Demon Slayer 2024 en streaming : Une nouvelle annonce indique la période de sortie en ligne

Demon Slayer a sorti un autre film au cinéma cette année, comblant le vide entre les saisons 3 et 4 (encore à sortir) de l’anime.

Il a rapporté 48,7 millions de dollars au box-office mondial, mais sa présence dans les cinémas nord-américains touche à sa fin après avoir engrangé 17,2 millions de dollars sur le territoire national.

Comme c’est le cas pour les films hollywoodiens des années 2020, dès qu’un film termine sa diffusion en salle, le public se tourne vers sa sortie imminente en streaming.

Mise à jour du film Demon Slayer 2024

Dans une nouvelle qui ravira de nombreux fans, la saison 4 de Demon Slayer commencera à être diffusée en streaming le 12 mai, selon Crunchyroll.

Au cours des dernières années, les films Demon Slayer correspondant à une nouvelle saison ont été diffusés peu de temps avant la première de la série.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Le film : Le train de l’infini a commencé à être diffusé sur Crunchyroll le 4 octobre 2021, une semaine avant la première de la saison 2 sur le service.

Supprimant toute attente, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Au village des forgerons d’épées a commencé à être diffusé sur Crunchyroll le 9 avril 2023, le même jour que la première de la saison 3.

Avec le début de la saison 4 prévu pour le 12 mai, il est plausible que To the Hashira Training suive la même voie et commence à être diffusé aux alentours de cette même date.

Quoi qu’il en soit, l’histoire montre qu’au moment où le premier épisode de la saison 4 sera disponible, le film, qui a été présenté en salles, sera en streaming.

Synopsis du film Demon Slayer 2024

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – To the Hashira Training suit la tendance établie par son prédécesseur, Au village des forgerons d’épées, servant de film compilation qui intègre l’épisode final de la saison 3 et l’épisode inaugural de la saison 4 de l’anime.

Le film de 2024 propose également un résumé édité au début incorporant des images des épisodes précédents, offrant aux fans un récapitulatif complet et une transition vers la nouvelle saison.

Avertissement – Ce qui suit contient des spoilers pour Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – To the Hashira Training.

Muichiro Tokito, le Pilier de la Brume, aidé par d’autres forgerons d’épées, affronte Hantengu du Quatuor Supérieur aux côtés de Tanjiro Kamado et Genya Shinazugawa, conduisant à une bataille où l’intervention de Nezuko s’avère cruciale.

Malgré de nombreux défis, Tanjiro triomphe finalement, découvrant des informations cruciales sur les plans du roi des démons, Muzan Kibutsuji.

Alors que le Corps des pourfendeurs de démons se prépare à la menace imminente de Muzan, une alliance stratégique se forme, annonçant une nouvelle phase de préparation et d’entraînement sous la direction d’Amane Ubuyashiki.

L’arc de l’entraînement des Pilier a officiellement commencé.