Call of Duty : Warzone Mobile est désormais une réalité et les inscriptions ont commencé.

Dans un message publié en décembre 2023, Activision a annoncé que Call of Duty : Warzone Mobile serait disponible début 2024. Ce n’est pas encore le cas mais cela ne saurait tarder et les inscriptions pour jouer au jeu sont actives.

Sur ce lien, vous pouvez vous inscrire pour avoir une chance de jouer à ce titre mobile très attendu, développé par Digital Legends Entertainment, Beenox, Activision Shanghai Studio et Solid State Studios.

La société a mis en avant la nouvelle ère de Call of Duty : Warzone Mobile, qui propose de véritables moyens de monter en niveau dans tous les titres de la franchise avec Battle Pass et BlackCell.

Le jeu partage la technologie avec les autres jeux et il est possible de gagner de l’XP partagé ainsi que de faire évoluer ses armes de manière réelle.

Il est même possible de les faire progresser dans CoD : Modern Warfare III et dans le jeu original CoD : Warzone, disponible sur les principaux systèmes.

Avec Call of Duty : Warzone Mobile, les joueurs pourront profiter d’une expérience connectée entre les jeux actuels de la franchise.

Activision a également noté qu’avec ce titre, il est à nouveau possible de se plonger dans des cartes telles que Verdansk et Renaissance Island, qui sont très populaires auprès des joueurs.

Les combats de ce Battle Royale pour iOS et Android opposent 120 joueurs dans des batailles gigantesques.

2023, consider yourself wrapped 🕛 🎇

Our New Year’s resolution is to see all of you in #WarzoneMobile in early 2024…And to not lose our gulags. A big thank you for all your support this year. We’ll see you soon 👀🪂 pic.twitter.com/u9Lix6SEjt

— Call of Duty: Warzone Mobile (@WarzoneMobile) December 31, 2023