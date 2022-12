Le PlayStation Store réduit de 60 % le prix de deux de ses jeux les plus populaires

Il ne fait aucun doute que les fêtes de fin d’année sont le moment idéal pour profiter de quelques jeux vidéo et récupérer ceux de votre liste d’attente qui attendaient le bon moment pour rejoindre votre bibliothèque. Aujourd’hui, avec les soldes de janvier du PlayStation Store, des centaines de jeux sont disponibles à un prix beaucoup plus bas que d’habitude, comme la meilleure trilogie de tous les temps à 50 % de réduction. Maintenant, nous parlons d’une collection de jeux exclusifs de la marque qui a également réduit son prix de manière substantielle.

Nous faisons référence à cette occasion à Uncharted : Legacy of Thieves Collection, la collection de la saga de Naughty Dog qui comprend Uncharted 4 : The Thief’s Denouement et Uncharted : The Lost Legacy, deux des grands volets de Nathan Drake et compagnie. Ainsi, vous pouvez avoir accès à deux jeux vraiment formidables pour seulement 19,99 €, soit pas moins de 60 % du prix d’origine. Ainsi, vous économiserez un total de 30 € si vous mettez la main sur ce produit avant le 7 janvier sur la boutique numérique de Sony, car c’est à cette date que la promotion actuelle du PlayStation Store prendra fin.

Uncharted : Legacy of Thieves Collection, l’édition définitive d’une œuvre légendaire.

Les histoires et les mécaniques restent intactes par rapport aux œuvres originales. Des ajustements techniques mineurs ont suffi à réunir deux des meilleures aventures d’Uncharted dans une collection fantastique qui a fière allure sur PS5 et qui arrive comme un incontournable dans le catalogue de toute PlayStation. Il reste à voir si, dans l’avenir de Sony, Nathan, Chloé ou le reste des personnages continueront à faire partie du noyau dur des titres qui constitueront l’énorme bibliothèque attendue pour cette génération, mais le fait de les revisiter les rend au moins presque obligatoires à considérer “, avons-nous noté dans notre critique de la collection.

N’hésitez donc pas trop longtemps, car c’est l’occasion rêvée de vous procurer deux jeux vraiment superbes à un prix fantastique. Uncharted : Legacy of Thieves Collection pour seulement 19,99 € jusqu’au 7 janvier.