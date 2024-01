La mise à jour 14.2 de League of Legends réduit le burst, mais supprime une stratégie clé

J’attendais avec impatience les changements d’objets de la version 14.2 de League of Legends, et je suis heureux de constater que plusieurs objets de type burst ont été réduits.

Si vous êtes un ADC principal, vous avez sans doute attendu (mais aussi redouté) le patch 14.2 de League of Legends. La bonne nouvelle, c’est que certains des objets burst les plus offensifs, comme Bloodsong et Stormsurge, vont subir de lourdes modifications. Mais d’un autre côté, l’OP dual support item strat qui est l’une des seules méthodes que j’ai trouvées pour survivre aux dégâts burst a également été complètement annulée.

Si vous avez joué des parties pendant la saison 14 de League of Legends, vous avez très probablement rencontré un assassin itinérant en milieu de ligne qui peut vous abattre en un coup avec seulement quelques objets et un rêve. En tant que joueur de longue date de League of Legends, je n’ai jamais vu une méta aussi folle, avec des barres de santé de champions qui explosent à gauche, à droite et au centre.

Riot, cependant, est conscient de tout cela et a pris plusieurs mesures pour essayer de neutraliser certains des objets les plus offensifs du MOBA, en particulier Bloodsong et Stormsurge. En tant que joueur principal de Senna, le premier me fait un peu mal, mais je suis ravi de voir Stormsurge se prendre une flèche dans le genou.

Commençons par Bloodsong. Les dégâts de l’objet de soutien de létalité Exposed Weakness ont été réduits de 12 % (mêlée) / 8 % (à distance) à 10 % (mêlée) / 6 % (à distance), ce qui signifie que le debuff qu’il applique aux ennemis est un peu moins important. Par conséquent, vos porteurs ne pourront pas les écraser aussi facilement.

En ce qui concerne Stormsurge, l’objectif de Riot est de “chercher à diminuer son pouvoir d’échelonnement/multiplication de boule de neige via le ratio d’AP tout en maintenant l’objet comme un bon pic de puissance en début de partie”. En conséquence, les PA ont été réduits de 100 à 90, et Squall (le passif de foudre de l’objet) inflige désormais 10 % de dégâts de PA en moins en mêlée, et 7,5 % de moins à distance.

En ce qui concerne le nerf de support double promis (serrer le poing), World Atlas a un nouveau passif appelé ” un à la fois “. À l’origine, si vous achetiez Atlas mondial, vous pouviez tuer huit serviteurs dans les cinq premières minutes avant que leur or ne diminue de 80 %. Ensuite, tuer quatre serviteurs toutes les minutes entraînait une nouvelle baisse.

Cependant, si plusieurs personnes achètent l’objet de soutien, le plafond de huit serviteurs s’applique désormais à tout le monde. Ainsi, si votre soutien en tue quatre et que l’ADC en tue quatre, l’or des serviteurs diminue. Imaginez cela, mais pour toute l’équipe.

Le nouveau passif se lit comme suit : “La pénalité en or s’applique désormais globalement à toute personne ayant un objet de soutien dans son inventaire. De plus, chaque champion disposant d’un objet de soutien contribue désormais à l’application de la pénalité pour les serviteurs”, Riot précisant que cela “devrait effectivement éliminer la viabilité du doublement des objets de soutien et de l’or qu’ils confèrent”. RIP Senna Tahm Kench, tu vas me manquer.

Bien sûr, il y a beaucoup d’autres choses dans les notes de patch complètes, y compris des améliorations nécessaires pour Blitzcrank, Fizz et Teemo, et des améliorations pour Camille, Illaoi et Hwei. Mais ce qui ressort le plus, ce sont les énormes améliorations apportées à Ezreal et à Karma, qui pourraient bien provoquer le retour du célèbre duo de bot Karma/Ezreal. En tant que joueur de Karma, j’en suis très heureux.

Skins League of Legends 14.2

Bien entendu, un nouveau patch s’accompagne de nouveaux skins. Nous avons la première série de skins Heavenscale, ainsi que les tout nouveaux skins Primal Ambush, Forseen (” vieil homme “) Yasuo, et le skin Akshan des Trois Honneurs.

Vous trouverez ci-dessous une liste de tous les nouveaux skins et chromas disponibles avec la mise à jour 13.2 de League of Legends :

Skins

Forseen Yasuo

Heavenscale Smolder

Primal Ambush Riven

Primal Ambush Sivir

Primal Abush Talon

Primal Ambush Vi

Three Honors Akshan

Chromas

Forseen Yasuo

Heavenscale Smolder

Primal Ambush Riven

Primal Ambush Sivir

Primal Abush Talon

Primal Ambush Vi

Si, comme moi, vous achetez trop de skins League of Legends, nous vous proposons une liste des skins actuellement disponibles dans la boutique. Si vous cherchez quelque chose d’un peu plus exclusif, nous vous proposons un aperçu de la boutique Mythique de League of Legends – laissez-moi vous dire que le Prestige Dragonmancer Rakan en vaut vraiment la peine.