Estimation de la date de sortie de Path of Exile 2, version bêta, gameplay et dernières nouvelles

Quelle est la date de sortie de Path of Exile 2 ? Path of Exile 2 a évolué depuis son rôle initial en tant qu’expansion majeure pour devenir son propre jeu complet, avec des mécaniques totalement nouvelles, des classes et une histoire ainsi qu’une campagne entièrement inédites. Comme le premier jeu, PoE2 met l’accent sur la création de builds profonds et nuancés, vous permettant de rassembler un puissant arsenal de compétences et de butins pour vous frayer un chemin à travers des milliers d’ennemis sur les cartes de Wraeclast.

Path of Exile 2 est la suite indépendante du premier ARPG du studio basé en Nouvelle-Zélande, Grinding Gear Games. Construit par une équipe de fans de Diablo 2 qui ont décidé de créer leur propre version du genre ARPG et officiellement lancé comme un jeu PC gratuit en 2013 après plusieurs années en bêta, Path of Exile est devenu l’un des meilleurs jeux similaires à Diablo et continue d’être mis à jour avec des ligues saisonnières régulières. Voici un premier aperçu de Path of Exile 2, incluant tout ce que nous savons sur les nouvelles mécaniques, les changements de gameplay, les microtransactions et la date de sortie de Path of Exile 2.

[ExileCon 2023] Path of Exile 2 Trailer 3

Lire cette vidéo sur YouTube

Estimation de la date de sortie de Path of Exile 2

Nous nous attendons à ce que la date de sortie de Path of Exile 2 soit au début de 2025 au plus tôt. La bêta fermée est prévue pour le vendredi 7 juin 2024, et étant donné la feuille de route avant lancement du jeu précédent, elle devrait durer un certain temps. Path of Exile 2 est prévu pour arriver sur PC et MacOS, ainsi que sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S pour les utilisateurs de console.

La première bêta fermée de Path of Exile a commencé en août 2011, avec une bêta ouverte débutant en janvier 2013 avant le lancement du jeu en octobre 2013.

Le directeur du jeu Path of Exile 2, Jonathan Rogers, a annoncé lors de l’événement de révélation ExileCon 2023 : “Nous sommes incroyablement excités d’être proches de la ligne d’arrivée, mais nous n’y sommes pas encore tout à fait. Nous sommes déterminés à ne pas précipiter cela et à nous assurer que nous faisons les choses correctement.” Il est donc probable qu’aucune date de sortie fixe ne soit établie pour Path of Exile 2 tant que Grinding Gear Games n’aura pas une impression de la réception de ses tests bêta fermés.

En outre, Grinding Gear Games a également déclaré que le processus de développement est “un peu plus éloigné” que ce qu’il espérait, nous nous attendons donc à une longue attente jusqu’à ce que Path of Exile 2 soit prêt.

Date de sortie de la version bêta de Path of Exile 2

La bêta fermée de Path of Exile 2 commence le vendredi 7 juin 2024. Actuellement, il n’y a pas d’information sur la manière dont les joueurs pourront rejoindre, mais le test bêta fermé pour le premier jeu Path of Exile était disponible pour les joueurs qui avaient acheté un pack de soutien. Avec Grinding Gear Games continuant son modèle free-to-play, il est probable qu’une option similaire sera disponible pour Path of Exile 2.

Path of Exile 2 est-il une suite ?

Path of Exile 2 sera un jeu séparé du premier Path of Exile. Initialement, Grinding Gear Games avait annoncé que les deux jeux coexisteraient en tant qu’entité unique, où vous pourriez choisir de jouer une campagne ou l’autre avant de passer à un endgame partagé. Cependant, lors de l’ExileCon 2023, l’équipe a annoncé qu’elle lancerait Path of Exile 2 comme un jeu complètement indépendant, et que les deux jeux fonctionneraient côte à côte.

Le directeur de PoE2, Jonathan Rogers, dit que chaque jeu aura désormais “ses propres mécaniques, équilibres, endgames et ligues.” Cependant, il dit que les deux jeux disposent d'”une plateforme partagée”, signifiant que toutes vos microtransactions pour les deux jeux, passées et futures, seront transférées entre les deux jeux – à moins qu’elles ne concernent quelque chose qui n’existe que dans l’un des jeux.

[ExileCon 2023] Path of Exile 2 Gameplay Walkthrough 3

Lire cette vidéo sur YouTube

Différences de gameplay de Path of Exile 2

Il y aura un certain nombre de grands changements entre le combat dans Path of Exile 2 et celui du jeu précédent. Toutes les classes de personnages auront accès à une roulade d’esquive – cela n’a “aucun cooldown ou limitations” et, bien que cela ne fournisse aucune invulnérabilité si vous êtes dans une zone de dégâts, esquiver au bon moment fera en sorte que les coups de mêlée ennemis et les projectiles vous manquent.

Une autre grande addition est le changement d’arme. Évolué du premier PoE, vous pouvez maintenant définir des compétences spécifiques à utiliser avec l’une de vos armes équipées actuellement. Vous pourrez également allouer des points de compétence passifs à chaque emplacement d’arme spécifiquement – vous pouvez donc choisir de spécialiser votre premier emplacement pour les compétences de glace, et l’autre pour bénéficier de vos sorts de foudre, par exemple. Cela ouvre beaucoup de potentiel pour des builds plus diversifiés.

