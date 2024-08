Gamescom 2024 : Dates, jeux, conférences et tout ce que vous devez savoir

La Gamescom 2024, l’un des événements les plus attendus de l’année pour les amateurs de jeux vidéo, approche à grands pas. Cet événement, qui se tiendra à Cologne, en Allemagne, est le rendez-vous incontournable pour les développeurs, les éditeurs, et les joueurs du monde entier. Que vous soyez un passionné de jeux vidéo ou un simple curieux, voici tout ce que vous devez savoir sur cette édition de la Gamescom, qui s’annonce grandiose.

Dates et format de l’événement

La Gamescom 2024 se déroulera du 20 au 24 août 2024. Comme les années précédentes, l’événement sera hybride, combinant une présence physique à Cologne et une diffusion en ligne pour les participants du monde entier. Les premiers jours seront réservés aux médias et aux professionnels, tandis que le grand public pourra accéder à l’événement à partir du 22 août.

Le format hybride permet à ceux qui ne peuvent pas se rendre en Allemagne de suivre les conférences, les annonces, et les démos de jeux depuis le confort de leur domicile. Cela inclut des diffusions en direct, des panels de discussion, et des démonstrations de gameplay exclusives.

Les conférences à ne pas manquer

Comme chaque année, la Gamescom 2024 sera marquée par plusieurs conférences majeures, où les plus grands éditeurs et développeurs dévoileront leurs projets à venir. Parmi les conférences les plus attendues, on retrouve :

Opening Night Live : Le coup d’envoi de la Gamescom sera donné lors de l’Opening Night Live, animé par Geoff Keighley. Cet événement est réputé pour ses annonces mondiales et ses premières bandes-annonces. C’est l’occasion pour les studios de faire briller leurs titres les plus ambitieux. Xbox Showcase : Microsoft sera de retour avec une conférence dédiée, où l’on s’attend à des annonces concernant les exclusivités Xbox, des mises à jour sur les jeux à venir, et peut-être même des surprises concernant le Game Pass. PlayStation Showcase : Bien que Sony ait parfois choisi de s’abstenir de participer à certains événements ces dernières années, une présentation PlayStation est attendue à la Gamescom 2024. Les fans espèrent des nouvelles sur les titres très attendus comme “Spider-Man 2” et d’autres projets encore non annoncés. Nintendo Direct : Nintendo, fidèle à sa tradition, pourrait offrir un Direct spécial Gamescom. Des informations supplémentaires sur des titres comme “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom” ou de nouvelles surprises pour la Nintendo Switch sont attendues.

Les jeux phares de cette édition

La Gamescom 2024 sera l’occasion de découvrir les prochains grands jeux vidéo qui feront parler d’eux dans les mois à venir. Parmi les titres les plus attendus, citons :

“Starfield” : Le RPG spatial de Bethesda est sans doute l’un des jeux les plus attendus de l’année. Les fans espèrent en voir davantage sur l’univers vaste et les mécanismes de jeu innovants.

: Le RPG spatial de Bethesda est sans doute l’un des jeux les plus attendus de l’année. Les fans espèrent en voir davantage sur l’univers vaste et les mécanismes de jeu innovants. “Elder Scrolls VI” : Bien que très peu d’informations aient été divulguées, une apparition à la Gamescom pourrait enflammer les passions et offrir un premier aperçu de ce que Bethesda prépare.

: Bien que très peu d’informations aient été divulguées, une apparition à la Gamescom pourrait enflammer les passions et offrir un premier aperçu de ce que Bethesda prépare. “Fable” : Le retour de cette franchise culte est très attendu. La Gamescom pourrait être l’occasion pour Microsoft de montrer du gameplay ou de révéler plus de détails sur ce RPG tant attendu.

: Le retour de cette franchise culte est très attendu. La Gamescom pourrait être l’occasion pour Microsoft de montrer du gameplay ou de révéler plus de détails sur ce RPG tant attendu. “Hogwarts Legacy” : Suite au succès de la première itération, les rumeurs d’une extension ou d’une suite directe pourraient se concrétiser à la Gamescom 2024.

: Suite au succès de la première itération, les rumeurs d’une extension ou d’une suite directe pourraient se concrétiser à la Gamescom 2024. “Final Fantasy VII Rebirth” : Les fans de RPG attendent avec impatience de nouvelles informations sur cette suite très attendue. Square Enix pourrait profiter de l’événement pour dévoiler une nouvelle bande-annonce ou des détails sur le gameplay.

Expériences et activités pour les visiteurs

En plus des conférences et des démos de jeux, la Gamescom 2024 proposera une multitude d’activités pour les visiteurs. Cela inclut des compétitions eSports, des sessions de cosplay, des rencontres avec les développeurs, et bien plus encore. Le salon accueillera également plusieurs stands interactifs où les joueurs pourront tester des jeux en avant-première, participer à des ateliers, et même repartir avec des goodies exclusifs.

Conclusion

La Gamescom 2024 s’annonce comme un événement incontournable pour tous les amateurs de jeux vidéo. Avec des annonces majeures, des conférences captivantes, et des démos exclusives, cet événement sera le centre de l’attention de l’industrie du jeu vidéo en août prochain. Que vous soyez sur place à Cologne ou que vous suiviez l’événement en ligne, la Gamescom 2024 promet de vous offrir des moments inoubliables.