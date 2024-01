La véritable raison pour laquelle Imu a atteint l’immortalité et maintenu sa domination depuis le siècle oublié

Le pouvoir au-delà du trône.

La révélation du mystérieux personnage Imu dans One Piece a laissé les fans pantois. Ce personnage inédit a été montré assis sur le Trône vide, situé dans le château de Pangaea, au cœur du territoire du gouvernement mondial.

Ce trône représente le pouvoir unifié des 20 royaumes qui se sont unis pour former le Gouvernement Mondial après le Siècle du Vide.

Pourtant, on ne sait pratiquement rien de l’Imu à l’heure actuelle. Leur capacité à anéantir une île entière témoigne d’une puissance et d’une influence extraordinaires.

Compte tenu du symbolisme durable du trône, il est probable qu’un souverain l’ait occupé depuis les premiers jours du Gouvernement Mondial après le Siècle du Vide, il y a 800 ans.

En tant qu’autorité suprême du gouvernement mondial, qui dirige déjà la majeure partie du monde de One Piece, Imu pourrait-il manipuler les événements depuis ce siège depuis des siècles ?

Leur existence soulève de profondes questions sur le véritable équilibre des pouvoirs dans le monde et sur l’histoire secrète qui se cache dans les pages blanches du Void Century.

Avec cette révélation choquante, l’auteur Eiichiro Oda continue de dévoiler une mythologie épique pleine d’intrigues qui n’attendent que d’être révélées.

Découvrir le pouvoir mystérieux et les motivations cachées

L’introduction d’Imu au cours de l’arc Reverie a ajouté une nouvelle intrigue à la mythologie déjà dense de One Piece. En tant que mystérieuse occupante du Trône Vide, important sur le plan politique et symbolique, Imu est une figure entourée de mystère. Aucun détail de base sur son apparence ou son sexe n’a été divulgué.

Pourtant, leur puissance redoutable est devenue évidente après le point culminant de l’arc Wano. Le révolutionnaire Sabo a tenté de transmettre à ses alliés des informations cruciales sur ce monarque caché.

Cependant, dans une démonstration choquante, Imu a rapidement anéanti l’île entière où Sabo s’était réfugié.

Ainsi, même si beaucoup de choses restent floues au sujet d’Imu, notamment ses origines et ses véritables motivations, sa capacité à détruire instantanément une île signifie qu’il est peut-être secrètement la force la plus redoutable active dans le monde de One Piece aujourd’hui.

Quels autres pouvoirs terrifiants ce personnage énigmatique possède-t-il ? Et quel est son objectif ultime après avoir potentiellement régné depuis le Trône vide pendant des siècles depuis l’histoire manquante du Siècle du Vide ? Leur existence soulève des questions intenses et des enjeux importants pour la suite des aventures de Luffy.

L’imposant pouvoir d’Imu

Ce monarque de l’ombre au cœur de la mythologie de One Piece est appelé Imu et “Im Sama” dans la version japonaise originale, le “Im” faisant potentiellement allusion à l’immortalité.

En plus d’anéantir une île entière à distance, les pouvoirs d’Imu semblent dépasser les capacités exagérées des Fruits du Diable dans l’univers de One Piece.

Au lieu de cela, Imu pourrait posséder une Arme Ancienne, des dispositifs d’une terrible puissance destructrice datant des siècles manquants du Siècle du Vide, ou avoir d’autres capacités divines. Leur existence est liée à l’absence suspecte d’informations sur ces siècles perdus de l’histoire du monde.

Non seulement la population ignore tout de cette période, mais tous les documents existants ont été méthodiquement effacés, seuls les ponéglyphes indestructibles contenant des fragments d’information ayant échappé à la destruction.

Marionnettiste immortel

La disparition complète de toute trace ou mémoire collective du Void Century dans le monde de One Piece semble peu plausible sans un effort intentionnel et coordonné.

Comme l’a révélé l’arc Dressrosa, même les histoires secrètes transmises par des clans isolés comme la tribu Tontatta ont été effacées de manière sélective.

Cela correspond à la capacité démontrée d’Imu de ne pas simplement détruire des îles, mais de les effacer complètement de l’histoire. Dans le passé, ils ont fait disparaître la Vallée des Dieux sans laisser de traces de cette manière, le monde entier oubliant qu’elle avait existé.

Au fil des siècles, Imu aurait pu utiliser de tels pouvoirs d’altération de la réalité pour occulter systématiquement les véritables événements du Siècle du Vide.

Si l’on ajoute à cela sa place sur le Trône vide depuis potentiellement huit cents ans, depuis la fondation du Gouvernement mondial, son existence apparemment immortelle et son contrôle totalitaire pour censurer l’histoire dans le monde entier, il est probable qu’Imu ait gouverné secrètement dans l’ombre pendant tout ce temps.