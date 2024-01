Le contenu Metal Gear Solid de Fortnite ne devrait être que la partie émergée de l’iceberg

L’inclusion de Snake et Raiden dans Fortnite devrait marquer le début de futures collaborations entre Konami et Epic Games.

Fortnite est devenu le point de ralliement de nombreuses grandes marques de la culture pop. Des super-héros Marvel à Ryu de Street Fighter en passant par les personnages de The Witcher, Fortnite en a vraiment pour tous les goûts. Récemment, le jeu a ajouté Snake et Raiden de la franchise Metal Gear Solid, ainsi que quelques accessoires notables de la série, comme l’épée de Raiden. L’ajout de personnages de MGS pourrait, espérons-le, être le début d’un certain nombre de tendances dans Fortnite.

Metal Gear Solid est sorti en 1998 pour succéder aux jeux Metal Gear. Le titre original de MGS est devenu une icône et a contribué à faire connaître son créateur, Hideo Kojima. L’influence de Metal Gear sur l’industrie du jeu vidéo est indéniable, et Hideo Kojima est resté l’un des auteurs les plus connus du secteur avec des titres tels que Death Stranding et le jeu d’horreur OD, récemment annoncé. Bien que Metal Gear soit synonyme de Kojima pour beaucoup, il a quitté Konami après le cinquième opus, et la franchise est restée largement en sommeil jusqu’à la sortie récente d’une collection de remasters et l’annonce de Metal Gear Solid Delta : Snake Eater, un remake du troisième jeu MGS.

Fortnite devrait ajouter plus de personnages Metal Gear

Snake est le visage de Metal Gear, il est donc logique qu’il soit l’un des premiers personnages de MGS à figurer dans le jeu. Outre son apparence la plus reconnaissable en tant que Solid Snake, il est possible de choisir la tenue Old Snake, tirée de son apparition dans Metal Gear Solid 4. Outre Snake, Fortnite a ajouté Raiden, le protagoniste de MGS 2, qui reste l’un des meilleurs jeux Metal Gear. Raiden a également de multiples apparitions, l’une sans son masque et l’autre avec. Contrairement à Snake, qui se débloque en relevant des défis, Raiden peut être acheté seul ou en bundle avec certains de ses accessoires notables dans la boutique du jeu. Ces deux personnages devraient faire partie des premiers personnages MGS introduits dans Fortnite.

Metal Gear a un long héritage

Metal Gear existe depuis des décennies et possède donc de nombreux personnages emblématiques. En plus de Snake et Raiden, d’autres personnages majeurs comme The Boss, Big Boss, Revolver Ocelot et Meryl seraient des candidats parfaits pour être inclus dans le jeu. Le Boss, en particulier, aurait tout son sens si l’on considère que MGS 3 fait l’objet d’un remake. Big Boss et Revolver Ocelot sont tout aussi emblématiques de Metal Gear que Snake et Raiden, Big Boss faisant même office de protagoniste dans certains opus. Étant donné que MGS est si apprécié et qu’il fait enfin l’objet de nouvelles versions, Fortnite devrait ajouter certains de ses autres personnages les plus reconnaissables.

Fortnite devrait à nouveau faire équipe avec Konami

Au-delà de Metal Gear Solid, Konami possède de nombreuses franchises bien-aimées qui seraient d’excellents choix pour Fortnite. L’anime Castlevania a permis à la franchise de rester dans le cœur et l’esprit des fans, et 2022 a vu l’annonce de Silent Hill f et d’un remake du deuxième épisode de la série. Avec le retour de Silent Hill et le maintien d’un public fidèle à Castlevania, l’apparition de personnages de chacune de ces deux franchises dans Fortnite serait un succès assuré. Inclure ces franchises de longue date dans un jeu comme Fortnite permettrait également de les faire découvrir à une nouvelle génération de joueurs qui n’a pas connu le pic de leur popularité.

Espérons que l’apparition de Snake et Raiden dans Fortnite sera le début d’une longue collaboration entre Konami et Epic Games. Metal Gear Solid compte de nombreux personnages emblématiques qui méritent d’apparaître dans le jeu, et d’autres franchises bien-aimées de Konami seraient parfaites pour Fortnite. Les fans devront attendre d’en savoir plus sur la possibilité que d’autres séries de Konami soient représentées, mais ils peuvent d’ores et déjà tenter de débloquer Sold Snake dans Fortnite en relevant les défis nécessaires.