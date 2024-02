Le développeur de Dead by Daylight critique Palworld

Le chef d’état-major de Dead by Daylight a sévèrement critiqué Palworld, qui a récemment dépassé les 19 millions de joueurs sur Steam et Xbox.

Le chef du personnel de Dead by Daylight, Nathan S., a fait part de ses critiques acerbes à l’égard de Palworld, alors que les controverses autour de ce titre indépendant à succès se multiplient. En un peu moins de deux semaines, Palworld a connu une ascension fulgurante et est devenu l’un des jeux les plus discutés et les plus joués. Le jeu de tir de survie et d’aventure en monde ouvert avec collecte de monstres a battu des records à la fois sur Xbox Game Pass et sur Steam. Malgré son succès, il semble que Palworld n’arrive toujours pas à se débarrasser des vagues de négativité de la part des membres de la communauté des joueurs et même d’autres développeurs.

La plupart des discussions autour de Palworld ont porté sur les similitudes entre le jeu et Pokemon. La Pokemon Company a même publié un communiqué à propos de Palworld, affirmant qu’elle prévoyait d’enquêter sur une violation potentielle de la propriété intellectuelle. Cela dit, aucune action en justice n’a encore été engagée. Indépendamment des lois sur les droits d’auteur, Palworld s’est avéré être un sujet de discorde. Même si des millions de joueurs apprécient actuellement le jeu, certains ne voient toujours pas pourquoi on en fait tout un plat.

Le développeur de Dead by Daylight déclare que Palworld n’a pas de “chaleur”

Comme l’a repéré Level Push, Nathan S. s’est rendu sur LinkedIn pour partager son opinion sur Palworld. Cependant, il semble que le message ait été supprimé depuis. Le chef du personnel de Behaviour Interactive ne s’est pas retenu. Il déclare : “Je ne pense pas que Palworld soit très bon”. Il poursuit en citant des raisons telles qu’un mauvais équilibrage, un monde ouvert vide, des combats “ennuyeux et répétitifs” et une expérience globale “boguée”. Cependant, alors que le développeur affirme que ces problèmes pourraient être corrigés avec de l’argent et du temps, le seul problème qu’il ne voit pas disparaître est le manque de “chaleur”.

Selon Nathan S., ce qui différencie Palworld de Pokemon, c’est le lien qui unit les Pokemon à leurs dresseurs. Bien qu’il ait joué au jeu, le développeur n’a ressenti aucun lien avec ses Pals. Il termine tout de même son billet en affirmant que le succès de Palworld pourrait être un signal d’alarme pour Game Freak, le développeur de Pokemon. Enfin, Nathan S. affirme que le plus grand gagnant est peut-être le Xbox Game Pass. Palworld est le plus grand lancement d’un jeu tiers dans l’histoire du Game Pass, ce qui coïncide avec son succès massif sur Steam.

Pour les fans qui apprécient le jeu, Palworld a publié sa feuille de route pour le contenu futur, qui propose de nouveaux Pals, îles et boss, ainsi que du PvP et du crossplay. Le titre indépendant étant encore en accès anticipé, de nombreuses mises à jour sont à prévoir avant que le jeu n’atteigne sa version 1.0.

Le premier problème que l’équipe de développement cherche à résoudre est celui des divers bugs. Jusqu’à présent, les développeurs ont fait du bon travail pour répondre à la demande croissante, et Palworld a récemment publié une mise à jour pour Xbox, qui a permis de rapprocher l’itération console de la version Steam, toujours techniquement supérieure.