Écran MSI MPG 321URX QD-OLED en Test : Gamer à 240 Hz avec Soin OLED Complet

Le MSI MPG 321URX QD-OLED est le deuxième appareil équipé de la troisième génération de dalle Samsung que nous avons testé. Il y a quelques jours seulement, nous avions publié notre critique de l’Alienware AW3225QF, qui est techniquement très similaire. La plus grande différence apparente est rapidement identifiée, car contrairement à Alienware, MSI n’utilise pas de dalle incurvée, ce qui convient certainement à de nombreux utilisateurs qui souhaitent utiliser le moniteur comme un appareil polyvalent.

En principe, les caractéristiques générales de la version MSI sont bien sûr aussi déterminées par la dalle QD-OLED de troisième génération de la maison Samsung. La résolution de 3.840 x 2.160 pixels combinée à la diagonale de 32 pouces (il s’agit exactement de 31,5 pouces, mais nous parlons d’un 32 pouces pour simplifier) forme un duo convaincant. En tant qu’appareil polyvalent, le MPG 321URX devient toutefois intéressant parce que Samsung a pu éliminer en grande partie les problèmes de franges colorées nettement visibles. De grands espaces chromatiques avec une couverture complète de DCI-P3 rendent en outre les nouveaux appareils intéressants pour la fraction des créateurs.

Il est évident que la technique OLED marque des points, notamment chez les joueurs. Samsung indique pour son panneau actuel 0,03 ms et combine cela avec une fréquence de répétition de 240 Hz. Ceux qui aiment la vitesse doivent choisir un niveau plus bas, car les panneaux QD-OLED de la troisième génération, en tant que 27 pouces, peuvent en outre atteindre 360 Hz. L’Adaptive Sync doit éviter les images déchirées. Contrairement à l’Alienware AW3225QF, le modèle MSI n’est toutefois pas certifié G-Sync compatible. En revanche, MSI offre à son appareil un équipement de jeu complet.

MSI voit un énorme potentiel dans les nouveaux moniteurs QD-OLED – et ne se trompe pas tout à fait. En conséquence, il propose un grand line-up composé de six appareils équipés de dalles QD-OLED de troisième génération. Outre deux modèles de 27 et de 32 pouces, il existe des modèles de 34 et de 49 pouces.

En plus du MPG 321URX QD-OLED testé ici, il existe le MAG 321UPX QD-OLED, qui utilise le même panneau et est proposé à un prix légèrement inférieur. Voici donc un aperçu des différences :

Selon le cas d’application, les différences seraient limitées. Ce dernier point en particulier n’est toutefois pas à négliger, comme nous le montrerons au cours de la revue. Nos expériences avec l’Alienware AW3225QF montrent également qu’il peut être pratique actuellement de pouvoir mettre à jour assez facilement les moniteurs avec un firmware frais.

Pour sa nouvelle génération de QD-OLED, MSI accorde une grande importance à l’OLED Care 2.0, qui doit empêcher de manière conséquente les effets de brûlure. MSI propose en effet ici un package nettement plus complet que la concurrence. Nous y reviendrons également.

En ce qui concerne le prix, le MPG 321URX QD-OLED est lancé à 1.399 euros, ce qui est nettement plus cher que l’interprétation d’Alienware. La garantie – également contre les effets de brûlure – est de 36 mois.

La boite du MPG 321URX QD-OLED comprend :

Câble : HDMI

Câble : USB

Compte tenu du prix, le contenu de la livraison est donc assez limité. Ce qui est surtout ennuyeux : pour une mise à jour du micrologiciel, le fonctionnement via DisplayPort est obligatoire. Il est donc regrettable qu’aucun câble correspondant ne soit fourni.

Spécification Valeur Prix de vente 1 399 Euros Garantie 36 mois Site Web www.msi.com Diagonale 31,5 pouces Curvature x Couleur du boîtier Noir/Blanc Format 16:9 Panneau QD OLED (3ème Gén.) Table de conversion 10 bits Optique anti-reflet non Résolution 3840 x 2160 pixels Contraste 1 000 000:1 Luminosité SDR: non spécifié

HDR: 1000 cd/m² Temps de réponse 0,03 ms Fréquence de rafraîchissement 240 Hz Angle de vision horizontal : 178°

vertical : 178° Connectiques 1x DisplayPort 1.4a

2x HDMI 2.1

1x Type C (90 W PD)

3x USB 2.0 (1 montant, 2 descendants)

1x prise jack 3,5 mm HDCP oui Poids 9,35 kg Dimensions (L x H x P) 715,56 x 472,77 x 305,72 mm Ergonomie Réglage en hauteur : 110 mm

Inclinaison : -5° à 15°

Rotation : -30° à 30° Verrou Kensington oui Montage mural 100 x 100 mm (avec adaptateur) Haut-parleurs intégrés oui Alimentation interne Divers Sync adaptatif certifié, OLED-Care 2.0, Intelligence de jeu

