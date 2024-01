Lenovo LOQ : l’exceptionnel ordinateur portable de jeu, mais pas sans coût

Comme toujours, les jeux à petit budget exigent des sacrifices, mais le LOQ d’entrée de gamme semble injouable.

Les ordinateurs portables de jeu doivent souvent trouver un équilibre entre le facteur de forme, le poids, la chaleur et les performances afin d’offrir aux utilisateurs une machine légère et portable. C’est en quelque sorte une tâche impossible, mais lorsque vous n’êtes pas limité par un budget spécifique, vous pouvez obtenir des performances et une portabilité tout à fait décentes grâce à des systèmes de refroidissement à chambre à vapeur et à des composants haut de gamme.

Les ordinateurs portables de jeu à petit budget, quant à eux, doivent faire tout cela sans se ruiner. C’est pourquoi les ordinateurs portables de jeu à bas prix sont généralement équipés de processeurs de dernière génération et de GPU bas de gamme. Ils sont souvent dotés d’un espace de stockage et d’une mémoire vive moindres, afin de limiter les coûts. Aussi, lorsque Lenovo a annoncé un ordinateur portable de jeu à moins de 800 €, j’étais plutôt sceptique.

Le budget au détriment des performances

Le LOQ est la gamme d’ordinateurs portables de jeu d’entrée de gamme de Lenovo, et son annonce au CES a été très riche en termes d’options de personnalisation et d’inclusion de la puce LA1 AI de Lenovo. Le problème, bien sûr, survient lorsque l’on décompose les spécifications des composants de la gamme LOQ.

Tous les ordinateurs portables de jeu à petit prix doivent faire des sacrifices. Le Cyborg 14 de MSI est doté d’un clavier à éclairage RGB unicolore et d’un processeur Intel de 13e génération. Les TUF F16 et A16 d’Asus font des sacrifices similaires. Il est vrai que les portables TUF et le Cyborg 14 se situent tous dans la gamme des 1 000 dollars.

Avec un prix de départ inférieur de 200 dollars, le LOQ semble être une excellente affaire. Vous pouvez obtenir un processeur i7-14700H ou Ryzen 7 8845HS et une RTX 4060, mais il s’agit là des versions haut de gamme des LOQ 15IRX9 et 15AHP9. Pour les LOQ 15IAX9I et 15IAX9, nous pouvons voir où commence la gamme LOQ 2024. Les deux ordinateurs portables sont équipés d’un i5-12450HX et d’un Intel Arc A530M ou d’un GPU NVIDIA RTX 4050. Donc si vous voulez rester proche du prix de 799$, vous aurez un processeur i5 de 12ème génération et un GPU RTX 2050 ou Arc A530M.

Il est évident qu’un combo CPU/GPU plus ancien sera la configuration la moins chère, et le 2050 est une option pour la plupart des nouveaux ordinateurs portables de jeu à petit budget. Mais l’objectif du LOQ est clair : il s’agit d’ordinateurs portables configurés pour atteindre un prix minimum absolu. Et s’il existe des options pour obtenir un nouveau CPU et un nouveau GPU, elles dépasseront certainement les 1 000 dollars.

Vous payez autrement

Il n’y a pas de problème technique avec ces configurations. Le 2050 est toujours un GPU très populaire et les processeurs Intel de la 13ème génération sont plus économes en énergie que ceux de la 12ème génération, mais ce n’est pas comme si un i5-12450HX était injouable. Cela dit, il s’agit d’un processeur vieux de deux ans et d’un GPU vieux de trois ans, ou d’un GPU Intel de milieu de gamme. Et – comme ma mère aimait à le dire lorsque mon père pensait être particulièrement économe – vous payez d’une autre manière.

La NVIDIA RTX 2050 est un GPU solide, mais à l’heure actuelle, la plupart des mises à jour technologiques de NVIDIA commencent dans la série 30. Ainsi, avec le LOQ 15IAX9, vous ne bénéficiez pas des dernières améliorations DLSS pour optimiser les performances du GPU. Cette technologie est particulièrement utile pour tirer le meilleur parti de la puissance des cartes graphiques d’entrée de gamme.

Le LOQ 15IAX9I est équipé d’un nouveau GPU Intel. Mais il s’agit d’un GPU pour lequel peu de jeux prennent la peine d’être optimisés, ce qui se traduira par une baisse des performances dans de nombreux jeux. En particulier pour les titres plus anciens qui ne sont pas mis à jour pour le nouveau matériel. De plus, le GPU A530M fait des benchmarks similaires à la RTX 2050, bien que sur certains benchmarks le GPU Nvidia surpasse l’Arc.

Conclusion

Si vous aviez tout l’argent du monde, vous n’achèteriez pas un ordinateur portable de jeu. Il y a de fortes chances que si vous cherchez un ordinateur portable de jeu à petit prix, c’est parce que vous n’avez pas la place pour un ordinateur de bureau, que vous devez voyager et que vous n’avez pas l’argent nécessaire pour un système haut de gamme.

Vous n’allez donc pas battre des records avec votre ordinateur. Cependant, si vous avez le choix entre un système à 799 € avec de vieux composants et un système à 1 000 € avec du matériel plus récent, il est plus judicieux pour votre avenir de joueur d’acheter du matériel qui est encore mis à jour par le fabricant. En particulier en ce qui concerne le GPU. Pour 200 € de plus, vous aurez plus de plaisir à jouer.

Cela ne veut pas dire que la gamme LOQ n’est pas faite pour vous. Optez simplement pour le 15IRX9 ou le 15AHP9, afin de ne pas vous arracher les cheveux en essayant de maximiser les paramètres de vos jeux pour obtenir 60FPS en 1080p.