Kawasaki lance sa moto électrique sans permis : découvrez les prix des versions sport et naked

Kawasaki a annoncé qu’elle apporterait en France sa première moto 100% électrique, un ensemble qui, en réalité, donne lieu à deux modèles distincts en essence, car elle se vend aussi bien avec une carrosserie sportive que naked.

De cette manière, nous trouvons dans le catalogue du fabricant deux propositions très similaires, dans lesquelles, pratiquement, la carrosserie est la seule différence entre l’une et l’autre.

Essence sportive et naked

Nous parlons, bien sûr, des Kawasaki Ninja e-1 et Kawasaki Z e-1, deux motos zéro émission avec lesquelles la marque prétend révolutionner la catégorie des électriques équivalentes aux deux roues à moteur à essence de 125 cc.

La Kawasaki Ninja e-1 arbore une esthétique sportive.

Ces montures se classent dans la catégorie L3e et, en tant que telles, peuvent être conduites avec le permis A1, mais il est également possible de circuler avec ces véhicules à deux roues sans nécessiter un permis de moto spécifique. Cela est possible parce qu’avec trois ans d’ancienneté du permis de conduire, vous pourriez légalement utiliser l’un ou l’autre des modèles.

Elles visent à séduire un public jeune et ceux qui ne se contentent pas des designs traditionnels de type scooter qui inondent les villes, bien qu’elles soient essentiellement destinées à un usage urbain.

D’où le choix des esthétiques sportive et naked, cette dernière étant très populaire ces dernières années parmi les motards, et dans tous les cas en empruntant l’essence des modèles de plus grande cylindrée du secteur, en plus de la position lors de la conduite.

Puissance, batterie et temps de charge des e-1 de Kawasaki

C’est leur première proposition de ce type, et ils le font avec, entre autres, un châssis en tubes d’acier et une mécanique 100% électrique qui délivre près de 7 CV de puissance nominale, mais aussi, et contrairement aux motos à essence, permet des pics de puissance maximale de 12 CV, grâce au bouton e-boost qu’ils intègrent dans le commodo.

Le mode Walk, quant à lui, permet de réaliser des manœuvres aussi bien en avant qu’en arrière, de sorte qu’en l’activant, il réduit la réponse agressive que ont les systèmes de propulsion zéro émission de ce type de motos.

Les deux ont la vitesse maximale limitée électroniquement à 99 kilomètres/heure et l’autonomie annoncée est de 72 kilomètres par charge complète.

Le système de batteries est de type double et amovible, les deux situées dans l’espace du faux réservoir. Chacune a une capacité de 30 Ah et pèse 11,5 kilos, et elles sont connectées pour fonctionner en parallèle. Au total, la moto pèse 140 kilos, cinq kilos de moins dans l’option naked.

Le temps de recharge de chaque pack de batteries est de 3,7 heures, en utilisant la station spécifique incluse par Kawasaki avec l’achat de ces motos. Il est également possible de connecter la monture directement au courant. Prix des pionnières électriques de Kawasaki

Le prix à payer, dans tous les cas, est inférieur à 10 000 euros. La Kawasaki Ninja e-1, de coupe sportive, coûte 9 050 euros, un montant auquel on peut déduire 1 100 euros ou jusqu’à 1 300 euros en cas de mise à la casse d’une autre moto.

La Kawasaki Z e-1 avec carrosserie naked a un prix de 8 450 euros et admet également les remises mentionnées, qui correspondent au Plan Moves III pour les motos à partir de la catégorie L3e et à condition qu’elles aient un prix de base de pas plus de 10 000 euros, avant impôts.