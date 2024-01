Call of Duty : Warzone annonce le retour de la carte préférée des fans pour la saison 2

Call of Duty : Warzone révèle qu’une carte populaire fera son retour au cours de la Saison 2, dont le lancement est prévu le 7 février.

Il semblerait que la carte Fortune’s Keep de Call of Duty : Warzone reviendra au cours de la saison 2. Plusieurs influenceurs de Call of Duty : Warzone ont reçu des paquets officiels de la part d’Activision qui laissaient entendre le retour de la carte.

Fortune’s Keep a été introduite dans la Warzone en 2022 et est devenue très populaire en raison de sa nature très rapprochée et de sa fluidité unique. Fortune’s Keep est conçu pour le mode Résurgence de Warzone, qui permet aux joueurs morts de se redéployer si certaines conditions sont remplies. La carte Resurgence originale de Warzone est Rebirth Island, une autre carte préférée des fans dont le retour a été annoncé cette année. Actuellement, les fans peuvent jouer à Resurgence sur Vondel et Ashika Island, ou sur un Urzikstan rétréci qui utilise une rotation de POI. Il semblerait que les fans de Resurgence aient bientôt un autre moyen de profiter de leur mode favori.

Un groupe de créateurs de contenu Warzone a reçu des colis officiels d’Activision portant la mention “Call of Duty Season 2”. Chaque paquet contenait un modèle différent d’un POI de Fortune’s Keep, ce qui semble indiquer que la carte reviendra pendant la Saison 2. La saison 2 de Warzone devrait être lancée le 7 février. Il est important de noter que chaque modèle représentait un POI redessiné de Fortune’s Keep et que l’un d’entre eux représentait un nouveau POI, ce qui suggère que la version 2024 de la carte sera modifiée par rapport à sa version originale. Les points d’intérêt redessinés présentaient des dégâts causés par un tremblement de terre et le nouveau point d’intérêt montrait une zone de front de mer avec un quai s’étendant jusqu’à l’océan. Call of Duty a confirmé le retour de Fortune’s Keep dans la saison 2, mais n’a pas précisé la date exacte de sortie. La carte pourrait donc être lancée lors du lancement de la saison, le 7 février, ou lors d’une mise à jour de mi-saison, plus tard.

Du nouveau contenu pour Warzone à l’avenir

🚨 Fortune’s Keep 2.0?? 🚨 Looks like Fortune’s Keep may have some new locations or changes made to it when it releases in Season 2. @Kestico_ was sent one of the 5 boxes and his contained this model of a location on Fortune’s Keep that I don’t believe we’ve ever seen before. pic.twitter.com/zcHu7sftMB — ModernWarzone (@ModernWarzone) January 29, 2024

BREAKING: Looks like the earthquake that hit Fortune’s Keep has also caused major damage to the Castle / Keep itself. Fortune’s Keep 2.0 arrives with Season 2 of Warzone. Via @Nicari pic.twitter.com/ekA3aaIPUk — ModernWarzone (@ModernWarzone) January 29, 2024

The winery POI will also feature changes in Fortune’s Keep 2.0 with what appears to be earthquake damage running through the Winery POI. Via @MAJIN2UU pic.twitter.com/xRYrUQVprE — ModernWarzone (@ModernWarzone) January 29, 2024

Fortune’s Keep (Saison 2)

Covert Exfil (date de sortie non annoncée)

Mallette d’armes (date de sortie non annoncée)

Bonus de spécialiste (date de sortie non annoncée)

Rebirth Island (date de sortie non annoncée)

Les fans qui ne connaissent pas Fortune’s Keep de Warzone peuvent lire quelques conseils pour jouer sur la carte Resurgence. La plupart de ces conseils sont toujours valables malgré la refonte de la carte de 2024. En termes de nouveau contenu, les fans de Warzone ont de quoi se réjouir cette année.

Warzone mettra également en place la fonctionnalité Covert Exfil dans un futur proche. Cette nouvelle option d’exfiltration devait à l’origine être ajoutée à la mise à jour Season 1 Reloaded du 17 janvier, mais elle a été retardée en raison des réactions négatives des fans après sa révélation. Warzone a annoncé que la fonctionnalité serait finalement ajoutée dans sa propre liste de jeu, aux côtés de la nouvelle fonctionnalité Weapon Case, qui a également été retardée. Cependant, Warzone n’a pas encore révélé de date de sortie précise pour la nouvelle playlist.

Warzone a également annoncé le retour du bonus de spécialiste et le retour de l’île de la renaissance. Le bonus de spécialiste était un objet de butin très rare qui permettait aux utilisateurs d’accéder à tous les bonus de Warzone. La perk, qui a été annoncée en même temps que l’île de la renaissance, n’a pas encore de date de sortie, mais les deux fonctionnalités qui reviennent seront probablement ajoutées plus tard dans l’année.