base, le MWZ et la zone de guerre. Relevez cinq des défis de la semaine et vous débloquerez le nouveau LMG TAQ Evolvere, utilisable dans tous les modes de MW3. Ce guide présente brièvement chaque défi, donne des conseils pour chacun d’entre eux et explique rapidement les performances du TAW Evolvere en multijoueur.

Récompense du défi de la semaine 7

La récompense de cette semaine est le TAQ Evolvere, un LMG qui peut passer des munitions 7,62 à 5,56 grâce aux accessoires de l’armurier. L’utilisation de munitions 5.56 réduira le profil de dégâts de l’arme, mais elle améliorera considérablement le contrôle du recul de l’arme et augmentera légèrement ses statistiques de mobilité et de maniabilité.

Défis multijoueurs

Défis multijoueurs Défis XP Récompense Obtenir 3 meurtres au premier sang avec une arme recommandée. 2,500 XP Obtenez 20 morts avec le kit de fusil JAK Beholder dont est équipé le Tyr. 5,000 XP Obtenez 20 morts avec le JAK Signal Burst équipé du Holger 556. 5,000 XP Obtenez 20 morts avec le kit de carabine JAK Headhunter équipé du Rival-9. 5,000 XP Obtenez 30 kills avec le JAK Bullseye équipé d’une arme recommandée. 7,500 XP Obtenir 30 meurtres avec l’optique [KR Intlas LSJ-3] équipée d’une arme recommandée. 7,500 XP Obtenir 3 meurtres de furie avec une arme recommandée. 10,000 XP

Conseils

L’objectif optique indique le mauvais accessoire dans le jeu. Vous devez utiliser l’optique KR Intlas LSJ-3 pour obtenir le crédit.

Cette optique est débloquée en terminant cinq défis de la semaine 4.

Utilisez les kits JAK Beholder et Headhunter. Équipez chaque arme des optiques Bullseye et Intlas LSJ-3.

Défis Zombies

MWZ Défis Défis XP Récompense Obtenez 75 meurtres de mercenaires avec une arme recommandée. 2,500 XP Tuer 300 personnes avec le kit LMG JAK Thunder équipé du Sidewinder. 5,000 XP Obtenir 300 kills en ADS avec l’accessoire JAK Signal Burst pour le Holger 556. 5,000 XP Obtenez 300 morts critiques avec la conversion de carabine JAK Headhunter équipée du Rival-9. 5,000 XP Tuer 250 personnes avec des fusils de chasse de rareté épique (violette) ou supérieure. 7,500 XP Eliminez 5 forteresses infestées. 7,500 XP Tuez 500 ennemis avec une arme recommandée en utilisant des munitions Napalm Burst. 10,000 XP

Conseils

Si vous choisissez d’utiliser le Sidewinder, associez-le à la bouche à feu JAK BFB pour rendre son recul plus supportable.

Pour tuer au fusil, utilisez le Lockwood 680 avec des balles et le Defender Heavy Long Barrel.

Avec le Pack-A-Punched, l’arme tire dix projectiles de balles par coup, ce qui lui confère le meilleur DPS de MWZ.

Défis de la zone de guerre

Défis de la bataille royale Défis XP Récompense Dans la zone de guerre, ouvrez 50 caches à butin. 2,500 XP Dans l’Urzikstan, obtenez 10 opérateurs tués dans la région nord-ouest (Resort, Power, Seaport, Cargo). 5,000 XP Dans l’Urzikstan, obtenez 10 meurtres d’opérateurs dans la région sud (ville, banlieue, manoir). 5,000 XP Terminez 15 contrats dans la zone de guerre. 5,000 XP Dans l’Urzikstan, obtenez 10 morts d’opérateurs dans la région orientale (base militaire ou fermes). 7,500 XP Dans l’Urzikstan, obtenez 10 meurtres d’opérateurs dans la région centrale (Old Town, Low Town). 7,500 XP Dans la zone de guerre, se classer 5 fois dans les 10 premiers ou réaliser une exfiltration secrète. 10,000 XP

Astuces