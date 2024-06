Les jours où Conor McGregor prédisait correctement l’issue des combats sont apparemment derrière lui, après s’être trompé dans certaines de ses prédictions pour l’UFC 298. L’autoproclamé “Mystic Mac” s’est rendu sur les réseaux sociaux avant le grand événement de l’UFC pour prédire la fin des principaux combats de la carte.

Bien qu’il n’ait pas combattu depuis deux ans et demi à la suite d’une défaite par KO technique contre Dustin Poirier, l’homme de 35 ans continue de faire les gros titres alors qu’il flirte avec un retour dans l’octogone. Entre-temps, en dehors de la cage, la mégastar irlandaise publie ses impressions sur les combats à venir et s’en prend à ses rivaux.

UFC 298 Post-Fight Show | Reaction To Ilia Topuria's Knockout Win, UFC 300 Main Event Announcement

Lire cette vidéo sur YouTube

L’UFC 298 a été l’occasion pour McGregor de faire de nombreuses prédictions sur les réseaux sociaux. “La nuit des combats de l’UFC est géniale ce soir. Garry va écraser Geoff au premier round. Volk va se blesser en début de combat mais reviendra et mettra Ilia KO. C’est fini en 2 rounds. Costa et Whittaker auront un bon échange en trois rounds, tout comme Merab et Henry. Passez une bonne soirée tout le monde”, a écrit McGregor sur X, dans un message qui a depuis été supprimé.

Mais les choses se sont déroulées un peu différemment. Alexander Volkanovski a été brutalement arrêté au deuxième round par Ilia Topuria et s’il a correctement prédit que les combats entre Robert Whittaker et Paulo Costa et Merab Dvalishvili et Henry Cejudo iraient jusqu’au bout, sa prédiction concernant son compatriote Ian Garry était également erronée.

Le combat de Garry contre Geoff Neal s’est déroulé en trois rounds, et l’Irlandais a réussi à lever la main par une décision partagée. Bien que les prédictions de McGregor n’aient pas été complètement désastreuses, la star du MMA en a été clairement embarrassée, les effaçant de toutes les plateformes de médias sociaux après que Topuria a remporté le titre des poids plume.

Ce n’est pas la première fois que McGregor efface ses tweets après une déclaration erronée. L’année dernière, il a annoncé son retour à l’UFC en décembre contre Michael Chandler et a affirmé qu’il le mettrait KO au troisième round. Mais le mois de décembre est passé, tout comme le tweet, et McGregor n’a toujours pas de combat prévu à l’UFC.

Illia Topuria interpelle Conor McGregor après avoir remporté le titre des poids plume

Après une victoire monumentale contre Volkanovski, Topuria a immédiatement appelé l’Irlandais à se battre. Bien que McGregor n’ait pas combattu chez les poids légers depuis de nombreuses années, l’Espagnole a tenu à proposer un affrontement entre les deux puissants puncheurs.

“Dana (White), c’est l’heure du spectacle, il est temps d’amener l’UFC en Espagne”, a déclaré Topuria lors de son interview dans l’octogone. “Conor McGregor, si tu as encore des couilles, je t’attendrai en Espagne !” L’Irlandais a rapidement répondu sur Instagram : “J’ai d’énormes couilles, j’ai quatre enfants”.

Alors qu’après le combat, Garry a également mentionné l’Irlandais et a levé la main pour être sur une carte UFC avec lui. “Il y a une certaine superstar appelée Conor McGregor, il cherche à se battre en juillet dans la semaine des combats internationaux contre Michael Chandler”, a déclaré Garry. “C’est un combat énorme, vous avez la plus grande superstar de tous les temps dans le sport, mais il est aussi irlandais. Quelle est la meilleure façon de représenter les Irlandais ? En me plaçant dans l’événement principal, contre Colby Covington, le ‘Chaos’.

“Vous avez donc Conor McGregor contre Michael Chandler dans le match principal et Ian Machado Garry contre Colby ‘Chaos’ Covington dans le match secondaire. Ce serait une grande soirée pour les Irlandais, une grande soirée pour l’UFC et une grande soirée dans mon livre pour faire taire cette bouche.