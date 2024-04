Codes Blade Ball actifs en avril 2024 – Boostez votre jeu dès maintenant !

Blade Ball est un jeu en ligne qui a su séduire de nombreux joueurs à travers le monde. Le principe est simple : taper dans une balle pour ne pas mourir. Mais ne vous y trompez pas, ce jeu est loin d’être facile et requiert une grande agilité et une virtuosité certaine. Dans cet article, nous vous présentons les codes actifs pour le mois d’avril 2024 et vous expliquons comment les réclamer.

Comment réclamer les codes Blade Ball ?

Pour réclamer des codes sur Blade Ball, la procédure est simple. Il vous suffit d’appuyer sur le bouton “extra” situé en haut de votre écran, puis de cliquer sur “codes”. Vous pourrez alors saisir les codes actifs pour le mois d’avril 2024 et bénéficier de récompenses exclusives.

Les codes Blade Ball actifs pour avril 2024

Pour le mois d’avril 2024, plusieurs codes sont actifs sur Blade Ball. Voici la liste :

Récompenses → EASTERHYPE (Nouveau)

Récompenses → ZEROGRAVITY

Récompenses → RNGEMOTES

Récompenses → GALAXYSEASON

Récompenses → FALLINGLTM

Récompenses → TOURNAMENTSW

Récompenses → LAVAFLOOR

Récompenses → VALENTINES

Récompenses → LUNARNEWYEAR

Récompenses → ELEMENTSPIN

Récompenses → FREEHOURLY

Récompenses → FREESPINS

Récompenses → SENTINELSREVENGE

Récompenses → 2BTHANKS

Récompenses → FIXEDSPINS

Récompenses → MERRYXMAS

Récompenses → WINTERSPIN

Récompenses → LIVEEVENTS

Ces codes vous permettront d’obtenir des pièces d’or, la monnaie virtuelle du jeu, qui vous serviront à acheter des équipements et des améliorations pour votre personnage.

Blade Ball : un jeu compétitif et addictif

Blade Ball est un jeu compétitif dans lequel le but est d’éliminer les autres joueurs en tapant dans une balle. Plus la balle continuera à vaguer entre les joueurs, plus sa vitesse augmentera, ce qui forcera l’un d’entre eux à céder. Pour réussir dans ce jeu, il vous faudra faire preuve d’agilité et de virtuosité, mais aussi de stratégie pour anticiper les mouvements de vos adversaires.

Blade Ball est un jeu addictif qui vous tiendra en haleine pendant des heures. Avec ses graphismes soignés et son gameplay intuitif, il a tout pour plaire aux amateurs de jeux en ligne compétitifs. Alors n’attendez plus et réclamez dès maintenant les codes actifs pour avril 2024 pour bénéficier de récompenses exclusives !