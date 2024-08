Le musée Nintendo de Kyoto ouvrira ses portes en octobre

Le rêve de tous les fans de Nintendo est sur le point de se réaliser ! Dans le cadre d’un Nintendo Direct qui s’est déroulé aujourd’hui (19), la société du plombier rouge a annoncé que le musée Nintendo tant attendu ouvrira ses portes le 2 octobre à Kyoto, au Japon. Oui, vous avez bien lu, il ne reste plus qu’un mois avant que nous puissions nous plonger dans l’histoire et l’héritage de l’une des entreprises les plus appréciées du monde du jeu vidéo !

Lors de la visite directe, nous avons pu voir le légendaire Shigeru Miyamoto-san nous guider dans tous les recoins du musée. Le bâtiment comprend un premier étage interactif où les visiteurs pourront profiter d’un jeu sur appareils mobiles, ainsi que diverses attractions qui peuvent être expérimentées avec des pièces de monnaie chargées dans le billet d’entrée. Au premier étage, les visiteurs trouveront une exposition présentant les produits qui ont fait la gloire de Nintendo depuis sa création, ainsi qu’un café à thème où ils pourront personnaliser leurs propres hamburgers. Et, bien sûr, il y aura une boutique avec des produits exclusifs et des ateliers créatifs pour tous les visiteurs.

Le musée Nintendo n’est pas seulement un lieu de divertissement, mais aussi un lieu de réflexion sur l’histoire de Nintendo et sa philosophie de développement de produits. Depuis son annonce en juin 2021, sous le nom provisoire de « Nintendo Gallery », les fans attendent patiemment l’ouverture de ce sanctuaire des franchises les plus emblématiques de Nintendo. Malgré les retards, le musée ouvrira finalement ses portes en octobre, offrant aux visiteurs une carte spéciale à l’entrée qui leur donnera accès à 8 expériences uniques basées sur la riche histoire de Nintendo.

Shigeru Miyamoto, l’une des figures emblématiques de l’histoire de Nintendo, a dévoilé une vidéo de 13 minutes présentant quelques-unes des expositions et des attractions du musée.

Nintendo Museum Direct – 20-08-2024

Lire cette vidéo sur YouTube

Bien qu’il n’y ait pour l’instant aucun projet confirmé de sortir le Musée Nintendo du Japon, il ne serait pas surprenant que, si le projet est un succès, Nintendo décide d’étendre cette initiative à d’autres parties du monde, comme elle l’a fait avec ses magasins et ses parcs à thème. Et si vous vous inquiétez du coût, ne vous en faites pas : l’entrée au Nintendo Museum est proposée à un prix très abordable de 3 300 ¥, ce qui rend cette expérience unique accessible à tous les fans. Alors, si vous avez l’occasion de visiter le Japon, ne manquez pas l’ouverture de cet incroyable musée !

Le musée Nintendo ouvrira ses portes le 2 octobre à Kyoto. De plus amples informations sont disponibles sur le site web du musée.