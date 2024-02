La boutique Epic Games offre 2 jeux gratuits le 8 février

L’Epic Games Store confirme les deux jeux gratuits que les utilisateurs pourront réclamer pour leur collection le jeudi 8 février.

Les jeux gratuits de l’Epic Games Store du 8 février sont Doki Doki Literature Club Plus et Lost Castle. Depuis la fin de la dernière promotion de jeux mystères gratuits de l’Epic Games Store, le lanceur s’est contenté d’offrir un jeu gratuit par semaine. C’est le cas du dernier jeu gratuit de l’Epic Games Store, que les utilisateurs pourront réclamer pour leur bibliothèque numérique à partir du 1er février.

Du 1er au 8 février à 10h00, les utilisateurs de l’Epic Games Store pourront récupérer Doors : Paradox entièrement gratuit. Doors : Paradox est un jeu de réflexion “d’évasion” qui a reçu des critiques plutôt positives l’année dernière. Les fans de jeux de réflexion souhaitant essayer Doors : Paradox doivent savoir qu’ils n’ont qu’une semaine pour le faire, car il sera remplacé par la prochaine série de jeux gratuits le 8 février.

Le 8 février à 10h00, les utilisateurs de l’Epic Games Store pourront réclamer Doki Doki Literature Club Plus et Lost Castle. Doki Doki Literature Club Plus est un roman visuel d’horreur qui a reçu de nombreux éloges de la part des fans et des critiques. Lost Castle, quant à lui, est un jeu d’action-RPG/beat ’em up hybride sorti en 2016. Il n’y a pas beaucoup d’avis de critiques disponibles pour Lost Castle, mais ses notes d’utilisateurs Steam sont ” Majoritairement positif ” pour les avis récents et ” Très positif ” pour l’ensemble des avis.

Jeux gratuits de l’Epic Games Store pour février 2024

Doors : Paradox (1 février – 8 février)

Doki Doki Literature Club Plus (8 février – 15 février)

Lost Castle (8 février – 15 février)

Les fans de jeux d’horreur qui ont déjà joué à la version originale de Doki Doki Literature Club voudront peut-être se procurer Doki Doki Literature Club Plus pour leur collection Epic Games Store. Cette version du jeu comprend six nouvelles histoires secondaires, plus de 100 images à débloquer, 13 nouvelles chansons à débloquer, un lecteur de musique DDLC et une “mise à jour visuelle haute fidélité” qui présente le jeu en HD 1080p. C’est la meilleure façon de découvrir le jeu, et le fait qu’il soit entièrement gratuit sur l’Epic Games Store signifie qu’il n’y a pas d’engagement financier pour les personnes désireuses de le tester.

Comme d’habitude, les utilisateurs de l’Epic Games Store auront une semaine pour réclamer Doki Doki Literature Club Plus et Lost Castle, car les deux jeux seront retirés le jeudi 15 février à 10h00. Nous ne savons pas encore quels seront les jeux gratuits de l’Epic Games Store pour le 15 février, mais nous devrions avoir plus d’informations à ce sujet la semaine prochaine.