Call of Duty : Modern Warfare 3 une petite fonctionnalité d’épidémie serait une grande victoire pour les zombies

Bien qu’il reprenne plusieurs concepts du mode Outbreak de Black Ops Cold War, Modern Warfare 3 Zombies est dépourvu d’une fonctionnalité qui lui confère beaucoup de personnalité.

Call of Duty : Modern Warfare 3 Zombies a été un grand succès pour Treyarch, et compte tenu de ce succès, beaucoup sont optimistes quant à l’avenir. Bien que le manque de contenu solo ait été l’une des principales plaintes des fans, tout comme les ajouts axés sur les mercenaires tels que les Seigneurs de guerre et certains choix d’équilibrage étranges, le gameplay de base est solide. Tant que Treyarch continue d’introduire du nouveau contenu scénaristique et des fonctionnalités de jeu, comme les nouveaux mini-boss de CoD Zombies, le mode pourrait prospérer tout au long de l’année. Cependant, les petites mises à jour de contenu ne doivent pas être oubliées au milieu des grands changements.

En ce qui concerne les petits changements que le mode peut apporter, de nombreuses suggestions ont été faites concernant les fonctionnalités de qualité de vie pour Call of Duty : Modern Warfare 3 Zombies, telles qu’un tableau des scores, un suivi des défis et une plus grande taille de la cachette. Il y a quelque chose qu’Outbreak avait et que MWZ pourrait envisager d’intégrer également, et qui rendrait instantanément la conduite sur la carte plus divertissante. Il s’agit de War Tracks, une musique sous licence que Treyarch a utilisée de manière très efficace dans son précédent mode en monde ouvert.

Les War Tracks ont fait des merveilles dans Outbreak

Les pistes de guerre dans MWZ ne manqueraient pas d’options

Même s’il était logique de ne pas utiliser les pistes de guerre dans Call of Duty : Vanguard, car elles ne correspondaient pas à l’ambiance d’un jeu de tir à la première personne de l’époque de la Seconde Guerre mondiale, il est étrange de voir qu’elles ont été supprimées dans le dernier opus de la série. Si certains joueurs ne se soucient guère de cette fonctionnalité manquante, d’autres fans de Zombies ont probablement remarqué son absence, car conduire dans l’Urzikstan dans MWZ peut être douloureusement silencieux. Compte tenu de la fréquence à laquelle les joueurs se rendent d’un contrat à l’autre, l’absence de musique est vraiment décevante, surtout pour ceux qui ont joué à Outbreak.

Le précédent mode Zombies en monde ouvert de Treyarch, Outbreak, faisait mieux que MWZ sur certains points, et les War Tracks étaient sans aucun doute une victoire pour ce mode. En contribuant à rendre plus immersif le décor des années 1980, tout en permettant aux joueurs de chanter avec leurs amis en conduisant dans les différentes zones des Monts Oural, des morceaux allant de “Push It” à “Cherry Pie” pouvaient être écoutés. Dans un mode au cadre moderne, des musiques sous licence allant de Kendrick Lamar et Eminem à Taylor Swift et Lady Gaga pourraient être utilisées, offrant aux joueurs des chansons populaires à écouter lorsqu’ils sont sur la route. Même si Treyarch n’est pas en mesure d’utiliser des chansons sous licence dans MWZ, la diffusion à la radio de titres originaux de Zombies comme “115” et “Archangel” ferait une énorme différence.

Les pistes de guerre pourraient être remplacées par une radio dans MWZ

Si Treyarch veut faire preuve de créativité, au lieu de donner aux joueurs des mixtapes (qui deviendraient probablement des CD ou des listes de lecture dans un jeu moderne comme MW3), il pourrait ajouter une véritable radio comme dans Fortnite et Grand Theft Auto. Des stations de radio comme celles de GTA sont diffusées en permanence, et chaque canal propose une collection différente de morceaux, comme dans la vie réelle, ce qui permet aux joueurs de mieux contrôler la musique qu’ils écoutent lorsqu’ils sont en déplacement. Les collaborations de Call of Duty avec des musiciens comme Snoop Dogg et Avenged Sevenfold montrent qu’un large éventail de musique est envisageable. De plus, Treyarch pourrait dissimuler des œufs de Pâques dans ces stations de radio, en demandant par exemple à des groupes de joueurs de se rendre dans une certaine zone pour y trouver quelque chose ou en cachant un code secret que les joueurs devront déchiffrer et qui leur permettra de découvrir une grande partie de l’histoire.