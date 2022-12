Hellboy Web of Wyrd – date de sortie, bandes-annonces, consoles

Hellboy Web of Wyrd est un titre d’aventure et d’action roguelite annoncé pour la première fois aux Game Awards 2022. Voici tout ce que l’on sait sur le titre.

Le titre présente des graphismes inspirés de bandes dessinées pleins de gameplay de bagarre. Hellboy Web of Wyrd proposera également une histoire originale en partenariat avec Dark Horse Comics et le créateur de Hellboy Mike Mignola.

Les graphismes uniques fidèles aux bandes dessinées originales de Hellboy donneront aux joueurs l’impression de reprendre l’histoire originale à la place de Hellboy. Bien que l’on ne sache pas grand-chose sur l’histoire du jeu, l’implication du créateur de Hellboy, Mike Mignola, est un très bon signe.

Hellboy Web of Wyrd n’a actuellement pas de date de sortie, mais est disponible sur liste de souhaits sur Steam. Vous pouvez suivre les mises à jour en listant le jeu sur Steam ou en suivant le Hellboy Web of Wyrd Twitter.

When a BPRD agent goes missing, it's up to Hellboy to find them. Explore The Web of Wyrd on consoles and PC, wishlist now: https://t.co/emLzNOlnXG pic.twitter.com/CtxWs3VTep

— Hellboy Web of Wyrd (@HellboyTheGame) December 9, 2022