L’acteur de « Harry Potter » et de « Game of Thrones » jouera Galactus dans « Les Quatre Fantastiques »

Le projet “Les Quatre Fantastiques” continue d’avancer, avec la confirmation de la famille menée par Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach et Joseph Quinn. Et maintenant, le meilleur de tout, c’est que l’acteur qui incarnera Galactus, l’un des méchants les plus emblématiques et les plus puissants de Marvel Comics, a été confirmé.

Selon un rapport de The Hollywood Reporter, il s’agit d’un acteur britannique reconnu qui a participé à de nombreuses productions de renommée mondiale telles que “Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé”, “Harry Potter et les Reliques de la Mort – Partie 1” et “Harry Potter et les Reliques de la Mort – Partie 2”, ainsi que “Game of Thrones” et “The Witch”.

Il s’agit de Ralph Ineson, un acteur expérimenté qui donnera vie à Galactus, l’un des méchants classiques dans les histoires des Quatre Fantastiques. Si nous nous tournons vers son passé dans les bandes dessinées de Marvel, ce personnage créé par Stan Lee et Jack Kirby, apparaît comme une figure humanoïde imposante, mais en réalité, il est un être galactique qui se nourrit de l’énergie vitale des planètes.

Galactus est un personnage emblématique de l’univers Marvel, qui a été présenté pour la première fois dans “Fantastic Four” #48 en 1966. Depuis lors, il est apparu dans de nombreuses séries et a été impliqué dans certaines des histoires les plus importantes de l’univers Marvel.

Ralph Ineson est un acteur britannique qui a commencé sa carrière dans les années 1990. Il a joué dans de nombreuses productions théâtrales, cinématographiques et télévisées, et est surtout connu pour ses rôles dans “Harry Potter” et “Game of Thrones”.

Dans “Harry Potter”, Ineson a joué le rôle d’Amycus Carrow, un membre des forces du mal de Voldemort dans les deux derniers films de la saga. Dans “Game of Thrones”, il a joué le rôle de Dagmer Cleftjaw, un guerrier sauvageon qui a été impliqué dans certaines des scènes les plus mémorables de la série.

Maintenant, Ineson aura la tâche difficile d’incarner Galactus dans “Les Quatre Fantastiques”. Bien que le personnage soit généralement représenté comme une figure humanoïde géante, il est possible que dans le film, il soit créé à l’aide d’effets spéciaux et que la voix d’Ineson soit utilisée pour donner vie au personnage.

Il convient de noter que ce ne sera pas la première fois que Galactus apparaîtra dans un film. Le personnage est déjà apparu dans “Les Quatre Fantastiques : L’Ascension du Surfer d’Argent” en 2007, où il a été représenté comme un nuage de fumée géant. Cependant, cette version du personnage a été largement critiquée par les fans et les critiques.

On espère que cette nouvelle version de Galactus dans “Les Quatre Fantastiques” sera à la hauteur des attentes des fans et qu’elle sera fidèle à la représentation du personnage dans les bandes dessinées. Avec Ralph Ineson dans le rôle, il est certain que le personnage aura une présence imposante et une voix mémorable.

En conclusion, Ralph Ineson a été choisi pour incarner le puissant Galactus dans “Les Quatre Fantastiques”. L’acteur britannique reconnu a une longue carrière dans le théâtre, le cinéma et la télévision, et est surtout connu pour ses rôles dans “Harry Potter” et “Game of Thrones”. On espère que cette nouvelle version de Galactus sera à la hauteur des attentes des fans et qu’elle sera fidèle à la représentation du personnage dans les bandes dessinées.