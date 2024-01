Le Samsung Galaxy S24 Ultra pourrait facilement remplacer mes consoles de jeu

Le ray tracing en temps réel et des graphismes dignes d’une console ? Oui, s’il vous plaît !

Je suis obsédé par les consoles de jeu portables depuis les années 1990 et mon premier Game Boy, et bien que j’adore ma Nintendo Switch, elle est relativement faible. Pendant ce temps, la Steam Deck, plus puissante, est trop encombrante et éphémère pour être portable, ce qui prouve que le jeu portable moderne est un équilibre difficile à trouver.

Cependant, le salut est peut-être venu sous la forme du Samsung Galaxy S24 Ultra.

En regardant le récent événement Samsung Galaxy Unpacked, j’ai remarqué ses spécifications impressionnantes et j’ai commencé à me demander si mon prochain ordinateur de poche pour le jeu ne devrait pas également être mon prochain téléphone portable.

Je joue à des jeux Android comme Call of Duty : Mobile, Minecraft et Genshin Impact sur mes appareils mobiles. Et j’ai récemment acheté un Retroid pocket 3+ pour jouer à la fois à des jeux Android et à des jeux émulés, bien que cet appareil fonctionne sous Android OS mais que la puissance de son processeur soit sérieusement limitée.

Même les meilleurs téléphones de jeu que j’ai utilisés auparavant me semblaient encombrants et limités, ne parvenant pas à être à la fois un téléphone et un appareil de jeu. À l’inverse, tous les téléphones Samsung que j’ai utilisés jusqu’à présent offraient au moins une expérience de smartphone simplifiée et des possibilités de jeu décentes.

Un matériel performant

Le Samsung Galaxy S24 Ultra semble surpasser presque tous les appareils portables et la plupart des téléphones que j’ai utilisés grâce à la puce Snapdragon 8 Gen 3 à 3,39 GHz spécifique à Samsung, qui devrait donner au S24 Ultra un avantage sur les autres téléphones Snapdragon 8 Gen 3.

La puce graphique embarquée est un GPU Adreno 750 qui, selon Samsung, est 25 % plus puissant que son prédécesseur et 25 % plus efficace. Il comprend également 12 Go de RAM, juste derrière les 16 Go de LPDDR5 de la Steam Deck et bien plus que les 4 Go de DDR4 de la Nintendo Switch.

Le stockage sur le Galaxy S24 Ultra pourrait être un problème, car il est livré avec un stockage interne fixe de 256 Go, 512 Go ou 1 To. Cependant, la Nintendo Switch, le Retroid Pocket et le Steam Deck peuvent tous disposer d’un stockage interne complété par des cartes microSD.

Les écrans des smartphones sont beaucoup plus sophistiqués que ceux des meilleurs ordinateurs de poche, comme le Steam Deck OLED, dont l’écran de 7,4 pouces offre une résolution de 1200×800 et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. La Nintendo Switch utilise un écran OLED de 7 pouces qui ne prend en charge qu’une résolution maximale de 720p et un taux de rafraîchissement maximal de 60 Hz, mais qui présente l’avantage évident de pouvoir être facilement connecté à un téléviseur.

Malgré son écran de 6,8 pouces légèrement plus petit, le Samsung Galaxy S24 Ultra domine les autres grâce à sa résolution QHD+ plus élevée et à son écran qui semble fluide grâce à son taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Les jeux en extérieur ne devraient pas poser de problème car le Galaxy S24 Ultra possède l’un des écrans les plus lumineux du marché avec une luminosité de 2 600 nits et sa technologie d’affichage adaptatif détecte l’éclairage de votre environnement et s’ajuste en conséquence.

Un véritable ray tracing dans un smartphone

Les capacités graphiques du Samsung S24 Ultra semblent davantage correspondre à celles d’un ordinateur de poche de jeu puissant qu’à celles d’un smartphone, grâce à son matériel impressionnant et à l’inclusion d’un système de traçage de rayons compatible avec le moteur Unreal 5.

Pour les non-initiés, le ray tracing est un processus graphique intensif qui imite la façon dont la lumière interagit avec les objets en suivant la trajectoire des rayons lumineux individuels pour créer un éclairage, des reflets et des ombres réalistes en temps réel, créant ainsi des jeux plus réalistes et plus immersifs.

