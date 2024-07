La première voiture de Xiaomi fait fureur : 90 000 unités vendues en 24 heures

Les voitures électriques continuent d’accroître progressivement leur part de marché, bien que des doutes croissants les entourent. Une infrastructure clairement déficiente, leur prix élevé et la faible valeur de revente de ces voitures conduisent le secteur à faire face à des défis majeurs, alors qu’il n’est même pas encore consolidé. M

ais certains événements pourraient finir par donner l’impulsion nécessaire à ce segment, à savoir l’entrée sur le marché de fabricants capables d’attirer les consommateurs traditionnels d’autres segments et les amateurs de technologie.

C’est le cas de Xiaomi, qui vient de dévoiler sa première voiture électrique, la SU7, un engin qui a provoqué une véritable révolution et une véritable folie en Chine, où il a déjà pulvérisé des records de vente en seulement 24 heures.

La SU7 pulvérise les ventes

Hier, la première voiture Xiaomi a été mise en vente en Chine, avec une attente logique, car la marque est aussi appréciée en Chine qu’Apple l’est aux États-Unis. Xiaomi a réussi à vendre pas moins de 90 000 unités de sa voiture en seulement 24 heures, ce qui montre qu’il s’agit d’un phénomène social, qui ne peut s’expliquer que par deux facteurs.

Porsche performance for Kia cash? No wonder the Taycan-apeing Xiaomi SU7 sold nearly 90,000 units in the first 24 hours of sales in China 😮 pic.twitter.com/5Yi5xAZHkv — CAR magazine (@CARmagazine) April 2, 2024

D’une part, la force d’attraction de Xiaomi sur le marché chinois et, d’autre part, l’excellent rapport prix/performance/design de la voiture. La voiture est disponible en plusieurs versions, dont la plus abordable coûte environ 28 000 euros. Il existe deux autres versions, Pro et Max, dont les prix sont respectivement de 31 000 et 38 000 euros. Ajoutez à cela le fait que la voiture ressemble à une Taycan, et vous avez le terreau des résultats qui se sont fait connaître ces dernières 24 heures.

Cela place cette nouvelle voiture en dessous du prix de la Tesla Model 3, ce qui est sans doute un défi pour l’équipe d’Elon Musk, sachant qu’il s’agit de la première voiture fabriquée par la firme chinoise, qui plus est en un temps record, avec un développement qui aurait pu durer trois ou quatre ans. Ces versions se différencient principalement par leurs batteries et leurs moteurs électriques, qui offrent plus de puissance et d’autonomie à mesure que l’on investit plus d’argent dans le véhicule.

Les modèles qui sont maintenant sur le marché commencent avec une autonomie d’environ 700 kilomètres, bien que nous sachions qu’en réalité ils n’atteignent jamais ce chiffre, et qu’ils évoluent probablement plus entre 400 et 500 kilomètres. Si l’on tient compte du fait que le constructeur prévoyait de vendre environ 100 000 unités de cette voiture d’ici 2024, il est clair qu’il a pratiquement atteint son objectif dès le premier jour.

Un succès que ses rivaux lorgnent déjà du coin de l’œil, car ils connaissent la capacité de Xiaomi à être très compétitif sur le marché, et surtout en raison de la grande force d’attraction commerciale qu’il exerce déjà dans le monde entier grâce à sa vaste gamme de produits électroniques.