Call of Duty: Modern Warfare 3 : une mise à jour explosive avec le patch de la saison 1

Activision a publié une mise à jour pour Call of Duty Modern Warfare 3 qui apporte d’importantes modifications à la personnalisation des armes.

L’objectif est d’équilibrer la fonction Pièces détachées, qui permet aux joueurs d’interagir avec les armes qu’ils maîtrisent déjà. Elle permet aux joueurs de convertir leurs armes en de nouveaux fusils, ce qui va bien au-delà des possibilités offertes par les accessoires classiques. Pour accéder aux kits, vous devrez relever des défis dans le jeu qui seront disponibles lorsque l’arme concernée atteindra le niveau maximum.

Dans un message publié sur le site Web de Call of Duty, les co-développeurs Sledgehammer Games et Treyarch ont déclaré que l’équipe de conception avait pour objectif de créer des kits de conversion “offrant aux joueurs des expériences amusantes et inattendues avec des armes familières”.

“Une partie de cet objectif consiste à maintenir un équilibre où les kits de conversion améliorent les capacités d’une arme sans éclipser son rôle initial”, poursuivent les développeurs. “Sur la base de vos commentaires et d’un examen des pièces de rechange récemment sorties, nous avons mis en œuvre des changements significatifs dont vous pouvez faire l’expérience aujourd’hui. Pour l’avenir, nous avons affiné notre approche de l’équilibrage des pièces détachées afin de nous assurer qu’elles sont puissantes, qu’elles valent la peine d’être travaillées et, surtout, qu’elles sont amusantes !

En attendant, la mise à jour contient une petite modification du mode Zombies pour ajouter la randomisation des Seigneurs de guerre.

Modern Warfare 3 a été lancé en novembre 2023, et la Saison 1 Reloaded a été lancée au début du mois.

Voici l’intégralité des notes de mise à jour de la saison 1 de Call of Duty Modern Warfare 3 :

GLOBAL

PERSONNALISATION

Les skins d’opérateur et les Blueprints qui ne sont pas activement disponibles dans la boutique peuvent désormais être achetés directement à l’Armurerie.

Remarque : cela n’inclut pas les objets à durée limitée, à venir ou à prix réduit.

MULTIJOUEURS

UIX

Résolution d’un problème provoquant l’apparition multiple des défis Camo dans le rapport après action.

La sélection de l’accessoire optique Carrack .300 11K ne renvoie plus inopinément le joueur au menu.

Révision des descriptions de plusieurs accessoires pour mieux refléter leurs effets réels.

Mini optique XTEN ERX-10

Crosse Tac 840C

Canon léger CDG T-25

Révision de la description des défis à pleine charge pour clarifier les exigences en matière d’accessoires.

PROGRESSION

Le camouflage Broken Signal pour le TAQ Evolvere peut maintenant être complété.

Le défi de l’événement de choc électrique suit désormais la progression comme prévu.

MODES

Supe’d Up (mode à durée limitée)

Les capacités Temp V peuvent désormais être obtenues plus d’une fois par vie.

Ajustement des colonnes affichées sur le tableau d’affichage en cours de match.

Tue

Confirme

Refusé

Match privé

Ajustement de plusieurs règles de jeu pour les aligner davantage sur les paramètres compétitifs v1.0 lorsqu’un mode de jeu CDL est sélectionné.

ARMES ET ACCESSOIRES

De nombreux ajustements d’équilibre dans la mise à jour d’aujourd’hui concernent les pièces détachées. Dans la section suivante, vous trouverez des commentaires de notre équipe de conception qui visent à expliquer l’intention derrière certains changements.

L’un des objectifs de notre équipe de conception est de créer des kits de conversion qui offrent aux joueurs des expériences amusantes et inattendues avec des armes familières. Une partie de cet objectif est de maintenir un équilibre où les kits de conversion améliorent les capacités d’une arme sans éclipser son rôle d’origine. Sur la base de vos commentaires et d’un examen des pièces détachées récemment mises sur le marché, nous avons mis en œuvre des changements significatifs que vous pouvez découvrir dès aujourd’hui. Pour l’avenir, nous avons affiné notre approche de l’équilibrage des pièces détachées afin de nous assurer qu’elles sont puissantes, qu’elles valent la peine d’être travaillées et, surtout, qu’elles sont amusantes !

” Fusils d’assaut “

Holger 556

Rafale de signal JAK

Augmentation de 10 % de l’effet de contrôle du coup de feu.

Augmentation de 10% du bénéfice de contrôle du recul.

Diminution du délai de tir en rafale de 120 ms à 90 ms (-25 %).

Bien que le JAK Signal Burst possède un potentiel mortel en 1 rafale, son recul limite souvent son efficacité aux distances d’engagement les plus courantes. De plus, le retard des rafales rend difficile l’atterrissage d’une rafale de suivi pour confirmer les meurtres. Les modifications apportées aujourd’hui ciblent ces faiblesses, faisant de cette pièce détachée une option plus favorable.

” Fusils de combat “

Sidewinder

Kit LMG JAK Thunder

Diminution du nombre de balles nécessaires pour atteindre la cadence de tir maximale de 25 à 15 (-40%).

Le kit LMG JAK Thunder permet de s’engager dans une fusillade et de laisser la cadence de tir s’accélérer jusqu’à atteindre des vitesses mortelles. Le changement d’aujourd’hui permet à cette arme d’atteindre son potentiel de dégâts maximum beaucoup plus rapidement. Lâchez prise ! Équipez les accessoires JAK BFB ou Billeted Brake et faites feu à volonté pour un maximum d’efficacité.

