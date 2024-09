L’épisode 1107 de One Piece clarifie les mystères de l’arc Egghead restés en suspens dans le manga

Le dernier épisode de l’anime One Piece a apporté beaucoup d’excitation et de clarté aux fans en approfondissant l’arc Egghead, écrit à l’origine par Eiichiro Oda.

L’épisode a particulièrement attiré l’attention en introduisant un tournant décisif : un traître se cache parmi les Vegapunks.

Cette révélation commence à se faire dans la seconde moitié de l’épisode, où le Vegapunk Pythagore est attaqué par le S-Snake Seraphim, qui s’en prend ensuite à York.

Étant donné la stricte hiérarchie de commandement à laquelle adhèrent les Séraphins, il devient évident que l’un des Vegapunks a donné un ordre irréversible, révélant ainsi la présence d’un traître.

Ce qui ressort de cet épisode, c’est la clarification explicite du rôle des Séraphins S-Snake dans l’attaque, un point qui avait auparavant déconcerté les lecteurs du manga. L’adaptation en anime indique clairement que S-Snake est responsable de l’attaque de Pythagore, répondant ainsi à un débat de longue date au sein de la communauté One Piece.

Avant la diffusion de cet épisode, les fans du manga avaient l’impression que c’était Saint Jaygarcia Saturn des Gorosei qui avait attaqué Pythagore.

We all thought it was Saturn in the manga, but it’s just been confirmed as S-Snake in anime lol pic.twitter.com/gHz0upTPwr

— Pew (@pewpiece) June 2, 2024