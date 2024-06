Demetrious Johnson préfère Joshua à Ngannou dans un combat de MMA

Demetrious Johnson a exprimé une opinion forte concernant les perspectives de Anthony Joshua en MMA contre Francis Ngannou. Ngannou, avec un bilan de 0-2, a subi un KO au deuxième round de son récent match de boxe contre Joshua (28-3) lors du Knockout Chaos à l’Arène du Royaume en Arabie Saoudite. “Je ne suis pas fini, absolument pas” – Ngannou n’est pas prêt à raccrocher les gants après la défaite.

Au premier round, les deux combattants ont passé les deux premières minutes à s’observer. Un direct droit de Joshua a envoyé Ngannou au sol à une minute de la fin. Bien que Ngannou se soit relevé, cela n’a pas duré.

Joshua, connu sous le nom de “AJ”, est resté patient, cherchant le coup de poing potentiellement KO. Un autre coup droit a fait tomber l’ancien champion de l’UFC, suivi d’un coup droit encore plus dévastateur qui a maintenu Ngannou au sol. L’arbitre Ricky Gonzalez a immédiatement arrêté le combat.

Demetrious "Mighty Mouse" Johnson [HIGHLIGHTS] ~ [G.O.A.T] Fights

Le résultat a surpris les fans qui s’attendaient à plus de Ngannou, surtout après ses débuts contre le champion poids lourd WBC Tyson Fury.

Malgré une préférence initiale pour Ngannou, Johnson a prédit que Joshua l’emporterait dans un combat MMA contre l’ancien champion poids lourd de l’UFC.

Demetrious Johnson a partagé son point de vue sur sa chaîne YouTube, soulignant la nécessité pour les combattants de MMA passant à la boxe de disposer d’un temps de préparation suffisant.

“Est-ce que Anthony Joshua bat Francis Ngannou dans un combat MMA ? Je pense que oui. Ce serait juste un autre match de frappe. AJ comprend la distance. Il comprend le vide. Il a de meilleures mains que Francis, et il peut faire en sorte que Francis rate ses coups à nouveau. À moins que Francis ne change de tactique et ne l’attrape pour lutter, (Joshua gagnerait). Mais AJ est très athlétique. Il est plus petit, il est plus souple. Je pense qu’il serait capable de parer le coup et de le rendre à Francis Ngannou.”

Johnson croit que si les combattants de MMA ont l’intention de continuer à passer à la boxe, ils ont besoin d’un temps de préparation suffisant, y compris quelques mois.

“Je ne dis pas que Francis n’a pas pris cela au sérieux. Si je devais prendre un match de boxe, je passerais probablement huit mois à un an à me préparer pour le match de boxe. La raison en est que les coups arrivent plus vite. Le mouvement est différent. Il n’y a qu’une seule arme, et vous ne pouvez utiliser qu’une seule arme, n’est-ce pas ? Je ne peux pas utiliser mes coups de pied. Je ne peux pas utiliser mes genoux. Je ne peux pas utiliser mes coudes. Je ne peux pas utiliser ma lutte. Comment vais-je traverser le vide quand je ne peux pas utiliser toutes les armes que j’ai utilisées au cours des 18 dernières années ?

“Une autre chose qui aurait pu être la chute de Francis, c’est qu’il a eu ce match de boxe avec Tyson Fury. Ainsi, Anthony Joshua a eu l’opportunité de voir Francis boxer. Ce qu’il a pris du match de boxe entre Francis et Tyson ? Il a probablement pris, ‘OK, Francis ne bouge pas sa tête. Il ne bouge vraiment pas sa tête. Il n’est pas très léger sur ses pieds’, là où Tyson Fury, il est un peu léger sur ses pieds et Tyson essaie d’éviter le combat. Cette fois, Anthony Joshua s’est mis au travail dès le départ, et ce n’est généralement pas bon signe si l’autre adversaire ne répond pas.”