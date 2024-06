Ce qu’il faut retenir de l’UFC 299 : Sean O’Malley prouve que son règne n’est pas un hasard, Dustin Poirier l’a toujours

Depuis des années maintenant, Sean O’Malley nous dit qu’il est une star. Après sa victoire par décision déséquilibrée lors de l’événement principal de l’UFC 299 samedi soir, il semble que les gens soient prêts à le croire.

O’Malley n’a pas seulement battu Marlon Vera lors de sa première défense de titre en tant que champion des poids coq de l’UFC – il l’a surclassé. Il a séparé Vera avec rapidité et précision, testant chaque once de la ténacité pour laquelle Vera est connue tout en prouvant la sienne lorsque cela était nécessaire tard dans le combat.

Quiconque pensait que sa performance contre Aljamain Sterling l’année dernière était un hasard doit maintenant admettre qu’O’Malley est le champion pour une très bonne raison. Il ressemble peut-être à un enfant maigre qui se soucie plus du style que du fond, mais le mec peut se battre sans réserve. Si vous ne le pensez pas, regardez simplement la forme complètement différente que le visage de Vera avait prise à la fin du combat samedi à Miami.

Et maintenant?

O’Malley a pris le micro après sa victoire par décision unanime et a appelé à un combat en Espagne contre le nouveau champion des 145 livres Ilia Topuria. Ce serait un combat absolument énorme si l’UFC décidait de l’organiser. Ce serait également un combat très difficile pour O’Malley de gagner, même si on ne peut s’empêcher d’admirer le courage et la confiance qu’il faut pour être si désireux d’essayer. (L’histoire nous dit que les champions de l’UFC sont généralement beaucoup plus intéressés par les combats champion contre champion lorsque c’est quelqu’un de plus petit qui vient les rencontrer.)

L’alternative est de rester à la maison à 135 livres et d’affronter le concurrent n°1 Merab Dvalishvili, que O’Malley a déclaré qu’il serait également prêt à combattre si Topuria n’était pas une option. En toute honnêteté, Dvalishvili mérite une chance au titre. Et avec cette attaque rapide et intense en lutte, il présenterait un nouveau défi très difficile pour O’Malley.

Il y a aussi de fortes chances que Dvalishvili le batte, et puis il y a une chance de faire un méga-combat entre deux stars naissantes à O’Malley et Topuria. Dvalishvili a été si patient lors de son ascension incessante vers le sommet qu’il semble presque trop cruel de lui demander d’attendre pendant que le champion s’envole vers une autre division. Et pourtant, si on était honnête ? Un super-combat entre deux des jeunes champions de l’UFC semble également trop tentant pour être ignoré.

Quoi qu’il arrive ensuite pour O’Malley, il apporte une tonne de globes oculaires à chaque combat dans lequel il participe. C’était l’une des cartes de pay-per-view les plus empilées de l’UFC de l’année, et O’Malley semblait chez lui au sommet de il. Ici, il a prouvé qu’il n’était pas seulement un gars qui a l’air bien en rose. O’Malley est un champion légitime de l’UFC, et personne n’en doute maintenant.

