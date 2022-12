Le curieux test auquel Apple et Google ont collaboré

Bien qu’Apple, Google et Mozilla aient tout le temps des navigateurs concurrents, ils ont également montré qu’ils se soutiennent mutuellement quand cela doit être fait et quand l’avantage peut être le plus grand. Récemment, ces entreprises ont collaboré à une nouvelle version du compteur de vitesse 3.

compteur de vitesse est un indicateur de vitesse qui mesure la réactivité en simulant les interactions des utilisateurs dans des applications Web de démonstration. Après sa sortie en 2014 par l’équipe Webkit d’Apple et une mise à jour en 2018, ils ont décidé de développer une troisième version pour “construire une compréhension collaborative des performances sur le Web pour aider à piloter les performances du navigateur de manière à aider les utilisateurs”.

Cette nouvelle collaboration a été confirmée par les comptes Twitter de Google, Mozilla et Apple. L’équipe WebKit d’Apple a déclaré que cet effort conjoint améliorerait le benchmark lui-même tout en améliorant les performances du navigateur pour les utilisateurs d’Apple.

Unlike some past benchmarks, Speedometer 3 is being started as a cross-industry collaborative effort.

Building this will be hard work, and working together gives us a chance to build the best version to help make the Web faster for years to come. https://t.co/lZyegpIAeW

