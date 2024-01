La première énorme erreur de Saitama pourrait changer One-Punch Man pour toujours

Le chapitre 150 du webcomic One-Punch Man est sorti, et dans celui-ci, Saitama fait la plus grosse erreur de toute sa carrière de héros.

Saitama a fait sa plus grosse erreur dans le chapitre 150 du webcomic One-Punch Man, et cela pourrait changer l’histoire pour toujours. Le chapitre 150 poursuit la lutte contre la mystérieuse armée de robots qui attaque le Japon, et pour compliquer les choses, les combinaisons de combat des Néo Héros ont soudainement commencé à les forcer à se battre contre l’Association des Héros.

Naturellement, la situation actuelle dans le webcomic One-Punch Man est extrêmement chaotique, et cela a eu un effet particulièrement négatif sur Saitama. Saitama a été forcé de détruire tous les ennemis qui se présentaient à lui sans réfléchir, et à cause de cela, Saitama, dans un moment de mauvais jugement, a fait l’une des plus grosses erreurs de sa carrière de héros.

Compte tenu des circonstances et du ton général de la série, on ne sait pas s’il en résultera quelque chose de mauvais, mais voir Saitama faire une telle erreur est toujours très important, quoi qu’il en soit.

One-Punch Man : Saitama frappe accidentellement un héros

La grosse erreur de Saitama dans le chapitre 150 du webcomic One-Punch Man est simple : il a frappé le fils de Blast, Blue. Dans le chapitre 150, Saitama détruisait tellement de robots que la ville dans laquelle il se trouvait s’est embrumée de ferraille, et avec sa vision embrumée, Saitama a accidentellement frappé le fils de Blast, Blue, assez fort pour le laisser inconscient dans un cratère ensanglanté. Ce n’est pas la première fois que Saitama frappe accidentellement quelqu’un, le premier combat de Saitama contre Sonic en étant un exemple notable, mais cela n’a jamais été joué de manière complètement directe auparavant, et c’est donc beaucoup plus important en comparaison.

L’attaque de Saitama contre Blue aura-t-elle des conséquences ?

La réputation du héros titulaire pourrait être sérieusement menacée à l’avenir.

À première vue, l’attaque de Saitama contre Blue semble être un événement majeur dans One-Punch Man, mais on ne sait pas s’il y aura des conséquences sérieuses. Bien que l’arc actuel du webcomic soit principalement sérieux, One-Punch Man reste une série comique dans l’âme, et le manga comme le webcomic sont connus pour changer de ton en un clin d’œil. Ainsi, même si l’attaque de Saitama sur Blue est présentée comme une affaire sérieuse, elle pourrait facilement être considérée comme une blague plus tard, ce qui enlèverait toute gravité à l’affaire.

Une autre chose à considérer est l’idée que l’attaque de Saitama contre Blue sera présentée comme une bonne chose. Comme nous l’avons vu précédemment, l’un des points majeurs de l’intrigue est le lavage de cerveau des Néo Héros par leurs combinaisons de combat, et vu l’ampleur du coup porté à Blue, il se pourrait que Saitama ait suffisamment endommagé la combinaison de combat de Blue pour l’empêcher de lui faire un lavage de cerveau. Ce serait un bon moyen d’atténuer la tension sans faire de tout une blague, et avec un peu de chance, le webcomic One-Punch Man ne tardera pas à préciser la direction qu’il va prendre avec ce nouveau conflit entre Saitama et Blue.