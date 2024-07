Comment jouer à la saga Assassin’s Creed dans l’ordre : une immersion chronologique

La saga Assassin’s Creed, développée par Ubisoft, est l’une des franchises de jeux vidéo les plus emblématiques et les plus appréciées. Avec son mélange unique d’histoire, de fiction et d’aventure, elle offre aux joueurs une expérience immersive à travers différentes époques. Cependant, avec tant de jeux et d’extensions, il peut être difficile de savoir par où commencer. Voici un guide pour jouer à la saga Assassin’s Creed dans l’ordre chronologique, pour une immersion totale dans l’univers des Assassins.