Horizon : PlayStation en pleine ascension avec six nouveaux projets ambitieux

Sept ans après la sortie de Horizon Zero Dawn, la série Horizon s’est rapidement imposée comme l’une des principales franchises PlayStation, aux côtés de grands noms de la console comme God of War et Ratchet & Clank, grâce à son succès critique et financier retentissant. Alors qu’un troisième volet de la série Horion a été confirmé à la fin de Horizon Forbidden West, Sony prévoit d’étendre la franchise de manière exponentielle avec cinq nouveaux projets à venir. Voici les détails :

Horizon 3.

Un remaster PS5 de Horizon Zero Dawn

Un spin-off Horizon multijoueur centré sur l’histoire

Un spin-off du MMORPG Horizon de NCSoft

Un spin-off LEGO Horizon Adventures

Une adaptation télévisée de Horizon Zero Dawn sur Netflix

Les nombreuses rumeurs de projets pour Horizon pourraient s’ajouter à un avenir prometteur

Horizon 3 et un remaster de Zero Dawn

La campagne principale de Forbidden West s’est terminée avec le Zénith lointain en grande partie détruit, HEPHAESTUS à nouveau en liberté et l’IA rebelle Nemesis en route vers la Terre depuis Sirius pour détruire une fois de plus toute forme de vie. Son extension, Burning Shores, a révélé plus tard que Walter Londra, survivant du Zénith lointain, avait prévu d’utiliser des systèmes d’armes du 21e siècle pour détruire Nemesis ; Sylens prévoit d’enquêter sur ces systèmes pour déterminer s’ils sont toujours opérationnels. C’est ainsi que se prépare Horizon 3, dont le développement aurait débuté vers avril 2023, comme l’a écrit Guerrilla Games dans une lettre adressée à l’ancienne directrice du studio, Angie Smets : ” …le monde d’Horizon avec la prochaine aventure d’Aloy et notre passionnant projet en ligne. ”

En octobre 2022, des rumeurs ont commencé à faire état d’un remaster PS5 pour Horizon Zero Dawn. Ce remaster proposerait des visuels de qualité Forbidden West, de nouveaux modèles de personnages, des options d’accessibilité et diverses autres améliorations du gameplay. Cette rumeur a été confirmée par le retrait de l’édition complète d’Horizon Zero Dawn du PlayStation Plus en mai 2024. Le remaster pourrait fonctionner de la même manière que le remake PS5 de The Last of Us Part 1 sorti la même année, mais les stratégies de remake de Guerrilla pourraient être très différentes de celles de Naughty Dog. Aucune date de sortie n’a été officiellement communiquée pour ces deux projets.

Jeux multijoueurs et MMO d’Horizon

En revanche, il est confirmé que Guerrilla travaille sur un jeu multijoueur en ligne se déroulant dans l’univers d’Horizon. Le développeur s’intéresse depuis longtemps à un Horizon multijoueur, et ce dès le développement de Zero Dawn, avec une option coopérative à deux joueurs. Ce concept a été abandonné en raison des limites qu’il aurait imposées aux autres aspects du jeu. Cependant, à la fin de l’année 2022, Guerrilla a officiellement annoncé le développement d’un titre Horizon axé sur le multijoueur. Ce jeu présentera un tout nouveau casting de personnages et un style artistique unique par rapport aux autres jeux Horizon.

Alors que le jeu multijoueur de Guerrilla est toujours en cours de développement, des rumeurs concernant un second jeu Horizon multijoueur sont apparues. Fin 2022, il a été rapporté que le développeur de Guild Wars, NCSoft, travaillait sur un MMORPG Horizon dont le nom de code était “Project H”. En 2023, d’autres rumeurs ont suggéré que le jeu pourrait ne pas être diffusé sur PlayStation et sortir exclusivement sur PC et plates-formes mobiles. NCSoft n’a pas confirmé ce développement, mais ce MMORPG pourrait faire partie du plan de Sony visant à sortir 10 jeux de service en direct d’ici mars 2026. Il devrait s’intituler Horizon Land of Salvation.

Une adaptation de Horizon sur Netflix et un jeu LEGO

Horizon ira au-delà des jeux avec une adaptation de la série Netflix. En mai 2022, un briefing d’investisseur a révélé que Sony travaillera avec Netflix pour produire une série Horizon en même temps qu’une adaptation de God of War sur Amazon. On sait peu de choses sur cette série, mais le réalisateur d’Umbrella Academy, Steve Blackman, devrait adapter Zero Dawn pour en faire la principale source d’inspiration de la série. L’écriture de la série Horizon est actuellement en cours.

Enfin, des sources internes ont divulgué une rumeur d’adaptation LEGO des deux jeux Horizon au début du mois, appelée LEGO Horizon Adventures. On ne sait pas qui développera ce projet, ni comment le jeu se déroulera, mais il comportera des “graphismes réalistes”. D’autres détails sur LEGO Horizon Adventures devraient être dévoilés lors d’un prochain PlayStation Showcase.

L’avenir multimédia potentiel d’Horizon

Tous ces projets confirmés ou faisant l’objet de rumeurs montrent les possibilités infinies du monde d’Horizon, au-delà de l’histoire d’Aloy. Les jeux multijoueurs annoncés feront découvrir Horizon à un tout nouveau public qui ne s’est peut-être jamais intéressé aux jeux solo auparavant. De même, LEGO Horizon Adventures et le remaster de Horizon Zero Dawn pourraient amener de nouveaux joueurs dans la série qui étaient trop jeunes pour jouer aux versions originales en leur temps.

L’adaptation Netflix n’est peut-être pas aussi essentielle que les jeux dérivés, mais si elle ressemble aux récentes séries Fallout ou The Last of Us, elle pourrait faire des milliers de nouveaux fans d’Horizon et faire en sorte que l’histoire d’Aloy reste dans les mémoires comme l’une des meilleures du jeu vidéo. Si l’histoire d’Aloy prend fin dans Horizon 3, les merveilleux environnements, cultures et machines d’Horizon peuvent continuer à raconter des histoires passionnantes pendant des années.