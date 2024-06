The Gentlemen de Netflix suit Eddie Halstead (Theo James), un garçon chic qui hérite soudainement de la propriété de son père à la campagne, pour découvrir qu’un empire de cannabis est dirigé par la fille de la mafia Susie Glass (Kaya Scodelario) depuis le sous-sol. Mais lorsqu’Eddie tente de débarrasser sa famille de cette opération indésirable, il se retrouve bientôt empêtré dans un réseau de personnages peu recommandables et plonge encore plus profondément dans le monde souterrain de la criminalité. La série est dérivée du film de Ritchie de 2019, The Gentlemen, mais se concentre sur un aspect différent de l’histoire.

La série originale du légendaire réalisateur britannique occupe actuellement la première place de la liste du 4 au 10 mars. The Gentlemen a été la série télévisée la plus regardée au cours de cette semaine, avec un nombre stupéfiant de 12,2 millions de vues. L’émission originale de Netflix Avatar : The Last Airbender prend la deuxième place avec 9,1 millions de vues au cours de sa troisième semaine dans le top 10, puis en troisième position se trouve le tout nouveau documentaire sur les crimes réels de Netflix, The Program : Cons, Cults and Kidnapping avec 7,1 millions.

De plus, les critiques du public reflètent certainement les vues. Avec un score de 84 % sur Rotten Tomatoes, il semble que les streamers aient adoré la série, l’un d’entre eux la qualifiant de “chef-d’œuvre absolu”. Une bouffée d’air frais par rapport aux déchets habituels. La musique, les cinématiques et l’intrigue scandaleusement désordonnée sont si captivantes que nous sommes restés accrochés. Nous sommes restés accrochés”. Un autre a ajouté : “Je suis très heureux que la série ait atteint le niveau fixé par le film, j’ai adoré chaque seconde. J’adore la plupart des films de Guy et cette série me permet de savourer le moment un peu plus longtemps”.

The Gentlemen | A Guy Ritchie Series Official Trailer | Netflix

Lire cette vidéo sur YouTube

Outre James et Kaya Scodelario, le casting comprend également Vinnie Jones (Snatch), Giancarlo Esposito (Breaking Bad), Joely Richardson et Daniel Ings. La série n’a pas encore été renouvelée pour une deuxième saison, mais la fin laisse certainement la porte ouverte à un autre épisode.

The Gentlemen est disponible en streaming sur Netflix dès maintenant. Pour en savoir plus, consultez notre liste des meilleures séries Netflix disponibles en streaming en ce moment, ou tenez-vous au courant des nouvelles séries télévisées.