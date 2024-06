Découvrez Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation – Quest of Memories : une nouvelle aventure RPG captivante

Le mois de juin 2024 verra la sortie très attendue de Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation – Quest of Memories, un jeu de rôle (RPG) basé sur la célèbre série de light novels et d’anime Mushoku Tensei. Développé par Lancarse et publié par Bushiroad Games, ce titre promet d’immerger les joueurs dans un univers fantastique riche et détaillé. La sortie est prévue pour le 20 juin 2024 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5 et Nintendo Switch​.

Un RPG basé sur une série populaire

Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation – Quest of Memories est un dungeon crawler qui permet aux joueurs de revivre les aventures de Rudeus Greyrat, un homme réincarné dans un monde fantastique après une vie sans but sur Terre. Le jeu suit fidèlement l’histoire de l’anime tout en ajoutant des scénarios originaux qui approfondissent l’univers et les personnages. Les joueurs pourront explorer des donjons, accomplir des quêtes et interagir avec des personnages emblématiques tels que Roxy, Eris et Ruijerd​ ​.

Nouveautés et caractéristiques du jeu

Exploration de donjons : Les joueurs devront naviguer dans des donjons complexes, résoudre des puzzles et affronter des ennemis redoutables. Chaque donjon est conçu pour offrir une expérience unique et stimulante. Scénarios originaux : En plus de l’histoire principale tirée de l’anime, Quest of Memories inclut des scénarios inédits qui enrichissent l’univers de Mushoku Tensei. Les joueurs pourront découvrir de nouvelles aventures et en apprendre davantage sur les personnages secondaires​ ( Gematsu ) Personnages et voix : Le jeu met en vedette un casting de voix impressionnant avec des acteurs de l’anime reprenant leurs rôles. Cela inclut Yumi Uchiyama (Rudeus), Ai Kakuma (Eris), Daisuke Namikawa (Ruijerd) et bien d’autres. Cette continuité garantit une immersion totale pour les fans de la série​ ( Gematsu )

Date de sortie et plateformes

Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation – Quest of Memories sera disponible le 20 juin 2024 sur les plateformes suivantes :

PC

PlayStation 4

PlayStation 5

Nintendo Switch

Cette sortie internationale permet à un large éventail de joueurs de profiter de ce RPG captivant, que ce soit sur console ou sur PC​ ​.

Avec son mélange d’exploration de donjons, de scénarios immersifs et de personnages bien-aimés, Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation – Quest of Memories s’annonce comme un incontournable pour les fans de RPG et de la série Mushoku Tensei. Rendez-vous le 20 juin 2024 pour plonger dans cette aventure fantastique et découvrir les nombreuses surprises que le jeu a à offrir.