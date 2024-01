Les abonnés au Xbox Game Pass doivent garder un œil sur le 6 février

Les abonnés au Xbox Game Pass sur PC, Xbox One et Series X devront être attentifs le mardi 6 février.

Les abonnés au Xbox Game Pass devront garder un œil sur le mardi 6 février grâce à l’ajout d’un nouveau jeu et à la révélation probable d’autres jeux en février 2024. La valeur du Xbox Game Pass n’a fait qu’augmenter au fil du temps. Le service propose plus de jeux d’origine que jamais, et la liste est complétée par une longue série de jeux de tiers de grande qualité, dont la plupart ont été ajoutés le jour même de leur sortie. En règle générale, les nouveaux jeux sont ajoutés au Xbox Game Pass par vagues, à intervalles d’environ deux semaines.

Le Xbox Game Pass a ajouté de nombreux jeux passionnants en janvier 2024, notamment le succès surprise Palworld et le remake du jeu de survie et d’horreur Resident Evil 2, acclamé par la critique. Il reste encore un nouveau jeu Xbox Game Pass à venir pour janvier 2024, avec le jeu de tir roguelite Brotato qui rejoindra la gamme le 30 janvier. En ce qui concerne février 2024, plusieurs jeux ont déjà été annoncés pour les nouveaux ajouts du mois prochain.

Persona 3 Reload arrivera sur le Xbox Game Pass le 2 février, tandis qu’Anuchard a été annoncé pour le 6 février. Anuchard est un jeu d’action-RPG qui est sorti pour la première fois en 2022. Les critiques ont été mitigées, voire négatives, mais le jeu bénéficie actuellement d’une note globale “très positive” sur Steam. Anuchard sera disponible sur PC et consoles Xbox lorsqu’il arrivera sur le Game Pass le 6 février, et bien que ce soit une raison pour les fans de garder un œil sur cette date, la plus grande raison est qu’elle coïncidera probablement avec de nouvelles révélations.

Liste des jeux Xbox Game Pass pour février 2024

Persona 3 Reload – 2 février

Anuchard – 6 février

PlateUp – 15 février

Open Roads – 22 février

Il est tout à fait possible que Microsoft annonce la première vague de nouveaux jeux Xbox Game Pass pour février 2024 un autre jour, les fans doivent donc garder cela à l’esprit, mais le scénario le plus probable est que la révélation aura lieu le mardi 6 février. À l’heure actuelle, très peu de choses ont été annoncées concernant le Xbox Game Pass pour février 2024, il sera donc particulièrement intéressant de voir ce qui sera révélé.

S’il est vrai que peu de choses ont été révélées pour le Xbox Game Pass en ce qui concerne le programme de février 2024, il y a quelques autres jeux que les abonnés peuvent attendre avec impatience, en plus de Persona 3 Reload et Anuchard. Le jeu coopératif PlateUp arrivera sur le Xbox Game Pass le 15 février, tandis que le jeu narratif Open Roads rejoindra le service le 22 février.

Les abonnés du Xbox Game Pass devront patienter avant de connaître l’ensemble des nouveautés de Février 2024, mais de plus amples informations seront probablement communiquées le mardi 6 février.