” Mitraillettes “

AMR9

Diminution de la portée des dégâts maximums de 16,5 m à 14 m (-15 %).

Diminution de la portée des dégâts moyens de 22,9 m à 20,3 m (-11 %).

Diminution de la portée des dégâts moyens de 38,1 m à 35,6 m (-7 %).

Augmentation du multiplicateur de dégâts des coups de tête de 1,2x à 1,3x (+8%).

Diminution du multiplicateur de dégâts au bas du torse de 1,1x à 1x (-9%).

Diminution du multiplicateur de dégâts au bras inférieur de 1,1x à 1x (-9%).

Diminution du multiplicateur de dégâts aux mains de 1,1x à 1x (-9%).

Augmentation du multiplicateur de dégâts de la jambe supérieure de 0,9x à 1x (+11%).

Augmentation du multiplicateur de dégâts aux jambes de 0,9x à 1x (+11%).

Augmentation du multiplicateur de dégâts aux pieds de 0,9x à 1x (+11%).

Augmentation de la vitesse de tir de 789 tr/min à 833 tr/min (+6%).

Kit double canon JAK Ettin

Mécanisme de tir modifié pour tirer simultanément deux balles par coup.

Ajout de multiplicateurs de dégâts localisés.

Tête : 1x

Cou : 0,9x

Haut du torse : 0,9x

Bas du torse : 0,9x

Bras supérieur : 0,9x

Bras inférieur : 0.8x

Main : 0.8x

Jambe supérieure : 0.8x

Jambe inférieure : 0.8x

Pied : 0,8x

Diminution de l’écart de visée de 75 %.

Diminution de la pénalité de l’écart de tir à la hanche de 50 %.

Lors de sa sortie en semaine 6, le kit JAK Ettin Double Barrel n’a pas fonctionné comme prévu. Avec cette mise à jour, ce kit de conversion a été retravaillé pour tirer réellement deux balles à la fois (il ne s’agit plus d’une rafale à deux balles), ce qui améliore sensiblement son temps de mise à mort. De plus, nous avons considérablement réduit la distance de visée et le recul de ce kit de conversion, ce qui permet un meilleur contrôle dans les engagements à courte et moyenne distance, où l’Ettin est censé briller.

AMR9 (pistolet mitrailleur) : Kit de conversion JAK Ettin à double canon, optique Cronen Intlas MSP-12, crosse de carabine Wolfhound, poignée arrière Sakin ZX, chargeur à tambour de 100 balles.

Rival-9

Conversion de carabine JAK Headhunter

Diminution des dégâts maximums de 30 à 26 (-13%).

Diminution des dégâts moyens de 29 à 24 (-17%).

Diminution des dégâts minimums de 25 à 22 (-12%).

Augmentation du multiplicateur de dégâts des tirs à la tête de 1,3x à 2x (+54%).

Augmentation du multiplicateur de dégâts au cou de 1,1x à 1,5x (+36%).

Augmentation du multiplicateur de dégâts au torse de 1,1x à 1,5x (+36%).

Diminution du délai de tir en rafale de 80 ms à 66 ms (-18%).

Diminution de la pénalité de sprint pour tirer de 10%.

Diminution de la pénalité de temps de visée de 7%.

Diminution de 20 % de la pénalité liée à l’écartement des tirs de la hanche.

Fidèle à son nom, la carabine JAK Headhunter Carbine Conversion est la plus meurtrière lorsqu’elle tire avec précision à la tête et au torse. Les modifications apportées aujourd’hui augmentent sa létalité et réduisent le délai de tir en rafale afin d’améliorer sa capacité à combattre en duel à distance. Nous souhaitons que cette pièce de rechange ressemble davantage à un fusil d’assaut agile et à portée moyenne qu’à une mitraillette ; nous nous attendons à ce qu’elle soit surpassée par le Rival-9 de base à courte portée. Les accessoires de portée des dégâts, de vitesse des balles et de contrôle du recul permettent de mettre en valeur ses points forts.

” Fusils de précision “

DM56

JAK Signal Burst

Augmentation de 10% du bénéfice de contrôle du coup de feu.

Augmentation de 10% du bénéfice de contrôle du recul.

Diminution du délai de tir en rafale de 120 ms à 90 ms (-25%).

ÉQUIPEMENT

Drone briseur (mortel)

La détonation en cas d’impact dans un rayon de 5 m se produit désormais avec un rayon de détection réduit.

Auparavant, le drone briseur ne pouvait pas exploser à l’impact d’un joueur dans les 5 premiers mètres de son vol. Désormais, il peut exploser avec un rayon de détection réduit dans cette zone, ce qui répond aux rapports selon lesquels le drone “traverse” les ennemis. La fonctionnalité au-delà de 5 mètres reste inchangée.

ZOMBIES

WARLORDS

Randomisation des chefs de guerre

La semaine de mise en avant de Dokkaebi est terminée, et un seigneur de guerre aléatoire sera désormais sélectionné au début de chaque match.

Les joueurs peuvent voir quel seigneur de guerre est actif sur la carte tactique. Planifiez en conséquence !

Les joueurs peuvent également progresser dans la mission de l’Acte 4 “Prendre d’assaut le château” en éliminant n’importe quel seigneur de guerre lorsque cette mission est active.

Maître de guerre : Dokkaebi

Les joueurs ne pourront plus éliminer Dokkaebi en un seul coup avec plusieurs armes.