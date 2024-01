La saison 3 de One Punch Man va casser Internet

Malgré l’accueil mitigé qu’a reçu la saison 2, l’engouement pour la saison 3 de One Punch Man est plus fort que jamais.

One Punch Man est une franchise qui s’est imposée dans le cœur de nombreux fans depuis un certain temps déjà. Avec son mélange d’action incroyable, d’émotions et d’humour inégalé, cette série s’est rapidement hissée au rang d’anime et est aujourd’hui l’une des séries les plus appréciées et les plus attendues. Cependant, depuis la sortie de la saison 2 en 2019, les nouvelles concernant la troisième saison ont été rares, car seuls quelques détails sont connus à ce sujet.

Cependant, la saison 3 de One Punch Man promet de valoir la peine d’être attendue ! Le manga de la série étant en cours et connaissant un grand succès, les fans ont pu avoir un aperçu de ce qui les attend lors de la sortie officielle de la saison 3. Avec des héros qui donnent tout ce qu’ils ont tout en combattant des méchants plus forts que jamais, voyons pourquoi la saison 3 de One Punch Man va faire fureur sur Internet !

L’arc de l’association des monstres commence

L’arc le plus long et le plus important de One Punch Man sera le point central de la saison 3. Cet arc sert de point final à toute la construction des saisons précédentes, où les héros du monde doivent faire face à la terrifiante Monster Association, une organisation qui opère dans l’ombre depuis des années. Ce groupe est à l’opposé de l’Association des Héros car son but est d’éradiquer l’humanité afin que les monstres puissent hériter de la planète.

Reprenant le cours de la saison 2, Garou est emmené par Phoenix Man pour échapper au danger et se retrouve au siège de l’Association des Monstres, où il est confronté au chef de l’organisation, le Roi des Monstres Orochi. Là, Garou est forcé de manger une des cellules de monstre d’Orochi pour se transformer en monstre afin de s’allier à eux dans leur assaut contre les humains.

Les observations et les incidents liés aux monstres étant de plus en plus fréquents dans le monde, la Hero Association doit rassembler ses ressources afin de formuler un plan qui permettra de résoudre ce problème. De plus, l’histoire et le mythe du monde de One Punch Man deviennent beaucoup plus profonds et mystérieux avec l’introduction de nouveaux monstres incroyablement puissants et les rumeurs d’un être mystérieux appelé “Dieu”.

Ce mystère reste au cœur de cet arc, alors que la Monster Association fait enfin connaître sa présence au monde et lance un assaut total contre l’humanité. Cet arc offre des moments de gloire à la plupart des héros qui font tomber les fans encore plus amoureux d’eux, ainsi que l’introduction de Blast, le héros le plus haut gradé de toute l’association, et laisse entrevoir sa mission secrète pour affronter Dieu.

Les meilleurs combats et les personnages les plus forts

Puisque les hauts gradés de l’Association des Héros, la Classe S, sont en première ligne contre les méchants dans cet arc, l’Association des Monstres doit répliquer et combattre avec le groupe de monstres le plus puissant jamais vu jusqu’à présent, ce qui donne lieu à certains des combats les plus intenses et les plus visuellement époustouflants de tout le manga/anime. La véritable force des héros et des méchants est mise en évidence par des exploits qui n’ont jamais été vus auparavant dans la série.

Parmi les affrontements les plus marquants, citons Tatsumaki et Genos contre Psykorochi, un combat à trois époustouflant entre Garou, Flashy Flash et Platinum Sperm, et le plus incroyable d’entre eux : Saitama contre Cosmic Garou. Ces combats sont non seulement incroyables en termes de visuels et de structure, mais aussi en termes d’impact émotionnel, car les personnages ont énormément progressé en termes de force et de développement général, ce qui a permis aux fans d’être captivés du début à la fin.

Le spectacle de cet arc est également inégalé. Presque tous les personnages ont leur moment de gloire et les enjeux de leurs combats sont plus élevés que jamais, alors que des sections de la planète sont tranchées et que des lunes entières sont anéanties. Les ennemis sont bien plus convaincants que les précédents et leurs affrontements avec les héros sont magnifiques dans le manga, ce qui sera encore plus impressionnant à l’écran.

Le meilleur antagoniste de toute la série

Bien que Garou ait déjà été introduit dans la série et ait servi d’antagoniste principal dans la deuxième saison de One Punch Man, ce n’est qu’avec l’arc Monster Association qu’il a vraiment le temps de briller. Garou est un homme arrogant qui accorde plus d’importance à sa force qu’à tout autre chose et qui veut réduire tous les héros en bouillie. Malgré cela, il est extrêmement sympathique grâce à son côté doux, son design extrêmement cool et son style de combat incroyable.

L’arc commence lorsqu’on lui offre des cellules de monstre pour qu’il rejoigne l’association. Bien qu’il ait mangé les cellules et se soit transformé en une version plus monstrueuse de lui-même, Garou décide qu’il doit devenir le mal ultime pour éliminer l’injustice du monde, ce qui implique de vaincre tous les héros et tous les méchants. Bien que sa quête soit noble, les actions qui l’y poussent sont injustifiables, ce qui ajoute beaucoup de nuances et le rend beaucoup plus sympathique pour les fans.

Tout au long de l’arc, Garou continue d’évoluer vers un état plus monstrueux et, à chaque transformation qu’il subit, son design devient de plus en plus cool. Ces transformations sont toutes plus puissantes les unes que les autres, ce qui permet à Garou de se mesurer à des adversaires plus forts au fur et à mesure que sa monstruosité progresse, et il continue à se perdre dans sa soif de sang. C’est ce qui lui permet d’avoir certains des meilleurs combats de la série.

Les transformations de Garou l’amènent à se battre avec son ancien mentor, Bang. Il gagne de justesse l’altercation, mais Bang lui fait suffisamment de mal pour qu’il reprenne son sang-froid et passe officieusement du côté des gentils pour aider à éliminer les monstres. Cependant, cela l’amène à croiser le chemin de Saitama. Voyant qu’il est devenu plus fort que tous les autres héros et monstres, Garou réalise que Saitama est le dernier obstacle qu’il doit surmonter pour devenir le mal ultime, ce qui mène à leur premier combat que Garou perd assez facilement.

Cependant, lors de leur second combat, Garou débloque sa forme Cosmic Fear Mode avec l’aide de Dieu. Il se retrouve alors au même niveau que Saitama et tous deux s’engagent dans l’un des combats les plus spectaculaires et les plus époustouflants jamais vus dans une fiction ! Bien que Saitama finisse par le battre, Garou s’affirme comme la deuxième personne la plus forte jamais vue dans la série !

One Punch Man peut être visionné sur Amazon Prime et Netflix.