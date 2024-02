Call of Duty peut résoudre le plus gros problème des récents modes Zombies

Les nouveaux modes Zombies de Call of Duty présentent tous le même problème majeur, et Treyarch devrait s’efforcer d’y remédier avec sa version 2024.

Les modes Zombies modernes de Call of Duty ont eu des résultats mitigés. Après Black Ops 4, sans doute sous-estimé, l’ère des cartes aux décors audacieux et aux Easter eggs complexes s’est achevée, et le mode s’est adapté au nouveau modèle de service en direct de la franchise. Black Ops Cold War avait peut-être un problème de personnalité, mais il s’agissait d’une expérience Zombies très solide dans l’ensemble, introduisant quelques changements positifs ainsi que des idées ambitieuses comme Outbreak. Puis est arrivé Vanguard Zombies, qui a été rejeté par la critique, suivi par Modern Warfare 3 Zombies, une expérience en monde ouvert que l’on adore ou que l’on déteste. Cependant, tous ces modes ont un point commun : le contenu saisonnier.

Clairement victime de l’abandon des packs de cartes de la franchise Call of Duty, CoD Zombies a perdu de sa cohérence, alors qu’auparavant les joueurs savaient exactement quand ils pouvaient s’attendre à de nouvelles cartes. Avec les jeux les plus récents, il est difficile de savoir si les joueurs recevront une carte au cours d’une saison donnée ou si celle-ci sera remplie de “filler”, et ils ne savent pas si un patch de mi-saison contiendra de nombreux petits ajouts ou s’il sera relativement stérile. Treyarch devrait garder cela à l’esprit pour Call of Duty 2024, car ce titre a avant tout besoin d’un meilleur flux pour son contenu Zombies post-lancement.

Call of Duty 2024 Zombies doit donner la priorité à un schéma plus clair pour les mises à jour

Call of Duty : Modern Warfare 3 est le dernier exemple en date du problème saisonnier de CoD Zombies

Jusqu’à présent, les mises à jour saisonnières de Call of Duty : Modern Warfare 3 Zombies ont connu la même incohérence que les récents modes de CoD Zombies. La saison 1 a démarré sur les chapeaux de roue, avec l’introduction des Failles de l’Ether sombre, une nouvelle mission historique et une nouvelle mission historique à accomplir. Malheureusement, la saison 2 semble faire un grand pas en arrière, avec la mise à jour principale qui ne propose rien du tout, tandis que la mise à jour Reloaded n’offre qu’une nouvelle faille Dark Aether, une mission d’histoire et un seigneur de guerre à combattre, ainsi que quelques schémas. C’est loin de la nouvelle carte que les fans espéraient, car il aurait été formidable de voir une version de Fortune’s Keep ajoutée à MWZ.

Malheureusement, c’est le niveau d’incohérence qui est devenu synonyme des mises à jour saisonnières de CoD Zombies ces dernières années. D’un côté, il est difficile de blâmer Treyarch, car les Zombies n’ont jamais été conçus comme un mode basé sur le modèle désormais courant du service en direct, où les mises à jour sont constantes. Néanmoins, cela ne rend pas la pilule des petites sections Zombies dans les feuilles de route et les articles de blog sur la répartition des saisons plus facile à avaler, car on n’a jamais eu autant l’impression que les Zombies n’étaient qu’un petit troisième mode de jeu qu’au cours de ces dernières années. Qu’il s’agisse de la saison 3 de Vanguard Zombies, vraiment morte, qui n’offrait que des défis et des armes, ou du contenu de la saison 1 Reloaded de MWZ, qui se résumait à être un seigneur de guerre, Treyarch doit commencer à éviter ces longues périodes où aucun contenu significatif n’est publié.

Comment Call of Duty 2024 peut fournir un meilleur modèle pour les mises à jour de zombies post-lancement

Idéalement, Call of Duty 2024 trouvera la bonne cadence pour les mises à jour afin que les fans sachent exactement à quoi s’attendre. Dans un monde parfait, Treyarch pourrait peut-être arriver à ce que chaque nouvelle saison soit lancée avec une nouvelle carte basée sur des rounds dès le premier jour. Ensuite, lors de la mise à jour de mi-saison, du nouveau contenu sur l’épidémie peut être ajouté, ainsi que de nouveaux œufs de Pâques pour la carte de survie qui a fait ses débuts quelques semaines auparavant. Cela s’ajoute aux MLT, aux défis et aux fonctionnalités mineures, qui ne devraient jamais être les seuls contenus ajoutés lors d’une grosse mise à jour saisonnière. Par ailleurs, les mises à jour de mi-saison pourraient contenir les nouvelles cartes en rond, car le contenu Reloaded est généralement moins excitant que le lancement de la saison complète, ce qui constituerait un changement de rythme agréable. Quoi qu’il en soit, l’idée est que les fans de Call of Duty Zombies aient toujours quelque chose d’intéressant à attendre.

N’ayant rien à faire lorsque la saison 2 de Call of Duty : Modern Warfare 3 sortira, ils devront attendre des semaines avant de recevoir un autre élément important de contenu jouable. Alors que les Zombies ne devraient pas être traités comme une expérience de service en direct, c’est malheureusement la situation dans laquelle se trouve Treyarch, et quelque chose doit changer pour qu’il puisse survivre dans ce domaine. À l’heure actuelle, les joueurs ont peu de raisons de rester fidèles aux Zombies tout au long de la saison, car le plus souvent, le mode donne l’impression d’être un pis-aller lorsqu’on regarde la feuille de route saisonnière. Dans CoD 2024, les joueurs ne devraient pas avoir à s’inquiéter de savoir s’ils auront une bonne ou une mauvaise saison de Zombies, car il devrait y avoir un plan clair en place où Treyarch alterne entre les sorties par rounds et le contenu des grandes épidémies, sans qu’aucun des deux modes ne connaisse trop de temps morts.