Path of Exile 2 introduit des gemmes brutes, une nouvelle forme de butin qui vous permet de choisir parmi n’importe quelle compétence du jeu lorsque vous les trouvez et d’obtenir une gemme pour cette compétence à un niveau approprié pour où vous êtes actuellement dans le jeu. Les gemmes de soutien sont maintenant appliquées directement aux gemmes de compétence de votre choix, ce qui signifie qu’il n’est plus nécessaire de trouver ou de fabriquer une armure avec des emplacements liés pour y mettre vos gemmes.

Plusieurs objets de craft de Path of Exile 2 sont en train d’être modifiés ou supprimés en accord avec cela. Il y a aussi un effort pour revenir à une focalisation sur la trouvaille de bons objets parmi vos butins de Path of Exile 2 – le premier jeu a atteint un point où le meilleur équipement provenait presque toujours du craft et les joueurs ont largement cessé de ramasser des objets au sol, quelque chose que Jonathan Rogers de PoE2 appelle “un peu une tragédie”.

Cours de Path of Exile 2

Les classes confirmées de Path of Exile 2 sont :

Force: Guerrier et Maraudeur

Guerrier et Maraudeur Dextérité: Chasseresse et Ranger

Chasseresse et Ranger Intelligence: Sorcière et Sorcière

Sorcière et Sorcière Force/Dextérité : Mercenaire et Duelliste

Mercenaire et Duelliste Force/Intelligence : Druide et Templier

Druide et Templier Dextérité/Intelligence : Moine et ombre

Path of Exile 2 présente six nouvelles classes en plus des classes du premier jeu. Il y a une nouvelle classe pour chacune des distributions de statistiques. Celles-ci commenceront aux mêmes endroits sur l’arbre de compétences passives que les anciennes classes, mais obtiendront leurs propres Ascendances (spécialisations de fin de jeu) et récompenses de quête. Il est également probable que la classe neutre Scion fera son retour, bien que cela reste à confirmer.

Path of Exile 2 ligues

Les ligues de Path of Exile 2 fonctionneront sur un cycle de 13 semaines. Elles sont très similaires aux saisons dans d’autres ARPGs tels que Diablo, où vous pouvez choisir de créer un nouveau personnage saisonnier commençant au niveau un. Vous devrez recommencer à zéro sans aucun de vos objets, monnaies ou progressions précédentes.

Cependant, rejoindre une ligue saisonnière vous permettra de participer à ses mécaniques uniques. Pour donner quelques exemples récents, les ligues passées dans Path of Exile ont varié de la création de mini arbres de compétences sur vos armes à l’exploration de donjons générés de manière procédurale dans un mode secondaire de style roguelike aux côtés de votre campagne principale.

Les ligues comportent également typiquement un certain nombre de changements d’équilibre et de mises à jour de classes, ainsi que de nouvelles gemmes de compétence pour créer des builds frais. Étant donné que le premier Path of Exile continue aux côtés de PoE2, ses ligues sont prévues pour fonctionner sur un calendrier similaire, mais décalé, avec des ligues dans PoE1 commençant environ 4-5 semaines avant la fin d’une ligue PoE2, ce qui signifie que les joueurs dédiés devraient pouvoir passer du temps avec les deux jeux s’ils le choisissent.

Path of Exile 2 Trailer 2

Lire cette vidéo sur YouTube

Bandes-annonces de Path of Exile 2

Jusqu’à présent, trois bandes-annonces principales de Path of Exile 2 ont été publiées, avec plusieurs mini-teasers plus spécifiques et plusieurs démonstrations de gameplay plus approfondies.

Les plus récents d’entre eux peuvent être vus au début de cet article et ont été présentés lors de l’événement ExileCon 2023 à Auckland, en Nouvelle-Zélande, où l’incarnation actuelle de Path of Exile 2 a été entièrement dévoilée.

Path of Exile 2 Official Trailer

Lire cette vidéo sur YouTube

Microtransactions de Path of Exile 2

Path of Exile 2 est un jeu free-to-play. Cependant, le jeu inclura des microtransactions cosmétiques, ainsi que quelques commodités de gameplay. Le développeur Grinding Gear Games est catégorique sur le fait de ne pas laisser les joueurs dépenser de l’argent pour “payer pour la puissance” et maintient qu’il n’y aura pas de mécaniques pay-to-win dans Path of Exile 2.

Les seules microtransactions pertinentes pour le gameplay proposées pour le premier Path of Exile sont les onglets de stockage, les emplacements de personnages et les emplacements de membres de guilde. Les onglets de stockage existent en variations standard et premium, et vous donnent un stockage supplémentaire à utiliser pour tous vos personnages. Les onglets premium offrent des options de personnalisation supplémentaires, telles qu’un onglet de monnaie personnalisé avec des emplacements désignés pour tous les différents objets d’artisanat qui composent l’économie de Path of Exile.

Grinding Gear Games confirme que toutes vos microtransactions actuellement possédées pour Path of Exile, ainsi que celles achetées pour l’un ou l’autre jeu à l’avenir, “seront utilisables dans les deux jeux à moins qu’elles ne soient hyper-spécifiques au contenu d’un jeu.”

C’est tout ce qu’il y a à savoir sur la date de sortie de Path of Exile 2 pour le moment. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez lire notre aperçu approfondi de la révélation de Path of Exile 2, ou vous pouvez passer le temps en attendant en découvrant ce qui est nouveau dans Path of Exile 3.22, qui propose un mini-jeu auto-battler inspiré du sport et de nombreux changements d’équilibre.