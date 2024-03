Le chaos ne fait que commencer : le chapitre 1110 du manga One Piece est une véritable folie et confirme la promesse d’Eiichiro Oda

Après une semaine de pause et un énorme cliffhanger, Eiichiro Oda revient en force avec le chapitre 1110 de One Piece. Après avoir appris que Vegapunk avait lancé un message au monde entier, les Gorosei se sont mis au travail pour empêcher que les secrets du gouvernement ne soient divulgués.

Ainsi, les Cinq Sages ont quitté leur quartier général pour se rendre presque instantanément à Egghead, laissant un panneau qui restera dans l’histoire de la série avec Luffy dans sa forme finale devant les 5 hommes les plus puissants de la planète et leurs formes Kaiju :

Jaygarcia Saturne : Gyuki, ou aussi Ushi-Oni, un bœuf démoniaque.

Saint Marcus Mars : Itsumade, un oiseau au visage humain et au corps de serpent avec des ailes et des griffes.

Saint Topman Warcury : Hoki, un sanglier monstrueux.

Saint Ethanbaron V. Nusjuro : Bakotsu, un cheval squelettique.

St. Shepherd Ju Peter : Sandworm, un gigantesque ver de terre.

Comme prévu, ces créatures ont commencé à ravager les Pacifistes qui faisaient des ravages dans la Marine, qui a commencé à gagner du terrain sur ces puissants ennemis. Pendant ce temps, les derniers Mugiwara ont commencé à se rassembler, et il ne reste plus que Zoro et Jinbe.

L’épéiste se rend compte que quelque chose ne va pas, mais son adversaire, Lucci, ne cesse de l’attaquer, ce qui le fatigue et risque de l’affecter lors des prochains combats. Cependant, après des mois d’attente, Zoro a exécuté un coup mortel qui a assommé Lucci, remportant ainsi un combat apparemment sans fin.

Enfin, Luffy semblait sur le point d’être dévoré par l’un des Anciens. Cependant, alors qu’il était déjà dans le corps du ver de sable, Dorry et Broggy sont apparus pour frapper un grand coup et déclarer la guerre au gouvernement mondial.

C’est ainsi que Luffy, le sourire aux lèvres, se retrouve quelques années plus tard avec cette paire de géants. Eiichiro Oda nous avait promis il y a un peu plus d’un an que nous allions assister à une véritable Battle Royale, et ce dernier chapitre vient confirmer les dires du mangaka : tout le monde est sur l’île.