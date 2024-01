Guide étape par étape pour créer une Funko Pop de vous-même avec l’IA

Créez gratuitement une Funko Pop de vous-même avec l’aide de l’intelligence artificielle.

Les Funko Pops sont des figurines à collectionner au design unique, basé sur le concept de l’anime japonais chibi. Ces poupées ont une tête énorme par rapport à leur petit corps. Ces dernières années, le marché de ces figurines a gagné en popularité et elles sont devenues un phénomène de la culture pop. Ces poupées représentent les personnages les plus célèbres du moment, qu’il s’agisse de stars du sport, de personnages de bandes dessinées, de séries télévisées, de films ou même de vraies célébrités. Aujourd’hui, vous n’êtes pas célèbre si vous n’avez pas une version Funko Pop de vous-même, mais cela pourrait changer grâce à l’intelligence artificielle.

Comment créer une Funko Pop de vous-même avec l’intelligence artificielle ?

Il est désormais possible de créer une Funko Pop de soi-même grâce à l’intelligence artificielle. Que vous soyez fan ou que vous souhaitiez offrir un cadeau, vous pouvez désormais créer une Funko personnalisée rapidement, facilement et gratuitement. De la même manière que les célèbres affiches de Disney Pixar sont devenues virales, nous pouvons désormais créer un Funko personnalisé grâce à DALL-E 3, l’outil intégré à Microsoft Copilot. Ce générateur d’images crée de nouveaux designs à partir des descriptions de l’utilisateur, il est donc essentiel d’entrer la bonne invite pour que DALL-E fasse son travail.

La première chose à faire est d’accéder à Microsoft Copilot et de vous connecter avec votre compte Microsoft. Allez ensuite sur le chatbot Bing et entrez la description suivante :

“Dessinez une figurine Funko représentant un homme nommé “JAVIER” et le nombre 123 sur la boîte. La figurine a des cheveux blonds courts, une barbe et porte un t-shirt vert, un jean et des baskets blanches. Rendu 3D”.

Le générateur d’images de Microsoft Bing vous donnera quatre résultats différents. Dans cette galerie, vous pouvez voir trois des résultats proposés à partir du texte générique suivant et le quatrième est celui de l’image de couverture de cet article. Vous pouvez utiliser cette description en l’adaptant à vous-même ou à l’être cher que vous voulez surprendre, en changeant le nom et les caractéristiques personnelles telles que la couleur de la peau, les cheveux, la barbe et les vêtements. Pour obtenir un dessin plus réaliste, il est important de préciser à l’IA que vous souhaitez un “rendu 3D”, sinon elle vous proposera différents styles, y compris en 2D.