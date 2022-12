Diablo 4 : Date de sortie, plateformes, etc.

L’horreur gothique et l’exploration de donjons se marient bien dans Diablo IV. Le pilleur isométrique tant attendu se rapproche d’une date de sortie. Les ajouts de classes, les révélations de gameplay et les fuites abondantes ne manquent pas, et les informations juteuses ne manquent pas.

Quand Diablo IV sort-il ?

Diablo IV a désormais une date de sortie 100 % officielle. Diablo IV sortira le 6 juin 2023. Une bêta publique aura lieu d’ici là, afin que les joueurs puissent découvrir en avant-première le dernier titre de loot fest.

Sur quelles plateformes Diablo IV sera-t-il disponible ?

Diablo IV étend son influence à un grand nombre de plates-formes. Cela ne devrait pas choquer les fans de longue date de la série, puisque Diablo 3 est disponible sur toutes les plateformes, de la Switch au PC. Bien qu’il soit possible de l’étendre à l’avenir, les plateformes suivantes sont les seules confirmées.

PC (Battle.net)

Xbox série X|S

Playstation 5

Diablo IV sera-t-il compatible avec le crossplay ?

Oui ! Les joueurs de plusieurs plates-formes différentes pourront jouer les uns avec les autres dans ce monde grandiose et ouvert. De plus, la coopération locale sera de retour et permettra à deux joueurs de s’aventurer ensemble sur une même console.

Diablo IV a-t-il un mode hors ligne ?

Diablo IV ne disposera pas d’un mode hors ligne. Cela signifie que vous devrez toujours avoir accès à Internet pour jouer à Diablo IV, quelle que soit la plate-forme sur laquelle vous le

Classes de Diablo IV

Capture d’écran via Xbox Bethesda Games Show 2022

Barbare

Le barbare possède une force inégalée et manie avec brio tout un arsenal au combat, avec une arme pour chaque occasion. Il pousse des cris de guerre intimidants et déclenche des coups qui font trembler le sol pour faire vaciller les hordes qui s’approchent.

Druide

Le druide est un métamorphe sauvage, qui se transforme avec fluidité en ours imposant ou en loup-garou vicieux pour combattre aux côtés des créatures sauvages. Il commande également le pouvoir de la terre, du vent et de la tempête, déclenchant la colère de la nature pour un effet dévastateur.

Sorcière

La sorcière façonne les éléments sous toutes les formes nécessaires pour assurer la victoire, qu’il s’agisse de lancer des éclairs, d’empaler ses ennemis sur des pics de glace déchiquetés ou de faire pleuvoir du ciel des météores enflammés.

Voyou

Le Voleur est un guerrier agile et adaptable qui peut se spécialiser dans le combat à distance ou le combat rapproché. Elle peut battre n’importe quel ennemi avec ses armes imprégnées, effectuer de puissantes attaques combinées, et augmenter son arsenal avec des poisons mortels et de la magie des ombres pour tuer des démons en toute impunité.

Nécromancien

Les nécromanciens sont des invocateurs rusés qui conjurent des hordes de morts-vivants. Leur essence s’écoule dans trois puissants bastions d’os, de sang ou d’ombre pour abattre leurs ennemis.

Diablo IV proposera-t-il du PvP ?

Le PvP fera son retour dans Diablo IV. Les joueurs qui entrent dans des zones PvP désignées pourront s’affronter pour avoir des chances d’obtenir un butin premium.

Qui est Lilith ?

Lilith est la fille de Méphisto, Seigneur de la Haine, et la sœur de Lucion. Elle est connue comme la reine des succubes. Lilith est apparue pour la première fois dans Diablo 2 et est parfois connue sous le nom d’Uber Andariel, un monstre boss Uber que vous rencontrez lors de l’événement Pandémonium. Les écrits de Lilith peuvent être trouvés dans l’acte 5 de Diablo 3 dans la forteresse du Pandémonium, mais elle n’apparaît pas en tant que modèle dans le jeu. D’après la cinématique de Diablo IV, il semble qu’elle sera la principale méchante du jeu.

Que sont les forteresses dans Diablo IV ?

Les forteresses sont des camps ennemis qui peuvent être nettoyés et récupérés pour les citoyens de Sanctuary. Chaque forteresse nettoyée sera convertie et transformée en quelque chose de beaucoup moins sinistre, d’un nouveau donjon à une nouvelle ville.