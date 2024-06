Epic Games et Apple sont en passe de devenir une histoire sans fin. Dans un énième retournement de situation, les deux sociétés semblent avoir scellé une paix définitive, même si, connaissant tous les précédents, entrevoir la fin de cette guerre est pour le moins trompeur. Le fait est qu’à ce jour, les deux entreprises semblent être d’accord.

Tout cela intervient après de nombreuses années de bras de fer depuis que ” Fortnite ” et les autres jeux d’Epic Games ont quitté l’App Store. Aujourd’hui, avec l’arrivée des boutiques alternatives sur l’iPhone grâce à iOS 17.4, il semble que le retour sera effectif d’ici la fin de l’année. C’est ce que prévoit la feuille de route d’Epic dévoilée en janvier.

D’abord oui, puis non, et maintenant il semble que oui : l’Epic Games Store sera une réalité sur iOS.

Il pleut (et il neige, et il grêle) depuis qu’Apple a retiré “Fortnite” de l’App Store en 2020 pour avoir enfreint les règles de la boutique d’applications. Tout cela pour avoir contourné les désormais tristement célèbres frais de 30 % prélevés par Apple sur tous les achats in-app. Depuis lors, pour jouer à “Fortnite” sur un iPhone ou un iPad, il faut passer par d’autres voies.

Après avoir porté l’affaire devant les tribunaux, ceux-ci ont donné raison à Apple, quoique partiellement, puisque Epic a dû lui verser des millions de dollars de dédommagement, mais que la société de Cupertino a dû réduire le montant de la redevance. Toutefois, il s’agissait également d’une réduction partielle, puisqu’elle était de 15 % et ne s’appliquait qu’aux développeurs dont le chiffre d’affaires annuel était inférieur à 1 million de dollars.

Afin de se conformer à la loi sur les marchés numériques, Apple autorise désormais l’installation d’applications provenant d’autres boutiques d’applications dans l’Union européenne. Et c’est cette circonstance qu’Epic Games a mise à profit pour confirmer quelque chose de très attendu : le retour de “Fortnite” sur l’iPhone.

Cependant, la semaine dernière, il y a eu un nouveau désaccord entre Apple et Epic Games qui semblait être la première séquence d’une nouvelle guerre entre les deux, étant donné qu’Apple a de nouveau annulé le compte développeur d’Epic en raison de la méfiance générée par le PDG de ce dernier lorsqu’il a lancé une série de jurons contre Apple et ses règles de l’App Store, donnant lieu à une possible nouvelle violation de ces règles.

Selon Epic Games, Apple a été contraint par l’Europe de le réintégrer dans l’App Store.

Ce qui est nouveau, c’est que le blog d’Epic Games a mis à jour l’article dans lequel ils avaient indiqué qu’Apple avait supprimé leur compte. La page indique désormais qu’Apple a confirmé à la Commission européenne qu’elle rétablira le compte dans le cadre du DMA. Il semble qu’Epic ait déposé une plainte auprès de l’organisme européen et que ce dernier ait dû avertir Apple de rectifier la situation.

Le PDG d’Epic Games a qualifié cette décision de “grande victoire” via X (Twitter), en utilisant la même plateforme que celle qu’il avait déjà utilisée pour accuser Apple. Le fait est que l’Epic Games Store pourrait désormais être l’une des premières boutiques de jeux à arriver sur iOS en Europe.

Bien que des dates plus précises n’aient pas encore été révélées, l’idée qu’Epic Games avait émise il y a quelques mois était qu’elle serait opérationnelle d’ici la fin de l’année. Il faudra donc attendre que de nouveaux développements soient annoncés. Pour l’heure, il faut s’attendre à ce que ” Fortnite ” soit disponible, mais aussi d’autres jeux Epic comme ” Rocket League ” ou ” Fall Guys “.