Le ray tracing mobile n’est peut-être pas aussi complexe ou puissant que le ray tracing mis en œuvre sur les cartes graphiques et les consoles de jeu coûteuses, car il ne dispose que d’une fraction de la puissance nécessaire, alors qu’une Nvidia GeForce RTX 4080 consomme 320 W et que la Xbox Series X utilise environ 200 W. Il est néanmoins remarquable que la technologie ait été miniaturisée et incorporée dans des téléphones.

Pour l’instant, le choix de jeux sur mobile qui utilisent cette fonctionnalité est limité. Mais avec le temps, de plus en plus de développeurs adopteront probablement cette technologie et nous espérons voir des jeux plus réalistes et immersifs que jamais sur une plateforme mobile. Parmi les jeux qui utilisent actuellement cette technologie, citons PUBG Mobile, Rainbow Six Mobile, War Thunder Edge, Bright Memory Mobile, CarX Street et Arena Breakout.

En comparaison, la Nintendo Switch ne prend pas en charge le ray tracing et celui de la Steam Deck est plutôt limité.

Une console compacte et froide

Toute cette puissance ne sert à rien si l’appareil ne peut pas l’utiliser pendant longtemps et Samsung affirme que le Galaxy S24 Ultra peut soutenir ces performances élevées grâce à ses systèmes de refroidissement repensés et à sa chambre à vapeur plus grande.

Si le Galaxy S24 Ultra peut rester froid pendant de longues sessions de jeu, alors Samsung pourrait avoir fait un pas en avant pour surmonter un problème omniprésent de chaleur et d’étranglement des performances, avec lequel les appareils de jeu compacts comme la Switch et surtout la Steam Deck sont connus pour être en difficulté. Mais nous devrons voir si cela se vérifie dans une revue complète et dans nos propres tests.

Une pléthore de jeux

Le matériel de pointe n’est pas le seul facteur décisif lors de la recherche d’un nouvel appareil de jeu, la sélection de jeux peut être encore plus importante. La Nintendo Switch l’emporte sur ce point, avec plus de 10 000 jeux, tandis que la Steam Deck propose plus de 8 000 titres vérifiés et jouables sur Steam Deck, ce qui me laisse l’embarras du choix.

Le Google Play Store propose quelques options pour le Galaxy S24 Ultra et il est également possible de jouer à des titres classiques en utilisant l’émulation.

Cependant, l’option la plus simple et la plus sûre sur le plan juridique serait d’utiliser des options de streaming de jeux comme Nvidia GeForce Now, Xbox Cloud Gaming, PS Remote Play et Luna. Ces services de streaming de jeux proposent une large sélection de jeux, à condition que vous disposiez de vitesses de connexion suffisantes, qui devraient être couvertes par les connexions 5G, LET et Wi-Fi 6E, et que vous vous trouviez dans une zone où la réception est suffisamment bonne.

Si l’on tient compte de ces éléments et de la myriade de jeux Android disponibles, le Galaxy S24 Ultra ne manquera pas d’occasions de jouer.

Coût de la réfrigération

Le plus gros inconvénient du Samsung Galaxy S24 Ultra est son prix élevé : à partir de 1 299 €, il coûte plus cher que deux Steam Deck OLED ou quatre Nintendo Switch OLED, et le double du prix d’une console PlayStation 5. Le seul ordinateur de poche qui se rapproche de son prix est l’Ayaneo Kun, qui est plus proche d’un PC de poche comme le Steam Deck.

Bien sûr, le Galaxy S24 Ultra peut faire bien plus que jouer, avec de puissants appareils photo et une foule de fonctions d’intelligence artificielle (consultez notre FAQ Samsung Galaxy S24 AI) qui justifient son prix, même pour un téléphone phare.

En résumé, le Samsung Galaxy S24 Ultra pourrait bien être le meilleur appareil de jeu qui pourrait devenir ma prochaine ” console ” portable de prédilection. Et s’il offre le ray tracing et des jeux de qualité, il pourrait bien inciter les fabricants de consoles de jeu à améliorer leur… jeu.

Pour connaître nos premières impressions sur les nouveaux téléphones Galaxy, consultez notre essai du Samsung Galaxy S24, notre essai du Samsung Galaxy S24 Plus et notre essai du Galaxy S24 Ultra.