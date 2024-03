Les excuses de Francis Ngannou après sa défaite contre Anthony Joshua

Anthony Joshua a mis KO l’ancien champion de l’UFC qui avait pourtant fait bonne figure lors de son premier combat contre Tyson Fury. Joshua n’a eu besoin que de deux rounds pour pénétrer, comme dirait Jaime Ugarte, comme un couteau dans du beurre dans la garde perméable de Ngannou. Le Franco-Camerounais a été mis à terre à plusieurs reprises jusqu’à ce que le combat soit arrêté.

Ngannou a déclaré que “ce n’était pas mon jour. Je ne me sentais pas bien, je n’étais pas prêt pour le combat, j’ai eu une journée où je n’étais pas moi-même. Je pensais qu’à l’échauffement je serais activé, mais je ne l’étais pas non plus, je m’endormais dans les vestiaires. Alors j’ai pris mon temps, j’ai réfléchi à ce qui m’arrivait, j’avais des sueurs. Je n’enlève pas un iota de toutes les bonnes choses que Joshua a faites, mais je n’étais pas moi ce jour-là. Mais je reviendrai bientôt pour relever un nouveau défi”.

Cette dernière phrase semble résumer les propos du boxeur new look, qui n’offre aucune base solide pour justifier sa mauvaise technique et sa piètre performance. L’argent saoudien est trop gourmand pour quitter le navire.